令和７年度第２回海外展開チャレンジセミナー「大使館参事官が語るベトナムの現状と進出済中小製造業の社長の体験談」
💭こんなお悩みをお持ちではないですか？💭
■ ベトナム経済のリアルな現状や日本企業が現地で成功する秘訣を知りたい。
■ 東南アジア展開の第一歩としてベトナム展開に興味があるな・・・
■ ベトナムに展開している企業はどうやって進出したんだろう・・・
東南アジアへの展開を考える上で欠かせない国、ベトナム。
今回は「ベトナム展開」に興味のある皆様のために、ベトナム大使館と、現地に拠点を構える都内中小製造業の社長が登壇し、「マクロ」と「ミクロ」の2つの視点でリアルなベトナムをひも解きます。
お申し込みはコチラ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUownfSzj_azqNIvMlqvgnUnCWG8xeqivRbbds_lw9PkEKGQ/viewform?_fsi=vpT7nNOo
第1部では、ベトナム大使館の商務参事官が登壇。ベトナム政府が今、日本の中小企業に対してどのような役割や貢献を期待しているのかという、外交の最前線ならではの”生の声”をお届けします。
第2部では、“ゼロ”からのスタートから10年、ベトナムで堅実に経営を続けている株式会社吉本製作所の社長が登場。単なる「生産工場」に留まらない現地法人の運営や、200社ものローカル企業と築き上げた「血の通ったモノづくり」の全貌を語っていただきます。
公的な展望と現場の実践知。
この両輪を知ることで、貴社のベトナム展開の第一歩・さらなる一歩を踏み出しましょう！！
特設ページはコチラ :
https://www.tokyo-kosha.or.jp/TTC/planning/challengeseminar0703.html
セミナーで得られるメリット
１．外交の最前線ならではの‟生の声“ー大使館商務参事官が語る現地最新動向ー
２．“ゼロ”からの現地法人設立ー成功企業による進出戦略ー
講師紹介
ベトナム大使館商務参事官 タ・ドク・ミン氏
＜略歴＞
1996年ベトナム商工会議所入所後、
島根県海外技術研修員、
ベトナム商工省貿易促進局等を経て
2009年～2014年にはベトナム大使館商務官、
2017年から現在にかけてベトナム大使館商務参事官を務める。
株式会社吉本製作所 代表取締役社長 吉本 誠氏
＜略歴＞
青梅で50年続く製造業の代表。
ベトナムで200社を歩き、10年かけて現地と育てた“血の通ったモノづくり”を展開。
【プログラム詳細】
第1部（13:10～14:20／70分） ベトナム経済・政策の現状と都内中小企業への期待
ベトナム大使館商務参事官が登壇し、現在の市場概要や都内中小企業に対する期待について語ります。
第2部（14:30～15:40／70分） 進出企業が語る！ベトナム現地進出戦略-成功企業が教えるベトナム展開の秘訣とは？-
ベトナムに進出し、現地企業200社と幅広いネットワークを構築して、低コスト・高品質にチャレンジしている株式会社吉本製作所の吉本社長にベトナム進出のリアルを語っていただききます。
第3部（15:40～15:50／10分） 公社支援メニューのご紹介
公益財団法人東京都中小企業振興公社よりベトナムをはじめとした海外展開支援事業のご紹介。
第4部（16:00～16:30／30分）
個別相談会（会場限定開催・先着順）
会場内にて公社専門家による海外展開や、公社支援事業についてのご相談を承ります。
この機会に是非お申込み下さい。
開催概要
日時 令和8年2月6日（金） セミナー:13:00～16:30 (会場12:30受付開始)
開催方法 ハイブリット開催（会場参加とオンライン参加の併用）
場所 ■会場参加
TKP秋葉原カンファレンスセンター カンファレンスルーム２A
東京都千代田区外神田1-1-8 東芝万世橋ビル2階
アクセスマップはこちら(https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-akihabara/access/?_fsi=Bl8I1BcG)
■オンライン参加（受講方法）
受講方法等の詳細については、お申込者様へご案内いたします。
※PCやタブレットなどの端末と、インターネット環境、メールアドレスが必要です。
対象 都内に事務所を有する企業等
参加費 無料
締切 令和8年2月5日（木）17:00まで ※定員になり次第締め切らせていただきます
定員 会場参加：先着50名
オンライン：100名程度
申込方法
「申込フォーム」(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUownfSzj_azqNIvMlqvgnUnCWG8xeqivRbbds_lw9PkEKGQ/viewform?_fsi=vpT7nNOo)からお申し込みください。
※オンライン受講について
■本セミナーはインターネット回線を通じたオンライン形式（Zoomを利用）で行います。
オンライン受講が可能な環境であることを確認してからお申込みください。
■以下のテストURLにアクセスし、Zoomのインストール、接続等をご確認ください。
テストURL：http://zoom.us/test
※テスト詳細についてはZoomのヘルプセンターをご参照ください。
ヘルプセンターURL：https://support.zoom.us/hc/ja/articles/115002262083
■申込確認後、受講方法等の詳細については、セミナー前日にお申込者様へご案内いたします。
■タブレットやスマートフォンでも視聴できますがZoomアプリのインストールが必要です。
また、一部機能が限られる可能性があります。
■講義終了後にアンケートを配信させて頂きますので、ご協力の程お願い申し上げます。
※申込者情報のお取り扱いについて
■利用目的
当該事業の実施（それに伴う事務連絡や統計・分析のための利用を含みます。）及び各種事業・イベ
ントのご案内やアンケート調査のために利用するものとします。
■第三者への提供
ご本人の同意を得ることなく、個人データの第三者提供は原則行いませんが、次に該当する場合に提
供することがあります。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困
難であるとき。
(3)都その他の行政機関又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力す
る必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれが
あるとき。
(4)都その他の行政機関へ事業報告をする場合及び当該機関から各種事業案内、アンケート調査依頼
等があるとき。
※「個人情報保護方針」に基づき、個人情報を収集、管理及び利用いたします。
また、指針に定める利用目的以外には、原則として利用しません。
詳しくは下記のリンクから指針をご確認ください。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/privacy.html
▷お問い合わせ
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-13
住友商事神田和泉町ビル9F
（公財）東京都中小企業振興公社
事業戦略部 販路・海外展開支援課 海外展開チャレンジ支援事業担当
TEL：03-5822-7241
E-mail：ttc【AT】tokyo-kosha.or.jp
※迷惑メール対策のため、「@」を【AT】としています。