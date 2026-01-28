【東京・代官山】ライフスタイルブランド「betises べティーズ」、体験型アトリエ併設の新拠点「ベティーズ代官山」3月26日オープン
3月26日、代官山に SHOPと体験型アトリエ併設の "暮らしのアトリエ" べティーズ代官山が誕生
betises（運営：アトリエ・ベティーズ株式会社／本社：東京都、代表取締役：大谷真理奈）は、
2026年3月26日代官山駅徒歩1分の場所に、新店舗「ベティーズ代官山」をオープンいたします。
南仏プロヴァンスの住まいをイメージした空間に、上質なライフスタイル雑貨を扱うショップと、
花と器、木工・手芸・キャンドルづくりなどの手仕事を通して暮らしを楽しむ体験型アトリエを併設。
日々を丁寧に楽しみたい大人のための、「行くたびに感性が刺激される暮らしのアトリエ」として、
新たな拠点をスタートします。
SHOPと手仕事体験が融合する “暮らしのアトリエ” 『べティーズ代官山』完成イメージ
■ 銀座から代官山へ。次のステージへ
2022年4月より約4年間、東急プラザ銀座（現 : GinzaNovo）にて展開してきた
「ベティーズ銀座店」は、2026年3月5日をもって閉店いたします。
この節目を前向きな転機と捉え、これまで培ってきたライフスタイル雑貨の編集力と、
延べ1,500名以上が参加してきたワークショップの実績を融合。
商品・空間・体験を通して、暮らしをより豊かに楽しむ提案を、感度の高い人々が集う街・代官山から発信していきます。
■ ベティーズ代官山とは
国内外から厳選したお取り扱い商品
〈SHOP〉
長く愛せる、
とっておきの雑貨との出会い
オリジナルのリネンエプロンやフラワーアイテムをはじめ、国内外から厳選した食器、花瓶、
キャンドル、キッチンツールなどを展開。
一番人気は自社オリジナルのリネンエプロン
ヨーロッパの食器多数
男女ともにファンの多いギフト
購入の約40％はギフト用途で、誕生日・母の日・結婚祝いなど
幅広いシーンで選ばれており、ドラマや著名人への使用実績もあります。
アトリエスペースを拡充、ワークショップに力をいれます。
〈ATELIER〉
手仕事を通して、暮らしを楽しむ体験
ショップと独立したアトリエ空間では、木工・
手芸・キャンドルづくりなどの手仕事を中心に、
テーブルコーディネートや生花レッスンなど
暮らしに寄り添うワークショップを開催。
習い事に通う感覚で、定期的に参加できる場を
目指しています。
素材をすべて自分で選んで作るキャンドル
絵付けしたスペインタイルで作る鍋敷き
■ ベティーズが大切にしていること
これまでのワークショップでは、
「暮らしの見え方が変わった」
「この時間に没頭するのが楽しくて仕方ない」
といった声が多く寄せられています。
忙しい日常の中で、あえて手を動かし集中する時間。
そのひとときが、自分自身を整え、暮らしを大切にする感覚へとつながっていく。
ベティーズは、そうした体験の価値を大切にしてきました。
ベティーズ代官山は、感性の合う人が集い、作家と出会い、
通うことで暮らしそのものが少しずつ豊かになっていく場所を目指しています。
■ プレス向けレセプションのご案内（予約制）
グランドオープンに先立ち、プレス・関係者向けレセプション（予約制）を開催いたします。
店舗・アトリエのご紹介のほか、オリジナル商品の展示、手仕事をテーマにしたワークショップの
プチ体験をご用意しています。
【日程】
2026年3月23日（月）・24日（火）・25日（水）
【時間】
10:00～16:00
【当日のタイムスケジュール】
・10:00-12:00 ＊10:30～：テーブルコーディネートレッスン（約15分）
・12:00-14:00 ＊13:00～：フラワーワークショップ（約15分）
・14:00-16:00 ＊15:00～：フラワーワークショップ（約15分）
※事前予約制です。
【ご予約・お問い合わせ】
E-mail : contact@betises.jp
■ 店舗概要
店舗名：ベティーズ代官山
住所：東京都渋谷区恵比寿西1-34-23 代官山トキビル202
オープン日：2026年3月26日（木）
内装デザイン：インテリアデザインスタジオ ノット
取扱商品：オリジナルリネン製品、フラワーアイテム、食器、花瓶、キャンドル、キッチンツールほか
■ クラウドファンディングについて
現在、新店舗オープンに向けたクラウドファンディングを実施中です。
内装・什器費用の一部を募るとともに、オープンパーティーご招待、商品券、
ワークショップ体験チケットなどのリターンをご用意しています。
URL：
https://camp-fire.jp/projects/917172/
■ 会社概要
社名：アトリエ・ベティーズ株式会社
代表者：代表取締役 大谷真理奈
設立：2020年12月
事業内容：ライフスタイル雑貨の企画・製造・販売、ワークショップ企画運営
公式サイト：https://betises.jp
オンラインショップ：https://shop.betises.jp
■ 本件に関するお問い合わせ
アトリエ・ベティーズ株式会社
広報担当
齋藤亜雅沙・齋藤実那
E-mail：contact@betises.jp