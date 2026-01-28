株式会社鈴木商店とのシルバーパートナー契約締結のご案内

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社鈴木商店と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

シルバーパートナー契約内容

■内容

メインスタンドバナー広告の掲出

■契約期間

2026年1月1日より

株式会社鈴木商店 代表取締役 小口 直人 様 よりファン・サポーターの皆さまへ

水戸ホーリーホック様が掲げている「チーム理念」と、私達の「地域に根ざし、貢献できる企業でありたい」という想いが重なり、この度パートナーとしてご支援させていただく「ご縁」に恵まれました。地域に元気と誇りを与えてくれるクラブを、サポーターの皆さんと一緒に応援できることを大変嬉しく思っております。

喜びも悔しさも、そしてその過程も、皆さんと共に分かち合いながら、微力ではございますがクラブを後押ししていきたいと考えております。 水戸ホーリーホック様の挑戦が、私たちの地域、そして茨城県全体の力となることを心より願っております。これからどうぞよろしくお願いいたします。

法人概要

■法人名

株式会社鈴木商店

■所在地

茨城県常陸太田市中城町2995-1

■代表者

代表取締役 小口直人

■事業内容

・葬祭事業

・青果業

・飲食事業