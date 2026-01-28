超大型ヴィンテージスピーカー「Patrician 700」がある、東京・浅草Cafe PA・TRI・CIAN、1周年記念「SPECIAL WEEKS」を開催！

W BOND INTERNATIONAL株式会社

2025年1月浅草にオープンしたカフェ&バー「Cafe PA・TRI・CIAN（カフェ・パトリシアン）」（台東区浅草6丁目25-9 フィルパーク浅草６丁目 1F）では、2026年1月30日（金）～2月13日（金）に、1周年を記念して「SPECIAL WEEKS」を開催いたします。

左から、無料試飲のチチャモラーダ、ピスコサワー、スペシャルセットのウォッカ

期間中、新商品として導入するペルーの紫トウモロコシを果物やスパイスで煮出したソフトドリンク「チチャ・モラーダ」や、同じくペルーを代表するカクテル「ピスコサワー」の無料試飲を行うほか、EUオーガニック認証を受けた北欧のウォッカとコーンスナックのセットをスペシャル価格（税込1.100円）にて提供いたします。また、SNSフォロワー限定特典として、飲み物を注文した方にアニバーサリークッキーの提供なども予定しています。

カフェ・パトリシアンの店内

Cafe PA・TRI・CIAN（カフェ・パトリシアン）は、2025年1月30日に、歌舞伎発祥の地である浅草・猿若町（現浅草６丁目）に誕生した、「GREEN + SOUND」をコンセプトとするカフェ＆バーです。青々とした植栽が調和する空間と、店名の由来でもある、国内外でも希少な米Electro-Voice社の超大型ヴィンテージスピーカー 「Patrician 700」をはじめとするオーディオシステム、ならびにライブ演奏による音楽体験を提供しています。毎週水曜日午後には、ジャズやビンテージオーディオのスペシャリスト、中山新吉氏によるレコードタイムと、月1回はジャズ講座を開催しており、

その音を求めて、国内外からオーディオ愛好家や音楽ファンが訪れる場となっています。

メニューの一部

フード＆ドリンクは、地域のコーヒーやパンをはじめ、自家製を基本とした多様なメニュー構成の中で、ビーガンやグルテンフリー、ノンカフェインの選択肢も用意。スペルト小麦を使用したホットマドレーヌやキャロットケーキ、オーガニックトマトを使用したビーガンパスタや玄米カレーの他、ペルー料理やスリランカティー、北欧のスピリッツなど、こだわりの食材を用いた国内外のメニューを展開しています。

1周年記念「SPECIAL WEEKS」の概要は下記のとおりです。

【開催概要】

■日時：2026年１月30日（金）～2月13日（金）

■場所：Cafe PA・TRI・CIAN（台東区浅草6丁目25-9 フィルパーク浅草６丁目 1F）

■内容：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176899/table/2_1_9a9b4e375d3c4846a932b0e399c88f01.jpg?v=202601281051 ]

Cafe PA・TRI・CIAN（カフェ・パトリシアン）

2025年1月、歌舞伎発祥の地・浅草猿若町に誕生した、「GREEN + SOUND」をコンセプトとするカフェ＆バー。青々とした植栽が調和する空間と、店名の由来でもある希少な米Electro-Voice社の超大型ヴィンテージスピーカー 「Patrician 700」をはじめとするオーディオシステム、ならびにライブ演奏による音楽体験を提供。地域のコーヒーやパンをはじめ、ビーガンメニューやペルー料理、北欧のスピリッツなど、こだわりの食材を用いた国内外のメニューを展開。毎週水曜日午後、スペシャリストによるレコードタイムを開催。

営業時間8:00-22:00、年中無休。（2026年1月現在）

Website: https://www.cafe-patrician.com (EN/JP)

Instagram @cafepatrician (EN/JP)

X @cafepatrician

1/28（水）のジャズ講座は、「魅惑のヨーロッパ盤」と題して、1/18にアムステルダムで開催された「Record & CD Fair Amsterdam」で仕入れてきたヨーロッパ盤を中心にお届けします。ハンガリーを代表する名ベーシスト、アラダール・ペゲのPEPITAという珍しいレーベル盤。他にも、日本で人気を博したアン・バートンのオランダARTON盤やPHILIPS盤、バド・パウエルのESSENというドイツ録音盤など、多数紹介します。知られざる名盤、名演奏を、米エレクトロボイス社の超大型ビンテージスピーカー「Patrician 700」でお楽しみください。（参加費無料、ミニマムワンオーダー、講師へのチップ歓迎。途中参加、退席自由）

1/28 (水） 14:00-17:00ジャズ講座「魅惑のヨーロッパ盤」

