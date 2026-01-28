【1/28より】「【空調 LED 冷蔵庫 ボイラ】省エネ設備で使える補助金解説セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
空調・LED・冷蔵庫・ボイラなどの省エネ設備更新をご検討中の事業者様に向けて、
「省エネ設備で使える補助金解説セミナー」を無料配信します！
今回のセミナーでは、「補助金は公募が出てから動く」では遅い理由を中心に、実務目線で分かりやすく解説しています。
【セミナー資料の主な内容】
・補助金申請に想像以上の時間がかかる理由
・公募〆切の「2か月以上前」から準備すべきポイント
・省エネルギー投資促進補助金（設備単位型）の概要
・省エネ要件・対象設備・注意点
・採択結果から見える「通りやすい事業」の傾向
・令和8年公募の方向性と今からできる備え
・納期遅延による“最悪のリスク”とは
・ナビットの「申請し放題プラン」による支援内容
【こんな方におすすめです】
・省エネ設備の更新を検討している
・補助金を使いたいが、何から始めればいいかわからない
・メーカー選定や省エネ計算で止まってしまっている
・過去に補助金申請が間に合わなかった経験がある
・令和8年の公募に向けて、今から準備したい
補助金は
「要件を満たしている＝採択される」わけではありません。
だからこそ、
・準備の早さ
・事業設計の精度
・スケジュール管理
が結果を大きく左右します。
本セミナーが、「やろうと思った時には間に合わなかった」を防ぐ一助となれば幸いです。
無料で視聴できるので、是非お申込みください！
■動画お申し込みはこちら
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260123_form.php
さらにナビットでは、申請サポートの無料相談も受付中です。
採択率アップを狙う企業様は、こちらもぜひご活用ください。
■申請サポートの無料相談はこちら
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
