【開始10分で目標達成！】究極の″臭わせない″タオル「KIYORA」がMakuakeクラウドファンディングで大反響！愛媛県今治市の地域商社「今治あきない商社」と「コンテックス」のプロジェクトが始動！

今治市の地域商社「株式会社今治あきない商社」（代表取締役：阿部秀二郎）は、累計450万枚以上を販売した大ヒットタオル「MOKU」を生み出した、老舗今治タオルメーカー「コンテックス株式会社」とタッグを組み、2026年1月24日（土）よりMakuakeにてクラウドファンディングを開始いたしました！

プロジェクトページはこちら📣 :https://www.makuake.com/project/imabariakinai2/

多くの人が悩む「タオルの臭い問題」を解決するプロジェクト

「皮脂」「汚れ」「角質」「汗」等が付着する環境で使用されるタオル。

タオルは、通常の衣類と比較して臭いの原因菌がつきやすく、一度繁殖すると通常の洗濯方法では落ちにくいため、「臭い」に関する悩みを抱える人は少なくありません。

今回、2,707人を対象に「タオルの臭い」に関するアンケート調査を実施したところ、2,512人（92.8％）の方が「タオルの臭いが気になったことがある」と回答。

多くの方がタオル臭いに日常的なストレスを感じていることが明らかになりました。

消費者の抱える潜在的なタオルの臭いに関する悩みを根本的に解決するために、今治のタオルメーカー・コンテックスが「KIYORA」の開発プロジェクトをスタートしました。

新しいタオルブランド「KIYORA」とは

「最高の清潔を、極上の肌触りで。」をコンセプトに、今治タオルメーカー・コンテックスが立ち上げた新しいブランドです。

「KIYORA」は、コンテックス(株)の高いタオル製造技術と機能性素材を融合した新感覚のタオル。

繊維の段階から素材に抗菌・防臭・消臭機能を持たせることで、菌の増殖を抑え、タオルの気になる臭いを軽減するとともに上質な使い心地を実現します。

■「KIYORA」はタオルそのものが清潔を保ち続ける

―― 毎日、「洗いたて」の清潔感であなたを包み込みたい。そんな想いで生まれました。

「KIYORA」は、抗菌・防臭・消臭機能を練り込みした３つの機能糸を組合せ、タオルそのものが臭いの原因菌の増殖を抑制する設計を採用しています。

３つの機能糸の持つ特徴を活かし、汗臭や生乾き臭といった多様な臭いの原因菌の発生・繁殖を抑制。

また、素材そのものに機能を練り込みしていることから、一般的な抗菌加工タオルと比べて、洗濯耐久性が高く、抗菌・防臭・消臭効果が持続しやすい特徴を有しています。

使う人の立場にたち、徹底的に考え尽くされたコンテックス(株)のタオルづくりの神髄がここにあります。

シーンごとに合わせた嬉しい「3ラインナップ」

３つの機能糸の特徴を組合せ様々な臭いの原因菌に対して抗菌・防臭・消臭効果を発揮する３つの機能糸を組み合わせたタオルのイメージタオルの素材となる糸そのものに機能を持たせるイメージ図

１.KIYORA PREMIUM（約40×100cm）(https://kontex.co.jp/journal/premium/) 【プレゼントや日常使いに】

「部屋干しの不快感を贅沢な肌触りと確かな清潔感へ」

■Point１「部屋干しでも臭わない」

雨の日や夜の洗濯でも、生乾き臭や部屋干し臭の心配がいらないストレスフリーな使い心地。

■Point２「バスタオルの代替に」

高い吸水力とコンパクトさを両立。

バスタオルを使わず、この一枚で済ませることで洗濯物の量を削減。

■Point3「清潔さが続く安心感」

ボリュームがあっても菌が繁殖しにくいため、いつでも安心して使うことができる。

２.KIYORA MOKU（約33×100cm）(https://kontex.co.jp/journal/4368-2/)【ジムやサウナ、アウトドアに】

「アクティブなシーンでも圧倒的な抗菌＋消臭性能」

■Point１「とにかく臭わない」を追求

様々な種類の菌に対応する3つの抗菌糸を組み合わせることで、

あらゆる汗の臭いや生乾き臭を徹底的に抑制。

■Point２「過酷な環境で真価を発揮」

使用後すぐに洗濯できない状況でも、バッグの中などで菌の繁殖を抑え、臭いの発生を防ぎます。

■Point3「MOKU」の便利さはそのまま

薄くて軽く携帯性に優れるMOKUの利便性はそのままに、抗菌・消臭機能を極限まで高めました。

■ KIYORA skin care（約40×40cm）(https://kontex.co.jp/journal/kiyoraskicare/) 【洗顔やスキンケアに】「しっとり感、シルク級。肌にあてるだけのスキンケア」

■Point１洗顔後の肌への「一番のご褒美に」

繊維そのものが潤いを含んでいるため、肌に必要な潤いは残したまま、

余分な水滴だけをスッと吸い取ります。こすらず「あてるだけ」で、肌にやわらかな潤いを。

■Point２「見えない汚れ」への不安を、安心へ。

洗顔後の無防備な肌に、雑菌は大敵。繊維自体が清潔さを保ち続けるから、

もう「ペーパータオル」に頼る必要はありません。

極上の肌触りと清潔への安心感を両立した一枚。

■Point3 清潔も、やさしさもあきらめない、40cmの最適解。

一般的なウォッシュタオルよりも大きめのサイズ（40cm×40cm）

洗顔後の肌をやさしく包み込む絶妙なサイズ感で仕上げました。

商品概要

「KIYORA Premium」

・サイズ：（約40cm×100cm）

・カラー：（アイボリー・スモーキーピンク・ミッドナイトブルー・セージグリーン）

・素材 ：（綿75%、茶の実レーヨン22%、銀イオンポリエステル3%）

「KIYORA MOKU」

・サイズ：（約33cm×100cm）

・カラー：（ブルーグレー、スモーキーピンク、ミッドナイトブルー、セージグリーン）

・素材 ：（綿80%、茶の実カテキン12%、備長炭5%、銀イオンポリエステル3%）

「KIYORA skin care」

・サイズ：（約40cm×40cm）

・カラー（ライトグレー）

・素材（綿73%、茶の実レーヨン24%、銀イオンポリエステル3%）

製造地：愛媛県今治市

製造業者：コンテックス株式会社

コンテックスが考えるモノづくり

―― 1934年創業。タオルの聖地・今治で90年以上のモノづくりを。

日々、世の中に無数のタオルが生まれる中で、

タオルを「いつ」「誰が」「何のために」使うものなのか、を徹底的に考え、

使う人の目線に立って、手に取って下さる方の日々の暮らしのさまざまな「シーン」を想像しながら、

"こんなタオルがあったらいいな"という想いを形にしていく。

コンテックス(株)のモノづくりの精神が宿ったタオル、「KIYORA」。

あなたの暮らしを少し豊かにする新しいタオルです。

今治あきない商社がつなぐ、「オール今治」で挑む新しい挑戦

コンテックスの社員のみなさま 最高のチームワーク！

今回のプロジェクトのイメージモデルとして、今治市出身で今治市のブランドイメージ発信を担う

「今治エール大使（IMABALINA Ambassador）」の「木野山ゆう」さんを起用。

今治あきない商社は、今治市を盛り上げたいという強い想いを持つ方々と連携し、「オール今治」で

地元の魅力を余すことなく全国に向けて発信をしていきます！

愛媛県今治市出身。"タオルソムリエ"の資格を持ち、おすすめタオルの発信にも取り組んでいる

株式会社今治あきない商社は、今治市が瀬戸内海の“へそ”に位置する立地条件を生かし、資金、消費、投資の流出を流入に変え、地域で所得が循環することを目指す「瀬戸内クロスポイント構想」実現のため、2023年6月2日に設立された地域商社です。

今治市ふるさと納税事業を通じて、魅力ある地場産品・観光資源等を全国に発信することで、地域活性化を目指し、今治市の産業活性化に本気で取り組んでまいります。伝統を守りながら、常に革新を。今治から世界へ、本物の価値を届けていく。それが私たちの使命です。

