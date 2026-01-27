“映える”だけじゃない。志摩地中海村の30余年を、従業員が語る体験型ツアーが好評

IXホールディングス株式会社

白い街並みが“映える”ことで知られる志摩地中海村。

しかしその景観の裏には、30年以上にわたる試行錯誤と、

「人が暮らす村」を目指した建築思想の物語があります。

その物語を、実際に村をつくり、守ってきた従業員自身の言葉で辿る――。

宿泊者向け体験プログラム《志摩地中海村 トリビアツアー》は、

「知ることでもっと好きになった」という声が寄せられるなど、好評を集めています。

IXホールディングス株式会社（本社：三重県伊勢市）のグループ会社である株式会社志摩地中海村（本社：三重県志摩市、代表取締役社長：大西晶）では、従業員自らが案内人となり、施設の成り立ちや建築に込められた思想、志摩の風土や文化的背景を紐解く宿泊者向け体験プログラム「志摩地中海村 トリビアツアー」を開催しています。

本ツアーは、2025年10月よりスタートし、現在までに累計400名以上のお客様にご参加いただくなど、志摩地中海村ならではの滞在体験として高い評価を得ています。

■ “映える”だけではない、志摩地中海村の本当の魅力を伝えたい

志摩地中海村は1993年、会員制の別荘村として誕生しました。その後、2010年7月に別荘としての機能を残しながらリゾートホテルとしての運用が始まりました。白い街並みや異国情緒あふれる景観がSNSなどで注目される一方で、その背景には「本物へのこだわり」と「人が暮らす村としての思想」、そして30年以上にわたる試行錯誤の歴史があります。

しかし、そうした背景は、ただ施設内を歩くだけではなかなか伝わりません。「せっかくのこだわりやこれまでの物語を、宿泊のお客様にも知っていただき、滞在をより深く楽しんでほしい」。その想いから、現場で働く従業員の有志によって、このトリビアツアーは企画されました。

■ 30分で辿る、志摩地中海村・32年の物語

ツアーは土曜日、日曜日、祝日の16時15分から16時45分までの約30分間、フロント噴水前を起点に開催されます。現在は公式HPとチェックイン時に開催をお知らせしていますが、多い日には申し込みが20名を超え、2グループに分けて実施することもあります。

ツアーでは、単なる年表や建築解説ではなく、「なぜその街をモデルに選んだのか」「なぜ本物にこだわったのか」といった背景にある意思や物語を、写真と実際の空間を重ねながら紹介します。

・1991年の建設開始から1993年の営業開始までの背景

・スペインを中心とした地中海各地（セテニール、カサレス、マルベージャ、トレド、サルデーニャ島など）を実際に訪れ、街並みや色彩を研究したエピソード

・スペインから直輸入した家具・瓦・タイル・木製扉・建具金物・石畳など「本物の素材」へのこだわり

・カスティーリャ、サルジニア、アンダルシア、ミコノルカといった各ゾーンに込められた建築思想

・特にイスラム教文化とキリスト教文化が融合したムデハル様式の装飾や、アルハンブラ宮殿やメスキータをモチーフとした空間デザイン

また、ツアー途中には、村内に点在する日時計・フラメンコ像・壁画を探す参加型の仕掛けも用意。「歩きながら学び、発見する」体験は、お子様から大人まで幅広い層に好評です。

■ 「知らなかった」が「もっと好き」に変わる体験

参加者からは、

「そもそも30年以上前に建てられた施設だと知らなかった」

「地中海なのに、なぜアラビックなデザインがあるのか理解できた」

「志摩の自然や歴史とも深くつながっていることが分かり、滞在の見え方が変わった」

といった感想が寄せられています。

景観を見るだけで終わらず、背景を知ることで、滞在そのものが“物語のある時間”へと変わることが、本ツアーの大きな特徴です。知ることで、景色の見え方が変わる。そしてその変化が、滞在の満足度そのものを深めていく。それが、このトリビアツアーの最大の価値です。

■ 現場を知る従業員が語るからこそ生まれる、深い理解

現在、このトリビアツアーの案内人は、支配人の坂 浩二、総務マネージャーの柳澤 司、営業マネージャーの矢口 裕二の3名が中心となって務めています。いずれも、日々の業務を通じて志摩地中海村の歴史や変遷に深く関わってきたメンバーであり、それぞれの立場や経験を活かした語りが、ツアーに奥行きを与えています。

今後はこの取り組みをさらに発展させ、部署や役職を超えて、より多くのスタッフが案内人として関わっていく予定です。ツアーを通じて、自らが働く場所の歴史や価値を学び、語れるようになることは、従業員教育やエンゲージメント向上の面でも大きな意義を持っています。

■ 案内人の声 ― 現場で感じた手応え

実際に案内人を務めるスタッフからは、次のような声が聞かれます。

「リピーターのお客様から『これまで以上に志摩地中海村が好きになった』と言われたことが、一番嬉しかったです」。

何度も訪れているお客様にとっても、新たな発見があり、“知っている場所”が“より愛着のある場所”へと変わる。その瞬間に立ち会えることが、案内人にとって大きなやりがいとなっています。

■ 物語を知ることで、滞在はもっと豊かになる

志摩地中海村は、開業当初から受け継がれてきた「本物へのこだわり」と「非日常感」を大切にしながら、時代に合わせた進化を続けてきました。トリビアツアーは、その歩みを未来へつなぎ、お客様・従業員の双方にとって、志摩地中海村をより深く知る機会となる取り組みです。今後も志摩地中海村では、建築・文化・人を通じて、ここでしか味わえない滞在価値の創出に取り組んでまいります。

【ツアー概要】

名称：志摩地中海村 トリビアツアー

開催日：土曜日、日曜日、祝日

時間：16:15～16:45（約30分）

対象：ご宿泊のお客様

参加費：無料

お問い合わせ先：株式会社志摩地中海村 Tel：0599-52-1226

※掲載写真はイメージです。

※ツアーの様子は、取材・撮影にも対応可能です。

＜Village&Hotel志摩地中海村について＞

三重県の志摩半島の豊かな自然の中に建つリゾート宿泊施設です。英虞湾の青い海と白い街並みのフォトジェニックな、広い敷地の村内にある建物一つ一つがホテルの客室になっております。客室のほか、アルハンブラ宮殿をイメージした天然温泉、伊勢志摩の食材を使った新バスク料理を楽しめるレストラン、英虞湾を満喫できるクルージングなど、非日常感たっぷりのリゾート気分を堪能していただけます。

1993年に別荘村として誕生後、2010年に一般開放型のホテルへリニューアルし、現在では多くのお客様に「大切な人と過ごす特別な場所」として愛されている施設となっています。

株式会社 志摩地中海村

■所在地：〒517-0403 三重県志摩市浜島町迫子2619-1

■URL：https://www.puebloamigo.jp/

■電話番号：0599-52-1226（ホテル代表）

■宿泊予約：予約課TEL0599-52-1336(9:00～18:00)

■オンラインショップ：https://onlineshop.puebloamigo.jp/

■公式Instagram：https://www.instagram.com/shima_chichuukaimura_official/

【会社概要】IXホールディングス株式会社

■所在地：〒519-0502 三重県伊勢市小俣町相合1306

■URL：https://ix-holdings.jp/

■電話番号：0596-22-0297