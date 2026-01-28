新体験シリカ洗顔パック*「SHIKARI」のブライトニングケア2製品が「サステナブルコスメアワード2025」を受賞

株式会社長寿乃里

株式会社長寿乃里（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：本山東英）が展開するスキンケアブランド「SHIKARI（シカリ）」の「BRIGHTENING W ESSENCE（医薬部外品）」および「BRIGHTENING W CREAM（医薬部外品）」が、サステナブルコスメアワード2025において高い評価を受けました。

「BRIGHTENING W ESSENCE」は、環境配慮と製品設計の両立が評価され、

審査員賞〈カーボンニュートラル賞〉を受賞。また「BRIGHTENING W CREAM」は、同アワードにノミネートされました。

■サステナブルコスメアワードとは？

国内初、唯一の化粧品及びファイントイレタリー分野における SDGs視点での評価審査基準を制定した「人にも地球にもやさしいコスメ」を表彰するアワードです。

環境省「つなげよう支えよう森里川海プロジェクト」 のアンバサダー有志が発起人となり、環境・メディア・化粧品など多分野からの専門家を審査員として招くと同時に、環境活動を行う学生を事務局スタッフ兼審査員に起用。多角性・中立・公平なアワードとして2019年にスタートしました。

SDGs視点をベース とした評価 基準をもとに成分をはじめ原料生産・製造・販売・流通・消費・廃棄といったあらゆるプロセスを含めた製品のライフサイクル全体を通じて評価・審査・表彰することで、コスメのサスティナビリティを推進していきます。

■ 商品情報

● BRIGHTENING W ESSENCE

（販売名：ＣＪ リンクルブライトエッセンス／医薬部外品／審査員賞〈カーボンニュートラル賞〉受賞）

価格：7,880円（税込）｜内容量：30mL

●受賞理由についてサステナブルコスメアワード事務局からのコメント

審査員コメントはこちら :https://sustainableaward.jp/cosme-list/2025/carbon-neutral5-2025/審査員賞：カーボンニュートラル部門株式会社長寿乃里SHIKARI BRIGHTENING W ESSENCE

審査員コメントはこちら :https://sustainableaward.jp/cosme-list/2025/carbon-neutral5-2025/審査員賞：カーボンニュートラル部門株式会社長寿乃里SHIKARI BRIGHTENING W ESSENCE

導入美容液・化粧水・美容液の3機能を1本に集約した医薬部外品のエッセンス。

有効成分ナイアシンアミドを配合し、

「シワを改善する」「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」効果が認められています。

ミカン果皮由来のチンピエキスを含む8種のボタニカルエキスを配合。

さらに、内部に美容成分を保持できるナノカプセル処方により、有効成分をフレッシュな状態で角質層のすみずみまで届けます。

使用感は、無水ケイ酸（シリカ）*¹によるさらりとした仕上がりで、皮脂によるべたつきを抑えたい方にも配慮。

防腐剤（パラベン、フェノキシエタノール）など*²を含まない処方設計です。

製造は、ソーラーパネルや地中熱利用空調設備を導入した工場で実施。

再生可能エネルギーの活用により、導入前比で年間約3,000本分の樹木に相当するCO2削減を実現しています。

*完然無添加(R)は、（株）長寿乃里、（株）イングの登録商標です。完然無添加とは、自然の力を活かし、自然の知恵を用いた抽出方法や保存方法を選択し、防腐剤（パラベン、フェノキシエタノール）、鉱物油、石油系界面活性剤、合成香料、合成着色料、エタノールを含まずに化粧品を作り、お届けすること *¹配合目的：皮脂吸着 *²防腐剤（パラベン、フェノキシエタノール）、鉱物油、石油系界面活性剤、合成香料、合成着色料、エタノール

● BRIGHTENING W CREAM

（販売名：ＣＪ リンクルブライトクリーム／医薬部外品／サステナブルコスメアワード2025 ノミネート）

価格：8,480円（税込）｜内容量：25g

有効成分ナイアシンアミドを配合し、

メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ医薬部外品の液状クリーム。

“国産素材”にこだわったヨクイニンエキスをはじめ、

シュガースクワラン、ヒマワリオイルなど植物由来オイルを約30％配合。

有効成分を密閉する処方により、肌にうるおいとハリを与えます。

特にシュガースクワランは、サトウキビ由来の再生可能原料を発酵・培養工程を経て製造された、環境配慮型の原料です。

さらに、肌のバリア機能を支える3種のセラミド

（ヒドロキシステアリルフィトスフィンゴシン、N-ステアロイルジヒドロスフィンゴシン、N-ステアロイルフィトスフィンゴシン）を配合しています。

製造工場ではクーリングタワーの導入などにより節水と省エネルギーを両立し、生産効率と環境配慮を同時に追求しています。

■ 今後に向けて

SHIKARIは今後も、

「確かな機能性」「肌に不要と考えるものは含まない商品開発」「環境への責任」

この3つを軸に、持続可能な化粧品づくりを進めてまいります。

本受賞・ノミネートは、 お客さまには安心して選び続けられるブランドであることの証をいただけたような想い、パートナー企業の皆さまへは 環境価値を備えた信頼できるブランドとしての評価をいただけたのではと大変うれしく感じております。

■サスティナブルビューティー「SHIKARI（シカリ）」とは

「SHIKARI」とは、自然の「然」・天然の「然」を冠する「完然無添加(R)*」と、医薬部外品によるこだわり、新しいスキンケアの価値を新しい時代に提示したいと願い生まれ、本来のわたしらしさを手に入れる、新しいスキンケアの価値を提供するブランドです。

SHIKARIでは、商品の販売だけでなく、サスティナブルや貧困などの世界的社会課題に対する取り組みや認知、共感活動を実施しています。さらに商品の購入を通し、NGOや環境問題に取り組む団体へ寄付することで、公益消費/公益志向を後押ししていきたいと考えております。SHIKARIの信念として、商品がお客様のお手元に届くこと自体を啓蒙活動のひとつと捉え、社会課題解決に対し、これまでにない貢献の仕方を模索しながら今後も推進してまいります。

肌に不必要と考えるものは含まない、肌に本当に必要と考えるものだけを届けるという理念のもと、キャリーオーバー成分から、合成着色料や合成香料、防腐剤（パラベン、フェノキシエタノール）などの成分は含まない、製品開発を行っております。

・「ホワイトリボン」とタイアップ

ブランドローンチから1周年の記念では、SNSを通した様々な社会課題の発信と認知拡大の活動のため、公益財団法人ジョイセフ運営のホワイトリボンの活動に賛同しタイアップ。限定パッケージを販売し売り上げの一部を寄付いたしました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000044054.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000044054.html)

・プラスチックアップサイクル雑貨「BOPE」とコラボ

BRIGHTENING WASHのリフィルを製造した際に出る廃棄品を用いて、オリジナルコースターに再利用。タイで生まれたプラスチックアップサイクル雑貨「BOPE」とコラボし、アップサイクルの取り組みも行いました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000044054.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000044054.html)

*完然無添加(R)は、（株）長寿乃里、（株）イングの登録商標です。完然無添加とは、自然の力を活かし、自然の知恵を用いた抽出方法や保存方法を選択し、防腐剤（パラベン、フェノキシエタノール）、鉱物油、石油系界面活性剤、合成香料、合成着色料、エタノールを含まずに化粧品を作り、お届けすること

【SHIKARIブランド概要】

・ブランド名：SHIKARI

・公式サイト：https://www.chojyu.jp/shop

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/SHIKARI

・楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/shikari-seeme/

・Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/shikari-seeme

・「SHIKARI」公式Instagram：＠shikari_seeme https://www.instagram.com/shikari_seeme/

・「SHIKARI」公式TikTok：@shikariseeme https://www.tiktok.com/@shikariseeme(https://www.tiktok.com/@shikariseeme)

【株式会社長寿乃里 会社概要】

・会社名：株式会社長寿乃里

・代表者：代表取締役 本山東英

・所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3

・創業：2001年1月18日

・URL：https://www.chojyu.co.jp/(https://www.chojyu.co.jp/)

