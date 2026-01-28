【湯元 啄木亭】はこだて冬花火開催記念プラン販売開始【1日市電乗車券付】

野口観光マネジメント株式会社昨年の【はこだて冬花火】の様子

野口観光マネジメント株式会社 湯元 啄木亭（北海道函館市湯川町1-18-15/執行役員 総支配人 池田 恭太）は全198室のお部屋で皆様をお出迎え致しております。

函館の冬の夜空を彩る「はこだて冬花火」

今年の開催を記念して、お得な朝食付プランをご用意しました。

函館港に浮かぶ緑の島から打ち上げられる大輪の花火が、空気の澄んだ冬の夜空を彩ります。

市電に乗って、函館の冬の街へ出かけませんか？

【開催日】2026年2月毎週金曜日・土曜日開催（計8日間）

2月6日(金)、7日(土)、13日(金)、14日(土)、20日(金)、21日(土)、27日(金)、28日(土)

【時間】18：00～（約10分程度）

【場所】緑の島（※花火の打ち上げ時間ならびに前後は立入禁止）

（公式サイト http://www.hakodate-illumination.com/hakodate-fuyuhanabi ）

プランご案内

湯の川温泉の湯で寒い冬でも芯までポカポカ握りたてのおにぎりは人気メニューの一つ[表: https://prtimes.jp/data/corp/19483/table/1834_1_7d606000cec1b3a781847055c67dab61.jpg?v=202601281051 ]