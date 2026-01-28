学生向けカーシェアリングサービス「UNIVER Car Share」新ステーションを1月31日（土）オープン！

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの愛宕商事株式会社（新潟市、代表取締役：高橋克郎）カーボンニュートラル推進事業部が運営する学生向けカーシェアリングサービス「UNIVER Car Share（ユニバーカーシェア）」は、県内9カ所目となる新ステーション「新潟大学南西ステーション（新潟市西区）」を2026年1月31日（土）にオープンいたします。

現在、新潟大学五十嵐キャンパス付近では3カ所のステーションを運営しております。新たにキャンパス南西エリアにステーションを開設することで、周辺エリアを利用する学生の皆様に快適な移動手段を提供いたします。これにより、日常生活における移動環境の拡充と利便性の向上が期待されます。

【新ステーション概要】

名称：新潟大学南西ステーション

開設日：2026年1月31日（土） 午前9時

所在地：新潟市西区大学南２丁目26-17(学生アパート「アーバンハイツ２駐車場」)

設置台数：1台

設置車種：キューブ（日産）

営業時間：24時間利用可能

愛宕商事は、今後もカーシェアリングサービスの拡充を進め、地域社会の移動手段の選択肢を広げるとともに、環境負荷の軽減に貢献してまいります。

■UNIVER Car Share(ユニバーカーシェア)

学生生活の利便性向上を目的とした学生向けカーシェアリングサービスとして、2022年8月にサービスを開始。202６年１月現在、県内９カ所でステーションを展開しています。

公式HＰ:https://univer-carshare.com/

インスタグラム：https://www.instagram.com/univercarshare/

■会社概要

愛宕商事株式会社は、NSGグループの商事事業部門を担い

多角的な事業展開で社会のニーズに対応し、人々の幸福と豊かさを目指している商社です。

法人名：愛宕商事株式会社

代表者：高橋 克郎

所在地：〒951-8065 新潟市中央区東堀通一番町494番地3

事業内容：ビジネスソリューション事業部・旅行事業部・保険部など8つの事業部門を展開

会社HP：https://atago-corp.com/

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等、幅広い事業を展開する101法人から構成された企業グループです。

それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

https://www.nsg.gr.jp/