【脱・エクセル集計地獄】Googleスプレッドシート×Looker Studioで実現する「壊れない」レポート自動化。設計・運用バイブルを無料公開

株式会社パタンナー【"壊れない" LookerStudioダッシュボード設計・運用バイブル】Googleスプレッドシート連携で成果を出すための「データ設計」集中講座

株式会社パタンナー（本社：東京都品川区、代表取締役：深野 嗣）は、GoogleスプレッドシートとBIツール「Looker Studio」を連携させ、メンテナンス不要の自動更新ダッシュボードを作成するためのノウハウ資料『"壊れない" Looker Studioダッシュボード設計・運用バイブル』を無料公開いたしました。

多くの現場で発生している「属人的なスプレッドシート管理」や「すぐ壊れるダッシュボード」の問題を根本から解決するための、正しいデータ設計と連携手順を解説します。

▼『設計・運用バイブル』を読む（PDFダウンロード）

https://tazna.io/contents-lookerstudio-spreadsheet

■ 資料公開の背景：なぜ「スプレッドシート連携」で失敗するのか

無料で使えるBIツール「Looker Studio」と、身近な「Googleスプレッドシート」の組み合わせは、手軽にDXを始められる反面、間違った使い方により多くの失敗を生んでいます。

「元データに行を追加したら、グラフが崩れた」

「関数を入れすぎて動作が重く、開かない」

「作った本人しか直せない、秘伝のタレ化してしまった」

これらの原因の9割は、ツール操作ではなく「元データの持ち方（データ設計）」にあります。

本資料では、BIツールに読み込ませるための「正しいスプレッドシートの作り方（縦持ち・横持ちの理解など）」から、運用が楽になる設計思想までを体系化しました。

▼『設計・運用バイブル』を読む（PDFダウンロード）

https://tazna.io/contents-lookerstudio-spreadsheet

■ 本資料（ホワイトペーパー）のハイライト

＜イメージ＞＜目次＞- はじめに- Looker Studioとスプレッドシート連携で「できること／向いていること」- - そもそもLooker Studio×スプレッドシートが選ばれる理由- - 向いているケース／向かないケース（BigQuery移行の判断軸）- - まず押さえるべき前提：ワークシート単位・権限・コネクタ- - 2025年Looker Studioアップデート総覧- 連携のやり方：最短で失敗しない接続手順（初心者でも再現可能）- - 接続の基本フロー（データソース作成～レポート反映まで）- - Looker Studioでのデータソース設定と接続- - トラブルシューティング：認証・権限・行数制限への対処- - 実務で便利な設計：データ用シート／表示用シートを分ける- データ設計が9割：スプレッドシート側の“整え方”で精度と速度が決まる- - 「縦持ち」「1行1レコード」「ヘッダー固定」が鉄則- - 日付・数値・通貨・文字列：型ズレを潰す具体策- - 関数地獄を回避：計算列の考え方と更新負荷の下げ方- 更新が反映されない／遅い／重い：原因別の最短トラブルシュート- - 反映されない原因トップ：キャッシュ・更新頻度・接続状態- - 重い原因トップ：行数・列数・関数・可視化の作り方- - 10万行を超える現場の現実解：抽出・分割・BigQueryの使い分け- 運用設計：現場で揉めない「権限・変更管理・品質チェック」- - 共有権限の設計（編集者が増えるほど壊れる）- - 変更管理：列名変更・追加の事故を防ぐルール- - データ品質：欠損・重複・入力ミスを仕組みで減らす- さらに一段上へ：スプレッドシート連携を“ダッシュボード資産”にする- - テンプレ化：KPIダッシュボードを量産する設計パターン- - Apps Script／ETLで半自動化：更新・整形・通知のやり方- - セキュリティとガバナンス：社外共有や機密データの注意点- まとめ＜こんな方におすすめ＞- マーケティング・営業担当者：毎週のレポート作成やKPI管理を自動化したい方- 事務・バックオフィス担当者：Excel・スプレッドシートの集計作業に追われている方- DX推進担当者：高額なツールを使わずに、身近なツールでデータの可視化を始めたい方

▼『設計・運用バイブル』を読む（PDFダウンロード）

https://tazna.io/contents-lookerstudio-spreadsheet

■ パタンナーの提供する人気のコンテンツ(https://tazna.io/resources/dl)

"データ活用"お役立ち資料3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-useful-data)

【データ活用者・DX担当者必見】

"データ活用"に必要なナレッジを網羅した

『データ活用お役立ち資料3点セット』

になります。

パーフェクトガイド3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-perfectguide-data-and-ai)

【"データ"と"AI"理解の決定版】

生成AI×データ戦略に必要なナレッジを完全網羅した『大人気パーフェクトガイド3点セット』

になります。

Excel×AIで実現するデータ分析入門書3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-dataanalysis-using-excel)

【"Excel×AI"を分析にフル活用】

Excel×ChatGPT・Copilot・Pythonを活用したデータ分析を行う際の参考になる『データ分析入門書3点セット』になります。

■ 世界で一番はじめやすいデータカタログ「タヅナ」(https://tazna.io/)

データカタログは情報システム部が社内のデータを管理するために、データ分析のプロがデータを探すために開発されたソフトウェアでした。

そんなデータカタログを「どんな企業でも・どんな職種でも・すばやく・簡単に使える」ソフトウェアに再発明しました。

POINT１.：設計書を自動でつくる(https://tazna.io/)

BIツールで誰かが頑張って開発してくれたダッシュボード。

表示されている指標の意味は答えられますか？

表示されている数値が間違っている気がしたときに、あなたがすぐに調べる手段はありますか？



タヅナなら、すべて一目瞭然です。

POINT２.：データの背景を理解する(https://tazna.io/)

タヅナはデータだけではなく、その先にいるヒトを探せます。

誰が・どんなデータ資産（データ・ダッシュボード・用語と定義）に詳しいのか？データに関して誰とどんなコミュニケーションを取ってるのか？を個人単位で把握できます。

タヅナなら、人材配置の最適化に活用できます。

POINT３.：基盤を作る前に活用する(https://tazna.io/)

私たちは、データを整備する縁の下の力持ちが、大きな労力をかけてデータ基盤をつくる苦労を知っています。そんなデータ基盤が全社員に利用されないなんてもったいない。

だから、整備してほしいデータを具体的に把握できるようにデータカタログを再発明しました。



タヅナなら、開発と現場がひとつになります。

■ 自社データを活用してAI/DX時代の"企画力"を鍛える「データアーキテクト研修」

本プログラムは、従来の「プログラミング習得」を中心としたDX研修とは異なり、ビジネスの現場で求められる「データに基づいた企画・設計力」の習得に特化しています。

座学に加え、実際の自社データを用いた「企画開発合宿」を組み合わせることで、研修終了時には実務で使えるプロダクト企画書が完成する、完全実践型のカリキュラムです。

■ 専門組織に頼らず“現場主導”でデータを武器にする「データマネジメント実践研修」

まずはご相談から :https://tazna.io/inquiry-dataarchitect-training

本プログラムは、単にDMBOK（データマネジメント知識体系）の概念を学ぶだけの座学研修とは異なり、「現場で明日から使える運用ルール」を研修中に構築することをゴールとしています。

専門組織の不足によりデータ活用が停滞している企業において、現場部門が自ら品質管理やガバナンスを担い、DXやAI活用を加速させるための「自走する組織」を作る実践型カリキュラムです。

■ DX推進に欠かせない"データカタログ"を日本初解説！パタンナー代表深野の著書『会社のデータを"誰もが使えるデータ"に変える データカタログという魔法』

まずはご相談から :https://tazna.io/inquiry-datamanagement-training

本書は、各部署でバラバラに管理されているデータを全社共通の資産として活用するための実践的手法を、ストーリー形式でわかりやすく解説した一冊です。

営業出身の主人公がDX推進室に異動し、データカタログを武器に社内変革に挑む成長物語を通じて、専門知識がなくても取り組めるデータ活用の本質を学ぶことができます。

第1章 データカタログとの運命の出会い

第2章 今さら聞けない、データ活用の基礎知識と専門用語

第3章 データカタログで「こんなこともできるの!?」と思わず声が出た

第4章 データカタログを使って、部署の壁を越えた「見える化」に挑んだ

第5章 分析のプロ（鬼）にデータカタログ（金棒）を使ってもらった

第6章 データカタログがビジネス部門とIT部門を一つにした

第7章 データカタログで、経営陣に「DXの成果」を数字で見せた

第8章 データカタログという魔法 ～それでも、データカタログを使わないあなたへ～

■ 会社概要

会社名：株式会社パタンナー

代表者：深野 嗣

所在地：東京都品川区北品川5丁目5－15

事業内容：

- データカタログ「タヅナ」の企画・開発・運営データ戦略コンサルティング

- データ人材育成・組織開発

コーポレートサイト：https://pttrner.co.jp/(https://pttrner.co.jp/)

データカタログ「タヅナ」：https://tazna.io/