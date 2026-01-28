スタートアップスタジオSEREALとGxPartnersが連携。スタートアップのPMFを加速させるスキル投資とエクイティ投資を組み合わせた新投資パッケージを開始

SEREAL株式会社

スタートアップスタジオSEREAL（本社：福岡県福岡市、代表：安達 誠寛）は、GxPartners（所在地：福岡県福岡市、代表パートナー：中原健）と共同で、スタートアップスタジオによる「スキル投資」と、ベンチャーキャピタルによる「エクイティ投資」を組み合わせた新しい協調投資パッケージ（以下「本パッケージ」）を開始したことをお知らせします。

背景と目的

シード～アーリー期のスタートアップがIPOやM&Aなどを実現するための急成長を目指す際、PMFの達成は最大の関門の一つとなっています。

スタートアップのPMF達成率は3%、達成期間は3年とも言われており、PMFを達成できずに夢を諦めるケースは少なくありません。

PMFが困難である要因として、シード～アーリー期のスタートアップでは、調達後の採用難により戦略実行が遅れる問題や、不適切なプロダクト開発による資金と時間の無駄遣いが発生しやすいという課題があります。

SEREALは、これまで多くの0→1（立ち上げからPMF）に関与してきた実績があり、PMFまでに必要な事業・プロダクト開発のスキルやナレッジを蓄積し提供することで、上記の課題を解決してきました。

さらにスキル投資（詳細は後述）によって、より多くのスタートアップがPMFを達成できる仕組みを構築していきます。

このスタートアップスタジオによる「スキル投資」とベンチャーキャピタルによる「エクイティ投資」を組み合わせることで、これまで以上にスタートアップのPMF達成の確度と速度を上げることを目指して、本パッケージを組成しました

本パッケージの特徴

- 出資に併せプロダクト開発・マーケなどの0→1スキルを提供（スキル投資）- - SEREALは、VCがシード・アーリースタートアップに出資するタイミングで、フォローなどでSEREALからも協調投資を実行します。- - その後投資先スタートアップに対し、有償でSEREALより0→1のスキルを持ったエキスパートが参画します。スタートアップの状況により、投資のみの実行やスキルのみの追加などにも対応可能です。- - この一連の流れを「スキル投資」としており、プロダクトマネジメント・プロダクトデザイン・エンジニアリング・マーケ・AIなど、0→1フェーズに特化した事業・プロダクト開発のスキルを持つ専門家がプロダクトチームの一員としてジョインし、メンバーのようにコミットすることで事業成長を推進します。- - 具体的には、以下のような内容の課題に対してスキルを提供（一例）- - - MVP開発・改善（PdM・UI・Devなど）- - - マーケ / CS立ち上げ- - - GTM戦略設計- スキル投資をパッケージ化したVCとSEREALの協調投資により、0→1立ち上げを加速- - SEREALがこれまで単独で実施していたスキル投資を、VCと連携していく座組としてパッケージ化しました。- - 本パッケージでは、GxPartnersがシード・アーリースタートアップに出資するタイミングでSEREALも協調投資し、調達直後から0→1のエキスパートが出資先スタートアップのプロダクト・事業に参画します。- - これにより、調達後の余計なリードタイムを発生させず最速でPMFに向けた開発・検証を開始できます。 本パッケージではSEREALはリード・フォローにこだわらず、投資枠や起業家・VCのニーズに合わせて柔軟に投資を実行します。- - GxPartnersからの投資検討・SEREALからのスキル投資にご興味がある方は、各社概要の連絡先よりお問い合わせください。

代表者コメント

GxPartners 代表パートナー 中原健 氏

スタートアップがPMFを達成するために最も必要なのは、試行錯誤の回数と質だと考えています。

SEREALのチームが持つ豊富な事業開発ナレッジが内部に入ることで、投資先スタートアップの仮説検証のサイクルは圧倒的に加速すると思います。

私たちGxPartnersとしても、資金面での支援に加え、こうした強力な開発パートナーと共に伴走できることを非常に心強く感じています。

このパッケージを通じて、一社でも多くのスタートアップが『死の谷』を越え、飛躍していくことを楽しみにしています。

SEREAL CEO 安達誠寛

すばらしい想いやビジョン、アイデアを持つ起業家は、世界中に数多く存在します。

私たちは、そうした起業家の想いをより早く、より正確に、そしてより広く社会に届けたいと考えています。

そのために、資金提供に加えて、エキスパートによるスキル支援を組み合わせることで、PMF（事業化）を最速かつ高い確度で実現します。

GxPartnersとは、特に九州・福岡にいるビジョナリーな起業家のアイデアの事業化を連続的にやっていきたいと思っています。

各社概要

GxPartnersについて

GxPartnersは2019年に設立した、福岡拠点のシード・アーリー期のスタートアップへ支援をする独立系のベンチャーキャピタルです。 「Make Next Centers」をビジョンに掲げ、パートナーのリソースとスタートアップを掛け合わせて、スタートアップの成長を実現し、グローバルに飛躍するスタートアップのよきパートナーとなることを目指しています。

また、九州最大規模のピッチイベント「StartupGo!Go!ThePitch」を開催し、国内外からも参加いただくなど、コミュニティの輪が拡大しております。

■GxPartners.,LLP

- 会社名 ：GxPartners有限責任事業組合- WEB ：https://gxpartners.vc- 設立日 ：2018年1月- パートナー ：代表パートナー 岸原稔泰、中原健、寺井博志- 所在地 ：福岡市中央区天神1丁目15-5

SEREALについて

SEREALは01フェーズ（立ち上げからPMFまで）に特化した事業・プロダクト・マーケティングのエキスパートが、「共闘」「共創」「創業」「投資」で良質なスタートアップを量産するスタートアップスタジオです。

0→1特化のスキル・ナレッジをもった人材がチームメンバーとして事業にコミットすることで、より早く・より効率的なPMFの達成を実現します。

このようなスタートアップ特化のアセットを活用し、スタートアップ・大企業・レガシー企業との協業、自社での新規事業創出を通じて、ミッションである「良質なスタートアップの量産」を目指しています。

URL ： https://sereal.jp

お問い合わせ

SEREAL株式会社

福岡県福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG. 7階

担当：安永

Email：contact-sereal@sereal.jp