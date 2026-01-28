FROM ARTIST主催【 U-25 EXHIBITION 】採択アーティスト7名が決定-新進気鋭のアーティストが一堂に会する特別なイベント

BUSCA合同会社

オンラインでアーティストから直接作品を購入できるアートマーケットプレイス「FROM ARTIST」（運営：BUSCA合同会社）は、次世代アーティストの発掘・支援を目的とした企画「U-25 EXHIBITION」において、採択アーティスト7名を決定しました。

今後の展開として、2026年2月から採択アーティストのインタビュー動画・特集記事を順次公開し、3月上旬にVRChat（バーチャル）展示会、3月下旬に都内会場でリアル展示会を開催予定です。

本企画では、オンラインとリアルの両面から鑑賞体験を拡張し、若手アーティストの作品が「知ってもらう・深く理解される・購入につながる」までの導線を一体で設計します。

【 本リリースのポイント 】

・U25エキシビション採択アーティスト7名が決定

・2月より：インタビュー動画・特集記事を順次公開（作品だけでなく制作背景や表現テーマも発信） ・3月上旬：VRChat展示会（オンライン）開催

・3月下旬：都内会場にてリアル展示会開催

・最新情報は特設ページ・公式LINEで随時発信

【 参加アーティスト一覧 】

※プロフィール／作品紹介／インタビュー公開日は順次更新します。

1.上田禅 ( https://from-artist.com/collections/ueda-zen )

2.OR ( https://from-artist.com/collections/or (https://from-artist.com/collections/or))

3.忍足ようこ ( https://from-artist.com/collections/oshitari-yoko(https://from-artist.com/collections/oshitari-yoko) )

4.あきらそみや ( https://from-artist.com/collections/akirasomiya )

5.網代 親宏 ( https://from-artist.com/collections/ajiro-chikahiro )

6.AMU ( https://from-artist.com/collections/amu )

7.サナ ( https://from-artist.com/collections/sana )

【 今後の流れ（スケジュール） 】

1）2026年2月：インタビュー動画・特集記事を順次公開 採択アーティスト7名それぞれについて、制作背景や表現テーマ、作品に込めた意図に迫るインタビュー動画および特集記事を、FROM ARTIST公式メディアにて順次公開します。 鑑賞者が“作品の見どころ”に加え“つくり手の視点”に触れられる設計で、作品理解の深まりと購買体験の質向上を目指します。

2）2026年3月上旬：VRChat展示会（バーチャル展示）開催 VRChat上で「U25エキシビション」を開催予定です。自宅からアクセスできるVR空間で、作品の世界観を体感しながら鑑賞できる展示体験を提供します。 ※会期・参加方法・ワールド情報は、特設ページおよび公式LINEにて告知します。

3）2026年3月下旬：都内会場でリアル展示会開催 都内会場にてリアル展示会を開催予定です。実物作品の質感・スケール・空気感を体感できる場として、アーティストと作品の出会いをより確かなものにします。 ※会場・会期等の詳細は決まり次第発表します。

【 そのほかの企画について 】

「 U-25 EXHIBITION 」では、展示・発信に加えて、関連企画も複数検討しています。最新情報は下記にて随時発信します。ぜひご確認・ご登録ください。

・公式HP：https://from-artist.com

・公式LINE：https://line.me/ti/p/%40517rkxah

・公式Instagram：https://www.instagram.com/from_artist.busca/

【 FROM ARTIST（BUSCA合同会社）代表コメント 】

「若手アーティストの作品が“見つかる”だけでなく、“深く理解され、応援され、購入につながる”までを一体で設計したのがU-25 EXHIBITIONです。VRChatとリアル展示を通じて、作品との新しい出会い方を提案していきます。」

【 キュレーション／運営コメント 】

「7名それぞれの表現が際立つよう、作品紹介だけでなく背景や制作の視点も含めて順次発信します。ぜひ特設ページとLINEで最新情報をご覧ください。」

【 FROM ARTISTについて 】

「FROM ARTIST」は、日本全国のアーティストから作品を直接購入できるアートマーケットプレイスです。作品との出会いから購入、飾る楽しみまでを一貫してサポートし、“アートがある暮らし”をより身近にすることを目指しています。

会社概要

会社名：BUSCA合同会社

所在地：茨城県水戸市

代表：戸井田 翔馬

設立：2018年4月6日

URL：https://www.busca-llc.com/