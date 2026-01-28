マーケティング施策としてのBDR「Knock」、拡販パートナーの募集について

COELU株式会社

BDR支援サービス「Knock」販売パートナー募集のお知らせ

COELU株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三浦 航太）は、固定報酬型BDR支援サービス「Knock（ノック）」の提供拡大に伴い、同サービスの新規顧客獲得を担うパートナー（以下、COELU Partner）の募集を開始したことをお知らせします。

背景

近年、BtoBビジネスにおいて「営業人材不足」や「マーケティングコストの高騰」は多くの企業に共通する課題となっています。

COELUではこれまで、戦略設計からBDR（Business Development Representative）実働までを一体で支援することで、再現性のある新規案件創出モデルを構築してきました。

その中核となるサービスが、固定報酬型BDR支援サービス「Knock」です。

Knockは、単なるアポイント獲得代行ではなく、受注につながる商談創出を前提としたBDR支援として、これまでスタートアップからエンタープライズ企業まで、 200社を超える企業の新規商談創出を支援してきました。

サービスの拡大とともに、より多様な企業への展開を見据え、今回COELUでは「Knock」を共に広げていくパートナーの募集を行います。

COELU Partnerについて

今回募集するCOELU Partnerは、「Knock」の導入を希望する企業との接点創出（商談獲得）を担うパートナーです。

営業戦略設計や商談、受注以降の運用はCOELUが担うため、パートナーはアポ獲得に集中できる設計となっています。

「成果報酬型で不安定な営業支援」ではなく、価値のある商談創出を、健全な形で積み重ねていくアライアンスモデルを目指しています。

営業実行力をそのまま収益に変えられる仕組みと、商談・受注以降をCOELUに任せられる分業モデルのもと、再現性のある形で成果を積み上げることができます。

アライアンスの形態

COELU Partnerでは、パートナーの得意領域や働き方に応じて、柔軟なアライアンス形態を用意しています。

１. アウトバウンド型パートナー

・Knockの導入を目的としたアウトバウンドコール/フォームによるアポイント獲得を担当

・固定報酬＋商談獲得インセンティブ＋受注インセンティブの設計により、安定した協業が可能

２. 紹介連携型パートナー

・パートナーからの顧客紹介をもとに、COELUが商談・提案を実施

・既存顧客への付加価値提供や、自社では対応しきれない新規商談創出ニーズへの補完施策として活用可能

「Knock」の特徴

特徴１.：ABM戦略を起点としたターゲット企業設計

業界・売上規模・意思決定構造・導入実績など多角的データを活用し、「今、狙うべき企業群」を特定。プル型施策では流入しにくいエンタープライズ企業を中心としたアカウント戦略を設計し、商談化確度の高いアプローチを実行します。

特徴２.：マルチチャネルでの接点創出モデル

キーマン情報をリサーチした上での電話・メール・手紙・フォーム・DMなど、複数のチャネルを組み合わせて接点を最適化。ターゲットの購買フェーズやコミュニケーション特性に応じたアプローチにより、成果の再現性を高めます。

特徴３.：オリジナルのBIツールを活用したデータドリブンな改善設計とレポーティング

接点獲得から商談成立までの全プロセスをデータで可視化。

アプローチログや反応データをもとに、受注獲得単価（CAC）や初回商談後の転換率を定量的に分析し、PDCAを高速に回す仕組みを提供します。

Knock サービス詳細 :https://www.coelu.co.jp/service/knock

今後について

COELUは、COELU Partnerとの協業を通じて、「Knock」の提供体制をさらに強化し、新規商談創出に悩む企業が、より健全に成長できる環境づくりを支援していきます。

短期的な成果だけでなく、長く続く事業成長を支えるマーケティングインフラの構築を、パートナーの皆さまと共に実現していきたいと考えています。

パートナー募集・お問い合わせ

ご相談やお問い合わせは、以下よりご連絡をお願いいたします。

お問い合わせはこちら :https://www.coelu.co.jp/entry_coelu-partner