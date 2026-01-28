1回50分で全身を“整える・鍛える・燃やす”オーストラリア発“KAIZEN”ピラティス「KX PILATES」フランチャイズパートナー募集開始

株式会社 Yuko Japan

“整える・鍛える・燃やす” でコンディションを最適化「KX PILATES」独自の“KAIZEN”プログラム

オーストラリア・メルボルン発の「KX PILATES」は、“DEFINE YOURSELF（自分自身を定義する）”をコンセプトにした次世代型リフォーマーピラティススタジオです。2010年の創業以来、効率的で持続可能なプログラムが支持され、現在はオーストラリア国内で100店舗以上、世界8カ国・130店舗を展開、会員数100万人超へと拡大しています。日本では、2025年5月に第1号店として「KXピラティス東新宿店」をオープンしました。

ブランド名「KX」は、「KAIZEN XPERIENCE（改善体験）」に由来し、日々の小さな積み重ねで自分をアップデートしていく思想を大切にしています。日本展開にあたっては、その考えを発展させ“快善（心地よく変わる）”“開然（心を開いてありのままでいる）”といった新しいウェルネス観も提案します。

「KX PILATES」は、マシンピラティス×有酸素×筋持久トレーニングを融合した独自のハイブリッドメソッドを採用、1回50分で上半身から下半身まで全身を効率よく動かし、姿勢・筋力・柔軟性をトータルに整えることで心身を“KAIZEN”していきます。少人数制で質の高い指導を受けられることも特徴で、トレーニングとしての負荷とセルフケアとしての心地よさを両立。朝・仕事帰り・週末など生活リズムに合わせて通いやすく、日常に「50分だけ自分と向き合う時間」を取り入れることで、“ちょっと調子がいい”毎日をサポートします。

今回のフランチャイズパートナーシップ募集では、関東・関西エリアを中心に、年間2~5店舗の新規出店を計画しています。駅前や商業施設内・ロードサイドといった立地特性に応じた最適な出店形態を選定し、ブランドのさらなる認知度向上と市場拡大を図ります。

「KX PILATES」ビジネスモデルの強み

「KX PILATES」は会員制のビジネスモデルを採用し、顧客の長期的な関係構築と安定した収益基盤の確立を実現していきます。

1.安定した収益の確保

会員からの定額課金（サブスクリプション）により、毎月安定した収益を確保。

季節変動や市場の変化に左右されにくいビジネスモデルを構築しています。

2.顧客ロイヤルティの向上

会員向けに特典や限定サービスを提供することで、顧客の継続利用を促進。

長期的な関係を築き、ブランドへの愛着を高めます。

３.コミュニティの形成

会員同士の交流を促す仕組みを取り入れることで、ブランドのファン層を拡大。

イベントを活用し、顧客のエンゲージメントを高めます。

４.高付加価値サービスの提供

会員限定の割引、限定商品、特別イベントなど、非会員には提供できない特典を設定することで、顧客満足度を向上。会費の価値を実感してもらい、退会抑止に繋げます。

＜1号店「KX PILATES 東新宿店」＞

オープン日：2025年5月7日（水）

所在地：東京都新宿区新宿6-27-12 2F

アクセス：東新宿駅A3出口徒歩5分、新宿三丁目駅E1出口徒歩5分

営業時間：8:00～21:00（土8:00～17:00、日8:00～15:30）※クラス開講スケジュールに準ずる

公式HP ：https://kxpilates.jp/

Instagram ：https://www.instagram.com/kxpilates.japan/

「KX PILATES」の“KAIZEN”メソッド

「KX PILATES」は、1回50分で全身を効率よく動かし、姿勢・筋力・柔軟性をバランス良く整えます。日常の中に“50分だけ自分と向き合う時間”を取り入れることで、毎日の“ちょっと調子がいい”を無理なくサポート。「KX PILATES」のアプローチは、次の4つの視点から“KAIZEN”を導きます。

ボディラインをKAIZEN

フォームにこだわった動きで全身を引き締め、しなやかで美しいラインへ。

パフォーマンス力をKAIZEN

体幹の安定性 × 全身連動性を高め、動ける身体へアップデート。

機能回復をKAIZEN

深層安定筋と可動域を整え、姿勢・動作・バランスを理想的な状態へ。

モチベーションをKAIZEN

音楽に合わせて全身を動かし、楽しさ・高揚感・集中力アップで“前向きな気持ち”を引き出します。

フランチャイズ募集に関するお問い合わせ先

Become a KX OWNER FC加盟店募集

URL：https://yukojapan.jp/contact/

お問い合わせいただいた方には、詳しくご案内しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

会社概要

会社名：株式会社Yuko Japan

所在地：東京都武蔵野市吉祥寺南町1-19-16

代表者：代表取締役土屋敦之

事業内容：メルボルンKX社が展開するピラティス・スタジオ「KX PILATES」の日本国内フランチャイズ事業

URL ：https://yukojapan.jp/