三鷹市を中心に総合医療を提供する野村病院が、医療の質向上に向けた人財管理体制強化のため統合型ケアマネジメントシステム「ハイケアウェルネス」を導入

株式会社プラスアルファ・コンサルティング

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役社長：三室 克哉、証券コード：4071）は、医療・介護現場でのデータを一元管理し、業務の効率化を支援する統合型ケアマネジメントシステム 「HIcare Wellness Powered by Talent Palette（以下：ハイケアウェルネス）」を医療法人財団慈生会野村病院（所在地：東京都三鷹市、代表：野村 幸史、以下：野村病院）に導入いただきましたことをお知らせします。

■人財管理のDX推進と多機能活用による医療現場の業務効率化を目指し導入を決定

人に対する畏敬を医療の原点とし、専門性と人間性の調和を追求するという創立理念「医療の前に人あり」を掲げる野村病院では、医療の質を維持・向上させるため、バックオフィス業務の抜本的な効率化と、非常時を含む人財管理体制の強化に取り組んでいました。

従来、採用管理や労務管理、各種申請のワークフロー、そして災害時の安否確認といった人事業務全般において、複数のシステムを併用していましたが、初期設定の負荷や運用の煩雑さに加え、データの分散や非効率性が大きな課題となっていました。

こうした背景から、人事業務の抜本的な効率化に加え、システムの一元化とデータに基づく人財戦略の構築を目指し、安心できるサポート体制と、豊富な機能を備えた統合型ケアマネジメントシステム「ハイケアウェルネス」の導入を決定しました。

■人事業務のシステム化とデータ分析で、病院経営の基盤を強化

「ハイケアウェルネス」の導入により、採用管理、労務管理、ワークフローのシステム化が実現し、採用業務の効率化と透明性の確保、申請手続きのペーパーレス化が推進されます。

また、安否確認システムの活用により、災害時における職員の状況把握を迅速に行える体制が整います。さらに、常勤換算の算出が職種、雇用形態、科など、自由な軸設定をワンクリックで可能となり、提出書類作成時間の削減や、病院経営に不可欠な人員配置計画とコスト管理の精度が飛躍的に向上します。今後は、これらの管理基盤を活かし、人事評価システムも本システムに統合することで、「医療の前に人あり」という理念に基づいた、専門性と人間性を兼ね備えた人財育成の仕組みを確立される予定です。

＜担当者からのコメント＞

当院が推進する人事DXにおいて、『ハイケアウェルネス』の多機能性が大きな効果を発揮しています。申請・労務フローのペーパーレス化により、回覧スピードが格段に改善されました。

また、人事管理だけでなく、システム導入によって初めて災害時の安否確認訓練が可能となり、非常時への備えを『0から1』へと進めることができました。

採用管理においては、求職者データが自動連携されるため、再登録の手間がなくなり、大幅な業務効率化を実感しています。複数システムを一元化することができたため、コスト削減も実現しました。導入後のサポート体制も手厚く、いつでも相談できる窓口があることに安心感を持っています。

今後は、この基盤を活かし、人事評価、エンゲージメントサーベイ、ストレスチェックなどの機能を活用し、健康経営の取り組みを強化していく予定です。

＜統合型ケアマネジメントシステム「ハイケアウェルネス」について＞

「HIcareWellness Powered by Talent Palette」（https://www.pa-consul.co.jp/hicarewellness/）は、多くの大手エンタープライズ・中堅企業で導入が進むシェアNO.1（*1）のタレントマネジメントシステム「タレントパレット」に医療・介護・福祉現場に必要とされる管理機能を搭載した統合型ケアマネジメントシステムです。人事考課、1on1、採用管理といった必要な機能を備え、面談記録のデータベース化や評価調整機能を通じて、情報把握や評価者育成を容易にします。また、評価、育成、採用、配置を一元的に管理し、幅広い管理・分析を可能にすることで、バックオフィス業務の改革を強力に支援します。

（*1）出典 ITR「ITR Market View：人材管理市場2025」人材管理市場：ベンダー別売上金額シェア（2023～2024年度予測）

＜株式会社プラスアルファ・コンサルティングについて＞

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（https://www.pa-consul.co.jp/）は、『あらゆる情報から付加価値を生み出し続ける見える化プラットフォーム企業』として、2006年の設立以来、顧客の声や顧客データ/購買データ、人事情報などのビッグデータを「見える化」し、利用者に気づきを与える力を持つ「テキストマイニング」や「データマイニング」などの技術を核としたクラウドソリューション事業を行っています。様々な情報を「見える化」することで、お客様のビジネスに＋α（プラスアルファ）の価値を創造するためのソフトウェアの開発・販売、コンサルティング、新規事業創出を行っています。