オープンエイト、日本デジタル空間経済連盟へ加盟

株式会社オープンエイト（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高松雄康、以下オープンエイト）は、一般社団法人 日本デジタル空間経済連盟（所在地：東京都港区、代表理事：北尾 吉孝、以下日本デジタル空間経済連盟）へ加盟したことをお知らせいたします。

オープンエイトは、AI領域の取り組みに参画するメンバーとして連盟活動に加わり、企業の現場で培ったAI活用の実装知見をもとに、デジタル空間経済の健全な発展に貢献してまいります。

日本デジタル空間経済連盟は、デジタル空間経済の活性化を通じた日本経済の発展を目的に、政策提言・情報発信・会員連携を推進する業界横断の団体です。

オープンエイトは、AIビジネス動画編集クラウド「Video BRAIN」とAIナレッジマネジメント「Open BRAIN」を提供し、企業の情報発信・人材育成・ナレッジ活用の高度化を支援してきました。

本加盟を機に、連盟のPURPOSE・MISSIONに掲げるPoC推進や普及啓発などを通じた健全な市場発展に向けた提言活動に賛同し、会員各社と連携してAI × コンテンツ／ナレッジ領域の実装知見を社会へ還元します。

また、AIを軸とした情報流通の先行事例づくりやノウハウ共有にも参画し、協業によるユースケース創出に貢献してまいります。

一般社団法人日本デジタル空間経済連盟は、業界横断の総合経済団体として、デジタル空間における経済活動を活性化し、日本経済の健全な発展と豊かな国民生活の実現に寄与することを目的として設立されました。2026年1月時点で201の企業・団体・自治体が加盟し、デジタル空間経済の発展に向けた課題やニーズの意見集約、政策提言・報告書の提出、および政府や行政団体との意見交換などを行っています。



【名 称】 一般社団法人日本デジタル空間経済連盟

【代表理事】 北尾吉孝 （SBIホールディングス株式会社 代表取締役会長兼社長）

【所在地】 東京都港区六本木一丁目6番1号

【設立年月日】 2022年4月15日

【活動内容】

・ デジタル空間経済発展に向けた、課題やニーズなど事業者の意見集約

・ 政策提言、報告書の提出

・ 政府、国内外の行政団体との対話

・ デジタル空間に関わる総合的な情報発信

・ デジタル空間上のビジネス検討・実証実験



●オープンエイト 会社概要

オープンエイトは、自然言語処理とコンピュータービジョンを中心とする独自のAI技術を開発し、アルゴリズム・ソフトウェアモジュール群からなる “OPEN8 CORE TECHNOLOGY” を保有するコンテンツテクノロジーカンパニーです。

「あらゆる企業の情報活用をサポートするリッチコンテンツプラットフォームの実現」をコンセプトに、OPEN8 Platformとして、誰でも簡単にクオリティが高い動画を制作できるAIビジネス動画編集クラウド「Video BRAIN」や、AIを活用して誰でも簡単に社内のさまざまなナレッジを自動でコンテンツ化して共有できる、AIナレッジマネジメント「Open BRAIN」、それらの情報を簡単に分析・データ化できる「Insight BRAIN」を提供しています。



累計約1,000社の企業が、OPEN8 Platformの活用を通じて人材開発や業務標準化、社員エンゲージメントの向上、効果的な新卒採用などを実現しています。特に日経225に採択されている企業の40%以上が弊社サービスを利用しており大企業での導入が進んでおります。

株式会社オープンエイト

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 高松雄康

本社所在地：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-6 WeWork日比谷パークフロント

設立：2015年4月10日

事業内容：SaaS事業・API／MLaaS事業

https://open8.com/