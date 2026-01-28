アーサー・ディ・リトル、アジアクラスター統括に大原聡が就任、日本代表には祖父江謙介が就任

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社

戦略コンサルティングファームのアーサー・ディ・リトル・ジャパン（以下、ADL）は、2026 年2月1日付でアジアクラスター統括と日本代表を交代することになりましたので発表いたします。

アジアクラスター代表にはマネージングパートナーの大原聡（おおはら さとし）が就任いたします。あわせて日本代表にはパートナーの祖父江謙介（そぶえ けんすけ）が就任いたします。両名は、2011年よりアジア、および、2006年から日本オフィスを統括してきた原田裕介（はらだ ゆうすけ）の後任となります。

大原は、30年以上にわたり幅広い業界のトップマネジメントへのコンサルティング経験を有し、多様な企業における様々な戦略的な変革とトランスフォーメーションの実行成果の実現に貢献してまいりました。アジアクラスター統括として、日本、韓国、東南アジア、中国といったAPAC（アジア・太平洋地域）における戦略的・商業的・運営上の方向性を統括し、他地域やグローバル本部との連携を強化することで、ファーム全体の発展・成長を目指します。

祖父江は、新規事業開発、M&A、ポートフォリオ・マネジメント、組織・オペレーション改革などの企業変革テーマ、および、サステナビリティ、異業種アライアンス戦略、デジタル・トランスフォーメーションといった産業変革テーマを中心に、日本および東南アジアで、多様な企業をサポートしてまいりました。日本代表として、クライアント価値向上に向け、日本企業の先進事例になるような自律的な組織への変革を加速し、クライアントの困難な局面を伴走し状況を打開できる人財をこれまで以上に育成していきます。

なお、新体制への移行は2026年2月より開始されます。日本およびAPACにおけるADLの事業基盤の確立と拡大において中心的な役割を果たし、今日のアジアクラスターの礎を築いた原田裕介はパートナー・エメリタスに就任し、引き続きADLの発展・成長に貢献してまいります。

大原聡 ― アジアクラスター統括 のコメント:

「 ADLは、サービスの“Difference（独創性）”を追求し、企業・産業の“Innovation（変革）”を実現するグローバル戦略コンサルティングファームです。以前より主要なAPAC諸国において拠点を展開し、ユニークなビジネスモデルとエコシステムの創造を志向してまいりました。今後は、バリューチェーンと消費の構造変化がますます加速する中で、市場全域を面で捉えた総合的な戦略シナリオの策定と、生産性の高い事業推進基盤の構築にも取り組みを広げてまいります。私どもは、APAC全体で一体化した運営体制により各国のタレントとネットワークを結合し、真に機動的で実効性の高い“Side-by-Side（伴走）”による支援をクライアントに提供いたします 」

祖父江謙介 ― 日本代表 のコメント:

「ADL日本オフィスは、原田のリーダーシップの基、多様性と自律性を尊重する組織風土が営まれ、そこで育成された人財の連携によって、クライアントへの提供価値がかってないほどに強化・深化されてきました。日本の産業・企業は、国内の構造改革と、海外での成長基盤強化に向けた対応の双方を行いつつ、AI活用、経済安保などの大きな変曲点への対応も必須な局面となっています。このような時代の節目において日本オフィスをリードする機会を得たことは大変光栄で、責任の重さを痛感しております。この変曲点をチャンスに変えるべく、企業・産業の変革をクライアントと“Side-by-Side”で推進し、クライアントと日本の発展に全身全霊を捧げて参ります」

イグナシオ・ガルシア・アルベス ― ADL会長兼CEO（最高経営責任者）のコメント:

「アジアはADLにとって戦略上重要な地域であり、今回の任命は今まで築いてきたことの継続に加え、新たに組織の推進力を強化してくれるでしょう。大原と祖父江は豊富な経験と強力なリーダーシップを持ち、クライアントに持続的な価値を提供するという信念を共有しています。また、原田がADLに多大な貢献を果たし、今後も支援を続けることに深く感謝しています」

【大原聡 ― アジアクラスター統括 略歴】

30年以上にわたり戦略コンサルティングに従事し、ヘルスケア、消費財・小売、化学・金属、自動車・機械、エネルギー、ICT、金融サービス、プライベートエクイティなど、幅広い業界向けの支援経験を有する。

企業と産業の様々な戦略方針策定とトランスフォーメーションをリードし、M&A・提携、ポートフォリオ管理・再編、将来ビジョン策定・新規事業開発、組織・オペレーション改革、R&D/SCM/マーケティングモデル刷新、デジタルシフトなどのプロジェクトを数多く手掛ける。

【祖父江謙介 ― 日本代表 略歴】

学生起業を経て、新卒で自動車メーカー（社内弁理士）入社。その後、スタートアップCOO、複数のコンサルティング会社（東南アジア駐在を含む）を経て現職。

日本および東南アジアにおいて、約20年にわたる戦略コンサルティング経験を持ち、製造業、エネルギー、流通・小売業、物流、不動産、ICT、金融、プライベートエクイティといった多岐わたる業界での経験を有する。

様々な企業変革テーマや産業横断的なテーマをSide-by-Sideで実施。 “絵にかいた餅”ではなく、“実現したくなる絵“ と“食べられる餅”の双方の提供をモットーに戦略立案から実行までを一貫して支援。

<<「アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社」について>>

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社は、1886年にマサチューセッツ工科大学のアーサー・デホン・リトル博士によって設立され、ベルギー・ブリュッセルの本社に加えたヨーロッパ21拠点、アメリカ4拠点、南米3拠点、中東4拠点、アジア・オセアニア14拠点を構える世界最初の戦略コンサルティングファーム、アーサー・ディ・リトルの日本法人です。アーサー・ディ・リトルでは、600万人以上のイノベーター、起業家、技術者、学者とのネットワーク、知識、知見を活かし、自動車、金融、ヘルスケア・ライフサイエンス、エネルギー、化学、テレコム、IT、製造業、建設業、消費・流通業、運輸・旅行業、公共サービスに対して創造性と実効性を伴うオープンコンサルティングを提供しています。

会社名：アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社

本社所在地：東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター36階

URL：https://www.adlittle.com/jp-ja