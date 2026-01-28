氷川きよし、久しぶりの演歌作品「ほど酔い酒」 本日CD発売＆配信スタート、MVフル公開！

日本コロムビア株式会社

氷川きよしの久しぶりとなる演歌作品「ほど酔い酒」が、本日CD発売および各音楽配信サービスにて配信スタートした。

あわせて、MVのフルバージョンが氷川きよしオフィシャルYouTubeチャンネルにて、本日12時（正午）に公開される。

（YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@kiyoshihikawa-official ）

「ほど酔い酒」は、生きづらさを感じやすい現代において、誰しもが経験する小さな失敗やつまずきを、ほどよく力を抜きながら受け止めていこうというメッセージが込められた楽曲。

演歌ならではの情感豊かなメロディと、氷川きよしの円熟味を増した歌声が印象的な一曲に仕上がっている。

正午に公開されるミュージックビデオでは、楽曲の世界観を丁寧に映像化。

しみじみとした情緒と温もりを感じさせる演出が、作品の魅力をより一層引き立てている。

さらに本作は、酒造メーカー・菊水酒造とのコラボレーションも実現。

（ https://www.kikusui-sake.shop/c/sake/funaguchi/hikawakiyoshi ）

新曲「ほど酔い酒」とコラボした、人気商品「ふなぐち」が現在販売中で、音楽と日本酒という日本文化ならではの組み合わせにも注目が集まっている。

久しぶりの演歌作品として、多くのリスナーの心に寄り添う「ほど酔い酒」。

音楽、映像、そしてコラボレーションと、さまざまな角度から楽しめる作品となっている。



【作品情報】2026年１月28日（水）

『ほど酔い酒』

COCA-18317 \1,500 (税抜価格 \1,364)

【収録内容】

M1. ほど酔い酒 （作詩：岸 快生／作曲：水森英夫／編曲：石倉重信）

M2. 玄海魂 （作詩・作曲：氷川きよし 補作曲：水森英夫 編曲：伊戸のりお）

M3. 愛燦燦 (作詩・作曲：小椋 佳 編曲：石倉重信)

他、各カラオケを収録

配信情報： https://KiyoshiHikawa.lnk.to/hodoyoizake

2026年１月31日（土）

『ほど酔い酒』

『氷川きよし特別公演』 明治座、御園座、新歌舞伎座、博多座、劇場限定盤 ※各劇場公演中にご購入いただけます。

CEG₋118 \1,500 (税抜価格 \1,364)

【収録内容】

M1. ほど酔い酒 （作詩：岸 快生／作曲：水森英夫／編曲：石倉重信）

M2. 玄海魂 （作詩・作曲：氷川きよし 補作曲：水森英夫 編曲：伊戸のりお）

M3. 人あるがまま （原案：堤 泰之 作詩：岸 快生 作曲：水森英夫 編曲：石倉重信）

他、各カラオケを収録

2026年１月28日（水）

『氷川きよし 劇場主題歌集』

COCP-42629 \3,300(税込）

【収録内容】

きよしの森の石松

きよしの一心太助

きよしの銭形平次

浜町傾げ傘

きよしの大江戸千両纏

きよしのねずみ小僧

恋之介旅日記

革命前夜

恋、燃ゆる。

配信情報： https://KiyoshiHikawa.lnk.to/gekijo

氷川きよし

９月6日生まれ 福岡県出身

2000年2月2日22歳で日本コロムビアより「箱根八里の半次郎」でデビュー。

その年の音楽賞の新人賞を総なめ。第51回NHK紅白歌合戦に初出場し、以来2025年で25回出場。

2006年には第48回日本レコード大賞で「一剣」にて大賞を受賞。 2008年には紅白歌合戦の大トリをつとめた。

アニメ「ドラゴンボール超」の主題歌「限界突破×サバイバー」で大ブレイク。

圧巻の歌唱力とビジュアル、人を包み込む人間性で、老若男女問わず、幅広い年齢層のファンを持つ、歌謡界の傾向を大きく変えた存在。

2025年6月に、「ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ」のエンディングテーマ、小室哲哉プロデュースの「Party of Monsters」、

9月には作詞家生活55年を迎える松本隆が作詞を手掛けた「白睡蓮」をリリース。

11月に約4年ぶりとなる全曲オリジナル楽曲を収録したアルバム『KIINA.』をリリース。

2026年全国4都市をまわる劇場公演「氷川きよし特別公演」開催。



【氷川きよし 特別公演】 2026年1月31日から4都市の劇場で開催される座長公演！

東京都 明治座

2026年1月31日（土）～2月18日（水）

愛知県 御園座

2026年3月6日（金）～18日（水）

大阪府 新歌舞伎座

2026年4月10日（金）～19日（日）

福岡県 博多座

2026年4月25日（土）～30日（木）

https://kiyoshihikawa.com/feature/gekijo2026



【レギュラーRADIO】

文化放送 「氷川きよし ～KII NIGHT～」 好評放送中！

https://www.joqr.co.jp/qr/program/kiina/



【氷川きよし Official Instagram】

https://www.instagram.com/kiina_kiyoshi_hikawa/



氷川きよしオフィシャルホームページ

https://www.kiizna.co.jp/



日本コロムビア・氷川きよし特設サイト

https://columbia.jp/hikawa/