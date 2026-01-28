「IssueHunt One」等を提供するIssueHunt株式会社が主催する、学生のためのサイバーセキュリティカンファレンス「P3NFEST」、登壇者とハンズオン講師を発表

IssueHunt株式会社

バグバウンティ、脆弱性診断、DevSecOpsを統合したサービス「IssueHunt One ( https://issuehunt.jp/ )」を提供するIssueHunt株式会社（本社：東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号、代表取締役：横溝 一将）は、2026年3月7日(土)に開催する、学生のためのサイバーセキュリティカンファレンス「P3NFEST」の登壇者及びハンズオン講師を発表いたします。

イベント概要 『P3NFEST 2026 Spring』

イベントページ：https://issuehunt.jp/p3nfest/2026/spring(https://issuehunt.jp/p3nfest/2026/spring)

開催日時：2026年3月7日(土)

会場：Abema Towers（場所：東京都渋谷区宇田川町40番1号）

参加登録：イベントページよりお申し込みください

開催形式：オフライン開催のみ

ハッシュタグ：#P3NFEST

基調講演 『AI時代を生き抜くセキュリティエンジニアの条件』

上野 宣氏

株式会社トライコーダ 代表取締役

奈良先端科学技術大学院大学で山口英教授のもと情報セキュリティを専攻、2006年にサイバーセキュリティ専門会社の株式会社トライコーダを設立 OWASP Japan 代表、GMO Flatt Security 株式会社 社外取締役、グローバルセキュリティエキスパート株式会社 社外取締役、株式会社ブロードバンドセキュリティ 社外取締役、情報処理安全確保支援士 集合講習講師、カリキュラム検討委員会、一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会 理事・顧問、情報セキュリティ専門誌 ScanNetSecurity 編集長、Hardening Project 実行委員、SECCON 実行委員などを務める。

パネルディスカッション『越境するセキュリティ人材──ユーザー企業とベンダーのキャリアマップ』

◇モデレーター◇

金原将人氏

セーフィー株式会社 IT統括本部IT＆セキュリティ部 部長

2004年に組み込み開発でキャリアを開始。2013年にセキュリティへ転身し、脆弱性診断やペネトレーションテスト、組織マネジメントを経験した。2024年5月よりセーフィー株式会社に入社。ITおよびセキュリティ部門の責任者を務める。「サイバーセキュリティ×アジャイル」を軸にビジネス価値を実現できるセキュリティの形を探求している。社外活動として、脅威モデリングコネクト東京の運営メンバー、広島商船高等専門学校の特命助教（海事サイバーセキュリティ）も兼任する。

◇パネリスト◇

新井悠氏

株式会社NTTデータグループ 技術革新統括本部 品質保証部情報セキュリティ推進室 NTTDATA-CERT担当 エグゼクティブセキュリティアナリスト

2000年に情報セキュリティ業界に飛び込み、株式会社ラックにてSOC事業の立ち上げやアメリカ事務所勤務等を経験。 その後情報セキュリティの研究者としてWindowsやInternet Explorerといった著名なソフトウェアに数々の脆弱性を発見する。 ネットワークワームの跳梁跋扈という時代の変化から研究対象をマルウェアへ照準を移行させ、著作や研究成果を発表した。 2013年8月からトレンドマイクロ株式会社で標的型マルウェアへの対応などを担当。 2019年10月、NTTデータのExecutive Security Analystに就任。近年は数理モデルや機械学習を使用したセキュリティ対策の研究を行っている。 2017年より大阪大学非常勤講師。著書・監修・翻訳書に『サイバーセキュリティプログラミング』や『アナライジング・マルウェア』がある。博士（情報学）。CISSP。

大塚 由梨子氏

サイボウズ株式会社 開発本部 PSIRT 副部長

2009年サイボウズ株式会社に新卒入社。製品開発などを経て、2012年に現在のPSIRTの前身となるセキュリティチームの立ち上げに携わる。以降、取り組みの拡大やBugBountyの自社運営、海外拠点メンバーのJoinなどの変化も経験し、2022年より現職。社内外のあらゆる組織と連携しながら、プロダクトセキュリティの向上に取り組んでいる。趣味は、F1鑑賞。

神薗 雅紀氏

デロイト トーマツ サイバー合同会社 執行役員 CTO 兼 サイバーセキュリティ先端研究所 所長、デロイト トーマツ グループ イノベーション担当執行管理者 グループCIO、デロイト トーマツ 戦略研究所 所長



デロイト トーマツ サイバー合同会社所属。大学時代に国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）と共同研究に従事。2005年より大手ITメーカーにてインフラ専門SEとして、大規模システムの提案から設計・構築・運用に至るまで経験。 2009年よりセキュリティ専門会社に入社し、サイバーセキュリティに関する製品開発や多数の大規模国家プロジェクトの研究員およびプロジェクトマネージャーを担当。同時に、緊急時のインシデントレスポンス対応も行う。また、国内外のセキュリティカンファレンスにて広く研究発表も行う。 2015年より研究所を率いて新たなコア技術の研究開発や、サイバー攻撃の分析に従事。開発したソリューションのデリバリーや緊急時のインシデントレスポンス、インシデント検証委員なども担当。総務大臣奨励賞を受賞。

茂岩 祐樹氏

フリー株式会社 常務執行役員CISO

石川県金沢市生まれ。1995年東京都立大学大学院修士課程修了後、日本IBMへ入社しシステムエンジニアとして勤務。 1999年DeNA入社。 創業時から2014年までインフラ構築・運用を統括。 2014年にセキュリティ部を設立し、DeNAグループの情報セキュリティを統括。2022年4月freee入社。現在freeeでCISO兼エンジニアリング基盤本部長を務める。 著書にDeNAのサイバーセキュリティ～Mobageを守った男の戦いの記録(日経BP出版)がある。

パネルディスカッション『Z世代が考える、これからのセキュリティキャリア』

◇モデレーター◇

野溝 のみぞう氏

合同会社SecuLeap 代表

「趣味でセキュリティをやっている者です」と名乗り続け、デザイナー・プリセールス・サービスマネージャー・エンジニア・マーケティング・カスタマーサクセス……など、数々のIT系職種を転々としていたある日、所属していた会社が情報漏えい事件の被害に遭い、やっぱりサイバーセキュリティを本業とするに至り、今ココ。 CISSP、情報処理安全確保支援士 第027975号、ネットワークスペシャリスト。将来の夢はスーパーハッカーになること。 著書「7日間でハッキングをはじめる本 TryHackMeを使って身体で覚える攻撃手法と脆弱性」

◇パネリスト◇

江頭 輝氏

フリー株式会社 エンジニアリング基盤本部 セキュリティ部 RedTeam



学生の頃からものづくりが好きで、年間1万人が使う学生向けサービスを開発/運営。個人開発プロダクトの売却を複数経験。 新卒でPSIRT/セキュリティエンジニアになってからは開発者に寄り添うセキュリティをテーマにGitHubと毎日戦っている。 好きな攻撃はサプライチェーン攻撃 セキュリティ若手の会 幹事(第1期) 2025年度の登壇タイトル: 攻撃者の視点で社内リソースはどう見えるのかを ASMで実現する AIコーディングエージェント全社導入とセキュリティ対策

竹内 悠人氏

Digital Experts株式会社

2025年 灘中・灘高等学校卒業 東京大学工学部推薦10期 孫正義育英財団9期 丸紅デジタルイノベーション(DI)部での長期インターン後、Digital Experts(DE)社に中途入社。 とある新規事業の代表をやっている。 経歴 IPA情報処理推進機構 セキュリティキャンプ全国大会’21修了 国立情報学研究所 情報科学の達人 3期優秀修了 情報通信研究機構SecHack365’24 優秀修了 Global Cybersecurity Camp‘24 U25最年少日本代表・団体戦優勝 日本情報オリンピック’21,‘22 本選出場 日本最大のハッキングコンテストSECCON Beginnersの運営・作問

廣江 彩乃氏

NRIセキュアテクノロジーズ株式会社 オフェンシブセキュリティ事業本部テクニカルアセスメント事業部 セキュリティコンサルタント



2023年に野村総合研究所に新卒入社後、NRIセキュアテクノロジーズへ出向。入社から現在まで、主にセキュリティ診断業務・ペネトレーションテスト業務に従事。学生時代には、インターンシップや学生向けイベントなどに積極的に参加。

森岡 優太氏

セキュリティエンジニア 兼 バグハンター

2020年からWebアプリケーションやパブリッククラウドに対する脆弱性診断、Webペネトレーションテスト等を経験し、現在はサイバーセキュリティ事業におけるBizDev(事業開発/サービス開発)やセキュリティコンサルティングに従事。 外部活動では、バグハンターとしてバグバウンティなどでバグハントしたり、登壇・講師・執筆などにも取り組む。直近は、Zenn Bookで『30日でCVE取得! OSSバグハント入門』をリリース。

ハンズオン講座 『AI脅威モデリング入門』

講師：服部 祐一氏

株式会社セキュアサイクル 代表取締役

博士(工学). 在学時はスマートフォンを使った行動認識の研究に携わる。その後、ベンチャー企業でチーフエンジニアとして新規Webサービスの開発や脆弱性診断の経験後、情報セキュリティ専門会社のCTOを経て現在に至る。 各地のセキュリティ関連イベントや、企業、大学等での講演・トレーニング多数。 現在も脆弱診断や開発時のセキュリティ対策のコンサルなどの実務にも携わる。

ハンズオン講座『"Blue Team Labs Online"入門 - みんなで挑むログ解析バトル』

講師：林 憲明氏

トレンドマイクロ サイバーセキュリティ・イノベーション研究所 プリンシパルスレットリサーチャー



2002年 トレンドマイクロ株式会社に入社。プリンシパルスレットリサーチャーとして、さまざまなサイバー防御ツールから収集したデータを分析し、その分析結果から悪意のある通信（攻撃）等を見つけ出し、解決に向けた支援を担当。 2021年より新設された「サイバーセキュリティ・イノベーション研究所」へ参画、現職に至る。

実務家教員として大学・高等専門学校でも活躍中。警察庁 関東管区警察局のサイバーセキュリティアドバイザー、フィッシング対策協議会 運営委員も務める。

オンライン講座Udemyにて、【サイバーセキュリティ 実践】シリーズを展開。総受講者数は1万人に上る。[ネットワークとセキュリティ]カテゴリにおける人気講師の一人として認定されている。 著書に『実践サイバーセキュリティ入門講座 現場に残された痕跡からハッカーの攻撃を暴け』（SBクリエイティブ）など多数。

ハンズオン講座 『実践的なバグバウンティ入門（2026年版）』

講師：森岡 優太氏

2020年からWebアプリケーションやパブリッククラウドに対する脆弱性診断、Webペネトレーションテスト等を経験し、現在はサイバーセキュリティ事業におけるBizDev(事業開発/サービス開発)やセキュリティコンサルティングに従事。 外部活動では、バグハンターとしてバグバウンティなどでバグハントしたり、登壇・講師・執筆などにも取り組む。直近は、Zenn Bookで『30日でCVE取得! OSSバグハント入門』をリリース。

ハンズオン講座 『ハッキング・ラブ！はじめてのハッキングをやってみよう』

講師：野溝 のみぞう氏

合同会社SecuLeap 代表

「趣味でセキュリティをやっている者です」と名乗り続け、デザイナー・プリセールス・サービスマネージャー・エンジニア・マーケティング・カスタマーサクセス……など、数々のIT系職種を転々としていたある日、所属していた会社が情報漏えい事件の被害に遭い、やっぱりサイバーセキュリティを本業とするに至り、今ココ。 CISSP、情報処理安全確保支援士 第027975号、ネットワークスペシャリスト。将来の夢はスーパーハッカーになること。 著書「7日間でハッキングをはじめる本 TryHackMeを使って身体で覚える攻撃手法と脆弱性」

ハンズオン講座『オフェンシブセキュリティ実践ハンズオン』

講師：保要 隆明氏

株式会社エヌ・エフ・ラボラトリーズ ソリューション事業部 Principal Security Engineer

2016年、NTTコミュニケーションズ株式会社に入社し、NTT Com-SIRTにて社内のセキュリティインシデント対応業務に従事。 2019年から株式会社エヌ・エフ・ラボラトリーズに出向し、現在はペネトレーションテストなどセキュリティ診断業務、研修やPurple Flairのコンテンツ監修を担当。 主な著書に「セキュリティコンテストチャレンジブック」（マイナビ出版）、主な監訳書に「サイバーセキュリティレッドチーム実践ガイド」（マイナビ出版）がある。 GCIH,GCFA,GNFA,GREM,OSCP,OSEP,OSED。NTTグループ セキュリティプリンシパル。

迫本 澪氏

株式会社エヌ・エフ・ラボラトリーズ 研究開発部 Research Engineer

大学では航空宇宙を専攻し、卒業後は海上自衛隊にて勤務。 2023年に株式会社エヌ・エフ・ラボラトリーズへ入社し、セキュリティ人材育成に携わる。 現在はSIMセキュリティの研究を中心に、「Purple Flair」に関わるAI技術の研究、ペネトレーションテスト業務および学生向けイベントのプロジェクトマネジメントを担当している。 OSWP／OSCP／OSEP／OSED保持。

イベント司会

森 伊万里氏

P3NFEST運営企業 IssueHunt株式会社 営業本部

幼い頃から映画が好きで、新卒で上京し映画制作会社に入社。好きな映画は「カッコーの巣の上で」「ジョー・ブラックをよろしく」 現在はIssueHuntの営業本部にて、上場前の企業からエンタープライズな企業まで幅広く担当。 IssueHuntのプロダクトセキュリティを通して、日本全体のセキュリティレベルの向上を支援している。

市川 遼氏

GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社

プロダクトサービス部 部長



脆弱性診断業務や研究開発業務に従事した後、2023年11月より現所属。セキュリティSaaSの開発チームのマネージャーを務める。

CTFチームTokyoWesternsとして10年以上に渡って多数のCTFに出場。

CODE BLUE、NDSS Workshopなどでの登壇経験や、GCCやAIS3などでの講師経験がある。

25歳以下の若手だけが参加できる「バグバウンティイベント」も同時開催予定

＜概要＞

・イベントページ：https://issuehunt.jp/p3nfest/2026/spring/bugbounty(https://issuehunt.jp/p3nfest/2026/spring/bugbounty)

・開催日時：2026年2月16日～2026年3月31日

・参加登録：イベントページより参加登録をお願いいたします。

・参加資格：大学、大学院、外国籍の留学生で、在学中もしくは休学中の学生（2026年2月16日時点で学生の方）、もしくは社会人で2026年2月16日時点で25歳以下の皆様。

バグバウンティプログラム提供企業（敬称略）: 株式会社日本経済新聞社/株式会社GMW/ENECHANGE株式会社/株式会社ヌーラボ/株式会社Helpfeel/HENNGE株式会社/株式会社ソラコム/株式会社Finatextホールディングス/株式会社シンクロ・フード

