【沖縄校舎限定・対面開催】慶應義塾大学法学部・SFCなど数百名以上を担当してきた講師による、首都圏難関大学向けオリジナル講習＆受験戦略相談会を開催

Loohcs株式会社

総合型選抜（旧AO入試）専門塾 Loohcs志塾 沖縄校舎は、沖縄から首都圏・関西圏の難関大学進学を目指す高校生を対象に、オリジナル講習＆受験戦略相談会を沖縄校舎限定・対面形式で開催します。

本講習は、慶應義塾大学法学部やSFCをはじめ、数百名以上の受験生を担当してきた講師が登壇。実際に慶應義塾大学へ進学した講師や、上京経験を持つ講師が、沖縄から進学を目指す高校生に向けて、受験戦略や進学後のリアルな視点も交えながら解説します。

特徴

■難関大学を熟知した講師によるオリジナル講習

対象校は

- 早稲田大学- 慶應義塾大学- 上智大学（早慶上智）- GMARCH- 関関同立

各大学の特徴や、総合型選抜で求められるポイント、複雑になりがちな受験方式や戦略を、体系的に解説します。

■ 総合型選抜で重要な「書類」と「大学理解」を徹底サポート

総合型選抜において重要となるのが、現在の自分自身の出願書類と、志望大学での学びをどう結びつけるか。 本講習では、

- 現在作成している出願書類の個別添削- 大学での学びの具体的な内容の解説- 受講者一人ひとりの経歴や思い

を、どのように深め、大学に繋げるかについて、日本語の添削にとどまらない徹底したアドバイスを行います。

■ 首都圏大学の最新情報・受験戦略も共有

沖縄県内では得にくい、首都圏大学の情報や受験戦略についても詳しく解説。

受験全体を俯瞰しながら、今後どのように準備を進めていくべきかを明確にします。

開催概要

日程

1日目：2026年2月6日（金）18:00～21:00

2日目：2026年2月7日（土）16:00～19:00

内容

「大学／入試方式解説～早慶上智～」

「受験戦略紹介」

「個別相談会」

参加費

2日間（全6コマ）

通常価格：59,800円（税込）

特別価格：39,800円（税込）

実施場所

Loohcs志塾 沖縄校舎

〒902-0068

沖縄県那覇市真嘉比1-5-1 涼涼203

TEL：080-3391-0256

※時間帯によってはお電話が繋がりにくい場合がございます。

お急ぎの方はメール・LINEにてお問い合わせください。

メール：okinawa@aogijuku.com

お申し込み方法

以下のページよりお申し込みください。

https://loohcs-shijuku.com/campaign/p152608/

Loohcs志塾とは

申込ページへ :https://loohcs-shijuku.com/campaign/p152608/

Loohcs志塾（ルークス志塾）は、総合型選抜（旧AO入試）対策に特化した大学受験予備校です。長年の経験と実績に基づき、多くの生徒を難関大学合格へ導いています。

特に、慶應義塾大学には毎年100名以上が合格しており、2024年度は136名の実績を誇ります。これは慶應義塾大学の総合型選抜・学校推薦型選抜合格者の約2.3人に1人がLoohcs志塾生であることを示しています。

指導は、生徒一人ひとりの個性と目標に合わせた個別指導を基盤としつつ、少人数グループでの議論も取り入れています。講師陣は総合型選抜での合格経験者が多く、実践的なアドバイスを提供。小論文・面接対策から出願書類作成まで、合格に必要なスキルを網羅的に指導します。

将来の目標が不明確な生徒へのサポートも充実しており、自己分析を通じて進路決定を支援。対面・オンライン指導の選択も可能です。

Loohcs株式会社について

わたしたちは「すべての人を主人公に」をビジョンに掲げ、大学教養レベルを先取りしたリベラルアーツ学習と、社会で活きるスキルを実践的に学べるプロジェクト学習の2本を柱に、子どもたちが変化のきっかけをつかみ、自らの人生を「美しい物語」として語り合えるような場を創る事業を展開しています。

代表取締役：嶺井 祐輝

所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 3階（渋谷本校）

Webサイト：https://loohcs.co.jp/