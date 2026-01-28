コーン・フェリー、2028年ロサンゼルスオリンピックとパラリンピック（LA28）のファウンディング・パートナーに

コーン・フェリー・ジャパン株式会社

グローバルな組織コンサルティングファームのコーン・フェリー（NYSE：KFY｜コーン・フェリー・ジャパン 東京都千代田区 日本代表：滝波純一）は本日、2028年ロサンゼルスオリンピックとパラリンピック（LA28）のファウンディング・パートナーとして戦略的パートナーシップを締結したことを発表しました。LA28大会およびTeam USAのオフィシャル・タレント＆オーガニゼーション・コンサルティングパートナー(https://www.kornferry.com/about-us/partnerships/la28-games)として、コーン・フェリーは、同組織のタレント（人材）、リーダーシップ、組織ケイパビリティの全領域を、世界で最もインスピレーションあふれる舞台のひとつに提供します。

コーン・フェリーCEO の Gary D. Burnison（ゲーリー・バーニソン）は、次のように述べています。「数百万人のファン、数千人のアスリート、数え切れないほどのボランティアとともに、LA28は世界で最もインスピレーションあふれる舞台の一つで、人々、視点、情熱の美しいモザイクを描き出すでしょう。このパートナーシップは、まさに大会を特徴づける文化とエネルギーを構築することに関するものです。簡単に言えば、コーン・フェリーはLA28を支える人々を支える存在です」。

コーン・フェリーはLA28と緊密に連携し、大会運営に必要な5,000人近いスタッフの採用、オンボーディング、育成を支援すると同時に、ロサンゼルスやオリンピック・パラリンピックの精神を体現するリーダーや高いパフォーマンスを発揮するチームの育成にも取り組みます。

「2028年大会は、人間の可能性と達成を称えるものであり、ロサンゼルスのコミュニティ、国内、そして世界中の人々を結びつける瞬間となるでしょう」と、LA28の会長兼社長である Casey Wasserman は述べています。「私たちとコーン・フェリーの取り組みは、約2年前、Reynold Hoover をCEOに任命したことから始まりました。今回パートナーシップを拡大することで、LA28大会を実現し、世界にインスピレーションを与えるチーム作りをさらに進めています」。

このパートナーシップはLA28組織全体に展開されており、世界の注目がロサンゼルスに集まるタイミングで、コーン・フェリーというブランドと存在感をさらに示していきます。

LA28オリンピックとパラリンピックについて

LA28は2028年にロサンゼルスでオリンピックとパラリンピックを開催し、世界のトップアスリート15,000人以上を集め、スポーツ、文化、人間の可能性の祝祭となります。太平洋岸、ハリウッドのステージ、世界的アリーナという南カリフォルニアならではの多様な会場群を舞台に、ロサンゼルスは1932年、1984年に続き史上3度目のオリンピック開催都市となり、同時に初のパラリンピック開催を迎えます。LA28大会は歴史的な節目を祝います。史上初めて女性アスリートが男性アスリートの数を上回る大会、新たなオリンピック・パラリンピック競技のデビュー、1948年以来となる「新たな恒久施設を建設しない」大会などです。LA28は独立した非営利組織として運営され、国際オリンピック委員会（IOC）の支援に加え、ライセンシング、ホスピタリティ、チケット販売、商業パートナーシップにより強固な基盤を築いています。

Team USAについて

Team USAは、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピック、パンアメリカン、パラパンアメリカン競技大会に出場する、米国の多様かつ最大規模のアスリートチームです。米国オリンピック・パラリンピック委員会（USOPC）は1894年に設立され、米国のナショナルオリンピック委員会およびナショナルパラリンピック委員会として、Team USAアスリートを守り、支援し、力を与える役割を担っています。詳細は TeamUSA.com(https://www.teamusa.com/) をご覧ください。

※本プレスリリースは2026年1月27日に米国で発行された以下英文プレスリリースの抄訳版です。日本語版との相違があった場合、英文が優先されます。

https://www.kornferry.com/about-us/press/korn-ferry-named-as-founding-partner-of-la28-olympic-and-paralympic-games

コーン・フェリーについて

コーン・フェリーは、グローバルな組織コンサルティングファームです。クライアントの組織設計、適材適所を支援し、社員の処遇・育成・動機付けといった課題についてもコンサルテーションを提供します。さらに、専門性を高めることによる人材のキャリアアップを支援します。

