ファンの“推しポイント”が展示を彩る！シーホース三河＆クインシーズ刈谷 合同企画展「交流」をテーマに2月1日スタート

シーホース三河株式会社


いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。


この度、安城市観光案内所「KEYPORT」にて『アリーナ・シーホース三河・クインシーズ刈谷PR企画展』を開催いたしますのでご案内いたします。


今回は当チーム同様に、三河安城駅前に建設する新アリーナをホームアリーナとする女子バレーボールチーム、クインシーズ刈谷との合同開催です。


両チームの選手パネルとの写真撮影や、両チームのファン・ブースターの皆さまから事前にご応募いただいた”チームの好きなところ”のメッセージを展示するなど「交流」をテーマに展示しております。


また選手からのメッセージもありますので、ぜひお立ち寄りください！


期間中は安城市観光案内所「KEYPORT」でお待ちしております♪


イベント概要

●主催


安城市観光協会



●企画・協力


・シーホース三河


・クインシーズ刈谷



●展示場所


安城市観光案内所「KEYPORT」


安城市御幸本町1-1　JR安城駅1階(南口)


営業時間：10：00～20：00



●展示期間


2026年2月1日(日)～5月29日(金)



