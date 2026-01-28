話題の最新美容家電を1000円台～手軽にお試し！世界19か国で展開するビューティーテックブランド「ANLAN」が家電レンタルサービス「Rentio」との連携を開始

ANLAN Japan株式会社

世界19か国で展開するビューティーテックブランド「ANLAN（アンラン）」を手掛けるANLAN Tokyo株式会社（代表取締役：何世准、所在地：東京都港区）は、家電レンタルサービス「Rentio（レンティオ）」と提携し、美容家電のレンタル取り扱いを開始したことをお知らせいたします。

ANLANはこれまで「ANLAN Always for you」を掲げ、高度なテクノロジーを日常に溶け込む身近な存在としてお届けすることで、世界中のお客様の「美」に寄り添ってまいりました。この度の「Rentio」との提携により、高機能な美容家電を「購入前に自宅でじっくり試したい」「自分の肌に合うか確認したい」というお客様のニーズにお応えし、より手軽にANLANのテクノロジーを体感いただけるようになりました。

進化し続けるANLANのテクノロジーを、ぜひこの機会にRentioでお試しください。

■レンタル対象製品

1. ANLAN スカルプリフレブラシ（ネイビー・ピンク）

3Dシリコンブラシ・LED光療法・導液ローラーの3つの機能を1台に搭載したスカルプケア専用ブラシ。

多様な頭皮悩みに多角的にアプローチするとともに、頭皮の土台を健やかに保つことでハリとツヤにある髪に。

Rentioページ：

ネイビー

https://www.rentio.jp/products/s918/variants/s918-n

ピンク

https://www.rentio.jp/products/s918/variants/s918-p

2. ANLAN リフトスパ温冷かっさ

それぞれの部位に合わせた専用設計の付け替え式アタッチメントで、全身を効率的かつ本格的にケアできる多機能ビューティーデバイス。

EMS・光美容（LED）・温冷機能を搭載し、ワンランク上のサロン級ケアを手軽に叶えます。

Rentioページ：

https://www.rentio.jp/products/dym-072

3. ANLAN RF温冷美顔器PRO

エステでも使われる高周波のRF（ラジオ波）を搭載し、肌本来の力を引き出す本格エイジングケア※ 美顔器。

RF・EMS・LED・温冷・イオンの5種類のケアを1台に集約し、様々な肌悩みにトータルアプローチ。 ※年齢に応じたケア

Rentioページ：

https://www.rentio.jp/products/01-adry31-01j

4. ANLAN 脱毛器ZAP

最短5分で全身脱毛が完了する、高出力の家庭用脱毛器。

「サファイアクリスタル技術」によって肌負担を軽減し、敏感肌やデリケートな部位でも安心して使用可能。

自宅で手軽に、サロン級の本格脱毛ケアを叶えます。

Rentioページ：

https://www.rentio.jp/products/t75s

5. ANLAN LUMINA-R

肌周期に合わせてコラーゲン生成をサポートする、近赤外線に特化した新型美顔器。

3種のLEDとEMSも搭載し、シミ・たるみ・くすみといった肌悩みに多角的にアプローチ。

肌の土台を整えながら、明るさとハリ感のある印象へ導きます。

※近日中にページ公開予定



【Rentioとは】

Rentioは、約7,000種類の家電・ガジェットを「買わずにためせる」サブスク・レンタルサービスです。全国往復送料無料で、短期間のワンタイムプランから月額制プランまで、用途に合わせて柔軟に選択可能。実際に使ってみて気に入った製品は、そのまま差額を支払って購入できる機能も備えています。月間約15万人が利用、ユーザー満足度★4.74※ という高い支持を得ています。

公式サイト：https://www.rentio.jp/

※2025年1月時点

【ANLANとは】

Your Beauty Defies Time | Beauty, Your Way

人生のどのステージも、美しさの制限にならない｜美には、自分だけの答えがある

「ANLAN（アンラン）」は、日本、アメリカ、ドイツ、ロシア、中国、東南アジアなど世界19カ国で展開する、中国・深圳発のビューティーテックブランドです。

高性能でありながらも手が届きやすい価格設定の商品ラインナップが支持され、世界累計販売台数700万台を突破※。フェイスケアからヘアケアまで幅広い分野で製品を展開しており、日本市場でも「日本美容企業大賞2023」グローバル企業部門・顧客満足度部門の同時受賞や、楽天ランキング60冠達成、LDK・Qoo10・美人百花など多くのアワード受賞を通じて高い評価を獲得しています。

東洋の伝統美容と現代テクノロジーを調和させ、ツボ刺激やかっさ、血行促進といった思想を最新美容家電に取り入れた革新的な製品を広く展開しております。

※自社調べ（2019年～2025年上半期）

【企業概要】

企業名：ANLAN Tokyo株式会社

代表者名：代表取締役 何世准

設立：令和1年5月

資本金：1,000万円

所在地：〒108-0014 東京都港区芝 5 丁目 9-5 M.BALANCE+MITA 3F

事業内容：美容・健康関連製品の開発・製造・販売事業

（エステ・ネイル・ヘアサロンの運営、美容健康機器・化粧品・照明器具・電子機器の研究開発、製造、輸出入、販売など ）