ファンの“推しポイント”が展示を彩る！シーホース三河＆クインシーズ刈谷 合同企画展「交流」をテーマに2月1日スタート

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

この度、安城市観光案内所「KEYPORT」にて『アリーナ・シーホース三河・クインシーズ刈谷PR企画展』を開催いたしますのでご案内いたします。

今回は当チーム同様に、三河安城駅前に建設する新アリーナをホームアリーナとする女子バレーボールチーム、クインシーズ刈谷との合同開催です。

両チームの選手パネルとの写真撮影や、両チームのファン・ブースターの皆さまから事前にご応募いただいた”チームの好きなところ”のメッセージを展示するなど「交流」をテーマに展示しております。

また選手からのメッセージもありますので、ぜひお立ち寄りください！

期間中は安城市観光案内所「KEYPORT」でお待ちしております♪

イベント概要

●主催

安城市観光協会

●企画・協力

・シーホース三河

・クインシーズ刈谷

●展示場所

安城市観光案内所「KEYPORT」

安城市御幸本町1-1 JR安城駅1階(南口)

営業時間：10：00～20：00

●展示期間

2026年2月1日(日)～5月29日(金)

●フォトギャラリー(昨年の様子)