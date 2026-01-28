フレグランスブランド【NOWHERE NOWHERE】大丸東京にてPOP-UPを開催

株式会社WELL-ESSENCE

東京発のフレグランスブランド「NOWHERE NOWHERE（ノーウェア ナウヒア）」は、

2026年2月4日(水) ～ 2026年2月17日(火)の期間中、大丸東京店 4F イベントスペースにて期間限定ショップをオープンいたします。



POP-UPでは、全12種の香りをフルラインナップで展開。さらに、1月15日発売の新商品「バスフレグランスオイル（全4種）」も販売いたします。NOWHERE NOWHEREの香り全12種をお試しいただけるこの機会に、ぜひお立ち寄りください。

スタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

POP-UP詳細

■出店期間

2026年2月4日(水)～2026年2月17日(火)

■場所

大丸東京店 4F イベントスペース

〒100‐6701 東京都千代田区丸の内1‐9‐1

■営業時間

10:00～20:00

お買い上げ特典

POPUP期間中、税込14,300円以上ご購入のお客様に、

先着でオードパルファン#BECのサンプルサイズ（2ml）をプレゼントいたします。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

展開商品

BRAND PROFILE

- オードパルファン- オードパルファン ディスカバリー 3本セット- ヘアフレグランスオイル- バスフレグランスオイル- ルームフレグランスミスト- フレグランスディフューザー（レフィル／ボトル／スティック）オンラインストアはこちら :https://nwnh.jp/

「NOWHERE NOWHERE(ノーウェア ナウヒア)」は、株式会社WELL-ESSENCE（本社：東京都渋谷区）の、“香りで自己表現する”ことをコンセプトにプロダクトを展開するフレグランスブランドです。

香りを使う目的が多様化している中で、「自分らしくいられるように」「わたしらしい香り」を探し、日々の生活に取り入れることで、自己表現をかなえてほしい。

私たちは、香りを通じて自己表現をすることも、アートのひとつではないかと考えます。

その日の予定や行く場所、気分で服やメイクを変えるように香りを纏う。

自宅でほっと一息つく時間を、自分らしく過ごせる香りで彩る。

NOWHERE NOWHEREは、香りを通じて、自分自身に向き合う旅路へと導きます。

Official Site :https://nwnh.jp/Instagram :https://www.instagram.com/nwnh_fragrance/