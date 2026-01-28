Veeva、製造現場における品質管理をモダナイズする環境モニタリングソリューションを発表
ライフサイエンス業界に特化した SaaS ソリューションの世界的パイオニア Veeva Systems 【 NYSE:VEEV 】（本社：米国カリフォルニア州プレザントン、日本法人本社：東京都渋谷区、日本法人ゼネラルマネージャー：千葉 弘崇、以下 Veeva ）は、2026 年 1 月 8 日、製造業務の品質管理（ QC ）を高度化する、新たな環境モニタリング（ EM ）ソリューションを発表しました。（本リリースは、Veeva 本社が発表した報道資料の抄訳です。原文はこちら(https://www.veeva.com/resources/veeva-announces-environmental-monitoring-solution-to-modernize-quality-control-in-manufacturing/)からお読みいただけます。）
Veeva Environmental Monitoring は、Veeva LIMS(https://www.veeva.com/jp/products/veeva-lims/) と統合されたクラウドネイティブなアプリケーションであり、本製品の導入により研究所や製造施設は、環境サンプルのスケジュール管理、収集、分析を一貫して行うことを可能にし、GMP （ Good Manufacturing Practice ：適正製造規範）および社内の無菌基準へのコンプライアンスを遵守します。
Veeva Quality Cloud(https://www.veeva.com/jp/products/quality-cloud/) の一部である Veeva Environmental Monitoring は、Veeva の品質アプリケーションとシームレスに連携し、バッチリリースの遅延原因となっていたデータのサイロ化や紙ベースのプロセスを解消します。QC プロセスが統合されることで、ユーザーは Veeva QMS(https://www.veeva.com/jp/products/veeva-qms/) で品質イベントを自動起票、Veeva QualityDocs(https://www.veeva.com/jp/products/veeva-qualitydocs/) で手順を参照、そして Veeva Batch Release(https://www.veeva.com/jp/products/veeva-batch-release/) へ重要な環境モニタリングデータの共有が可能となり、バッチリリースプロセス全体を最適化できます。
Veeva Quality Cloud のプレジデントである Mike Jovanis は、次のように述べています。「 Veeva Environmental Monitoring により、品質管理と製造業務を合理化し、近代化に向けた Veeva の長期的なコミットメントをさらに推進します。積み重なったレガシーテクノロジーを取り除けることで、品質管理（ QC ）、微生物検査室、バッチリリース全体にわたるシームレスなプロセスを実現します。」
Veeva Environmental Monitoring は 2026 年 12 月に提供開始が予定されています。製造ラボ向けの Veeva の革新に関する詳細は、veeva.com/jp/LIMS(https://www.veeva.com/jp/products/veeva-lims/) でご確認ください。
【 Veeva Systems 社について】
Veeva は、ソフトウェア、データ、ビジネスコンサルティングを通じて、ライフサイエンス業界に特化したクラウドサービスを提供しています。イノベーション、優れた製品、顧客の成功に尽力し、世界最大のバイオ医薬品企業から新興バイオテクノロジー企業まで、1,500 社以上にサービスを提供しています。また、パブリック・ベネフィット・コーポレーション企業(https://www.veeva.com/jp/pbc/)として、お客様や従業員、株主、サービスを提供する業界を含む、すべてのステークホルダーの利益バランスを保つことに取り組んでいます。詳しくは、www.veeva.com/jp/(http://www.veeva.com/jp/)をご覧ください。
【 Veeva Forward-looking Statements 】
This release contains forward-looking statements regarding Veeva’s products and services and the expected results or benefits from use of our products and services. These statements are based on our current expectations. Actual results could differ materially from those provided in this release and we have no obligation to update such statements. There are numerous risks that have the potential to negatively impact our results, including the risks and uncertainties disclosed in our filing on Form 10-Q for the period ended October 31, 2024, which you can find here(https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001393052/000139305224000024/veev-20240430.htm) (a summary of risks which may impact our business can be found on pages 36 and 37), and in our subsequent SEC filings, which you can access at sec.gov(https://www.sec.gov/).
