「桜薫る春のお茶会～Spring tea party～」のご案内

米屋株式会社

なごみの米屋では、「桜薫る春のお茶会～Spring tea party～」を開催致します。

紅茶とともに味わう、春のとっておきのお菓子をご用意！

お気に入りの紅茶のおともに、また、バレンタインデーのプレゼントとしていかがでしょうか。

開催日：2026年2月4日(水)～2026年2月28日(土)

桜咲くゼリー

桜風味の中に、桜花を1つ入れました。

口の中に桜の香りが広がり、見た目でも味でも春の訪れを感じることができる華やかなゼリーです。

桜と菜の花レモンの琥珀糖

桜の花びらを入れた透明な琥珀糖と、菜の花レモン味の琥珀糖の2種類をひとくちサイズにして入れました。

シャリッとした食感とともに、2種類の春の香りをお楽しみいただけます。

桜の和パフェ

ミルクプリンに桜風味のゼリーを重ねて、上には春らしい色のお餅と抹茶餡を乗せました。

優しい桜の香りが口いっぱいに広がる、見た目もかわいい春の和パフェです。

●春のなごみ宝くじ

◆対象期間：2026年2月4日(水)～2026年2月28日(土)

期間中に800円以上お買い上げのお客様に、

素敵な景品が当たる宝くじを進呈いたします。

※宝くじは800円（税込）毎に1枚、1会計で最大5枚のお渡しとなります。

◆景品引換期間：2026年3月1日(日)～2026年3月31日(火)

≪景品引換方法≫

・景品は店頭で当選した宝くじとの引き換えとなります。発送はお受けできません。

【1等】お菓子詰合せ（24個詰）5名様（抽選番号6桁）

【2等】お菓子詰合せ（16個詰）50名様（抽選番号下4桁）

【3等】ティースプーン1点3,000名様（抽選番号下3桁）

【4等】なごみるく1個4,800名様（抽選番号下2桁）

◆注意事項

・宝くじの配布は予定枚数に達し次第、予告なく終了させていただきます。

・宝くじは、いかなる場合においても再発行いたしません。

・宝くじ並びに当選した景品の現金とのお引き換えはできません。

・破れや汚れなどで抽選番号が判読できない宝くじは無効となります。

・景品引き換え期限を過ぎた宝くじは無効となります。

・その他不正が確認された場合には、当選の権利は無効となります。

※限定商品は数量に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

※東武百貨店船橋店では冷蔵商品のお取り扱いはございません。

桜薫る春のお茶会 :https://nagomi-yoneya.co.jp/item-event/2026_spring_sweets_fair/

一般のお客様のお問い合わせ先

なごみの米屋 お客様相談室

TEL：0120-482-074

受付時間：9:00～17:00（土日祝日を除く）

※画像はイメージです。実際の品物とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

※やむを得ない事情により、商品、賞品の内容・デザイン等が変更になる場合があります。

■なごみの米屋（米屋株式会社）について

創業は明治32年。成田山新勝寺の精進料理である「栗羹」にヒントを得て、地元の芝栗を煉り込んだ「栗羊羹」を創製し、成田山参詣土産として販売したことが始まりです。羊羹やぴーなっつ最中、どら焼き、季節の生菓子などさまざまなお菓子をおつくりしています。

米屋本店（昭和初期）米屋總本店（現在）





・コーポレートサイト ： https://nagomi-yoneya.co.jp/

コーポレートサイトQRコードはこちら



・公式オンラインショップ ： https://www.eshop-yoneya.com/

公式オンラインショップQRコードはこちら