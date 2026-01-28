【2/9ウェビナー開催】なぜ御社のデータ基盤は「コスト」止まりなのか？ - 2026年度、事業利益を生み出すための「DIKWモデル」再定義

Thinkingdata Co., Ltd.

ゲーム特化型データ分析基盤「ThinkingEngine」を提供するThinkingData株式会社は、2026年2月9日（月）15:00より、モバイルゲーム事業の経営層・プロデューサー・DX責任者に向けたウェビナー『なぜ御社のデータ基盤は「コスト」止まりなのか？』を開催いたします。

本ウェビナーでは、ナレッジマネジメントの基本概念「DIKWモデル」をベースに、ThinkingDataが提唱する実践フレームワーク「MASA（Measurement / Analysis / Strategy / Action）」を解説。膨大なログデータを具体的な事業推進力へと変換するメカニズムを紐解きます。

【開催背景：データへの巨額投資と、回収できないリターン】

多くの企業がデータプラットフォームの構築に多大なリソース（コスト）を投じています。しかし、データの収集・加工（Data/Information）には成功していても、そこから本質的な洞察（Knowledge）を得て、賢明な意思決定（Wisdom）を行うプロセスへの投資は不足しています。 結果として、「データはあるが、事業は変わらない」という閉塞感が現場を覆っています。2026年度に向け、この構造的欠陥を解消し、データを「コスト」から「利益を生む資産」へと転換するための方法論を提示します。

【主なトピック】

DIKWモデルの再定義： ゲーム運営における「知識」と「知恵」の境界線とは。

MASAフレームワーク： データを“成長エンジン”に変える4つのサイクル（Measurement/Analysis/Strategy/Action）。

Measurement（測定）： データをビジネス指標へ変換する（Data/Information）

Analysis（分析）： 情報を深掘りし、因果と洞察を得る（Knowledge）

Strategy（戦略）： 洞察を元に方針を策定する（Wisdom）

Action（行動）： 意思決定を実行し、結果を再測定する（Wisdom/Value）

価値化への3つの前提条件：データ品質（完全性・正確性・適時性）ビジネス担当者によるアクセシビリティ（民主化）組織としてのデータ思考（文化）

【開催概要】

日時：2026年2月9日（月） 15:00 - 16:00

テーマ：なぜ御社のデータ基盤は「コスト」止まりなのか？

- 2026年度、事業利益を生み出すための「DIKWモデル」再定義

形式：オンライン（Zoomウェビナー）

参加費：無料

申し込みURL：[URL]https://na2.hubs.ly/H038ldV0

申し込み :https://na2.hubs.ly/H038ldV0



【ThinkingEngineについて】

「データが語る、ユーザーが動く。」

ーー世界中のゲームを導くデータ基盤ThinkingEngine

ThinkingEngineは、世界で1,500社・8,000タイトル以上を支援してきた実績を持つ、ゲーム業界に特化したデータ分析・運用基盤です。 データ収集・統合・分析・施策実行までをワンストップで実現するデータ基盤として、マルチプラットフォームのデータを安全に統合し、SQL不要の分析環境とリアルタイム可視化により、現場から経営層まで迅速な意思決定を支援します。

その特徴はプロダクト提供にとどまらず、10年の経験を持つデータ専門家による伴走型サポートにあります。導入前の設計から運用・改善・定着までデータ活用の全フローを一貫して支援し、最短2営業日以内の迅速な対応で、データに基づく判断と組織の成長を後押しします。

ThinkingEngineと専門家が提供する運用支援を持ってお客様のチームが自立的に成長する「データマスター」への道を支え続けます。



【シンキングデータ株式会社について】

シンキングデータ株式会社（ThinkingData Co.,Ltd.）は、2015年に設立されたデータソリューション企業です。上海、シンガポール、東京、ソウル、サンフランシスコへ事業を展開し、ゲーム業界におけるデータ分析支援でトップクラスの実績を誇ります。

自社プロダクトであるThinkingEngineは、データ収集からリアルタイム分析、可視化、さらに施策実行までを統合する柔軟なプラットフォームです。直感的な設計により、誰もがデータアナリストとして意思決定とアクションに活用できます。