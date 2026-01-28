株式会社ペイロール 代表取締役社長CEO 湯浅哲哉が紺綬褒章を受章

株式会社ペイロール

株式会社ペイロール（本社：東京都江東区、代表取締役社長CEO：湯浅哲哉、以下：ペイロール）は、このたび、代表取締役社長CEOの湯浅哲哉が、北海道江別市への寄附活動により、紺綬褒章を受章いたしましたことをお知らせいたします。

（左）後藤好人市長 （右）ペイロール 代表取締役社長CEO 湯浅哲哉

紺綬褒章について

紺綬褒章（こんじゅほうしょう）は、公益のために私財を寄付した個人や団体に対して日本政府が授与する褒章です。教育・医療・社会福祉・地域振興など、公共の利益に大きく寄与した行為が対象となります。

寄附の背景

ペイロールは給与計算に伴う事務作業や顧客対応を担うBPOセンターを江別市に設けており、子育てをしながら勤務する多くのパート社員に支えられています。湯浅は今回、日頃の感謝と恩返しとして、江別市の教育に役立てていただきたいという想いから寄附を行いました。

江別市によると、寄附金は、市内の子育て支援センターの運営費や民間の放課後児童クラブへの補助金などで活用されました。

代表取締役社長CEO 湯浅哲哉のコメント

「株式会社ペイロールは、今回の受章を契機として、江別市内での安定的な雇用創出や若年層の育成・キャリア支援など、地域との共生と持続的な発展に向けた連携をより一層深めていく方針です。寄附はあくまで第一歩であり、これからも企業として、そして個人として、江別市の未来に貢献していきたいと思います。」

株式会社ペイロールについて

1989年4月1日設立。創業以来、主に大手企業を対象として給与計算業務のBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）を提供しており、260社112万人（2024年3月末時点）の給与計算業務を受託しています。ペイロールの汎用型給与計算サービス「HR BPaaS（エイチアールビーパース）」は、独自開発したクラウド人事給与ソフトと給与計算BPOを統合したサービスで、お客様固有の複雑な給与計算ロジックに対応しつつ、全てのお客様で共通する業務の標準化を推し進めることで、高い柔軟性と拡張性を併せ持っているところが特徴です。

労働人口が不足していく日本において、ペイロールは、人事部が抱える専門性の高いオペレーション業務を担うソフトインフラ企業となり、人事部がより戦略的な業務に注力できる環境を支えます。