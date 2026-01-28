「ASUENE SUPPLY CHAIN」がサプライチェーンの「セキュリティ調査支援」サービスを提供開始

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、Founder 代表取締役CEO：西和田 浩平）は、サプライチェーンマネジメントクラウド「ASUENE SUPPLY CHAIN」において、「セキュリティ調査支援」サービスを提供開始します。

本サービスは、2026年度末に開始予定の経済産業省による「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」を見据え、バイヤー企業が自社および取引先のリスクを体系的に管理できるよう支援するものです。

「セキュリティ調査支援」の提供背景

近年、取引先や業務委託先を起点としたサイバー攻撃や情報漏えい事案が増加しています。バイヤー企業が自社の対策のみに注力している場合、対策が十分でない取引先への攻撃により、事業停止や情報漏えいが発生するおそれがあります。その結果、取引先や顧客からの信頼低下といったリスクを十分に抑えることができません。こうした状況を背景に、サイバーセキュリティはIT部門の課題にとどまらず、経営層が関与すべきサプライチェーン全体の重要なリスク管理課題として位置付けられるようになっています。

経済産業省は、企業のサプライチェーン全体におけるセキュリティ対策状況を可視化するため、「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」を2026年度末に開始する予定です。同制度では、各企業のセキュリティ対策レベルが評価され、一定水準以上の評価を得るためには自社の対策に加えて、取引先の対策状況を把握・管理していることが求められます。

制度対応の必要性が高まる一方で、多くの企業は具体的な対応に着手できていません。当社はこうした状況を改善するため、サプライチェーンマネジメントクラウド「ASUENE SUPPLY CHAIN」から新たに「セキュリティ調査支援」サービスを提供開始します。

「セキュリティ調査支援」の内容

当社は、これまで国内外の企業におけるサプライチェーン調査・管理を支援してきました。その結果、提供サービス「ASUENE SUPPLY CHAIN（旧、ASUENE ESG）」は累計導入社数23,000社を突破。東京商工リサーチのESG評価サービス累計導入社数調査において2年連続で国内No.1を獲得しています。

「ASUENE SUPPLY CHAIN」は、こうしたサプライチェーンリスク調査の実績と知見を基盤に、2025年10月より名称を変更し、セキュリティやESGを含むサプライチェーン全体のリスクを一元的に管理できるクラウドサービスへと進化しました。今回の「セキュリティ調査支援」ではこれまでの調査・評価支援で培ってきた知見を活用し、以下の価値を提供します。



・ガイドラインに準拠したリスク調査と調査結果の可視化、分析

経済産業省の指針等、公的なガイドラインに準拠したサイバーセキュリティ調査・評価を支援します。当社が培ってきた高度な調査ノウハウをもとに、取引先ごとの対策状況や、サプライチェーン内での相対的なリスクレベルを定量的に可視化します。

・サプライチェーンリスクを領域横断で一元管理可能

今回拡充するセキュリティ領域に加え、ESGや人権など、多岐にわたるサプライチェーンリスクを同一プラットフォーム上で管理可能です。領域ごとに分断されがちな情報を統合することで、取引先のリスクプロファイルを多角的に把握し、管理工数の大幅な削減と漏れのないリスクマネジメントを実現します。

・評価結果を踏まえた改善点の整理とフィードバック

単なる「現状把握」で終わらせず、抽出された課題に基づき、取引先へ具体的な改善項目をシステム上でフィードバックできます。プラットフォーム上での対話を通じて、バイヤー企業と取引先が共同でリスク低減に取り組む「サプライチェーン・エンゲージメント」を促進し、持続可能な事業継続体制の構築を支援します。

「ASUENE SUPPLY CHAIN」について

「ASUENE SUPPLY CHAIN」は、CSR/ESG、安全衛生などサプライヤーに関する多様な調査を一括で収集・管理できるクラウドサービスです。効率的な情報管理を行い、社内外の円滑なコミュニケーションを支え、持続可能なサプライチェーンマネジメントを実現します。

ASUENE SUPPLY CHAINサービスサイト：https://asuene.com/supplychain

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントクラウドサービス「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「アスエネヴェリタス」

・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」

・GHG排出量可視化クラウドサービス、AIエネルギーマネジメントクラウドサービス「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/