【橋本市】「誰もがクリエイターになれる」AI教室が描く、地域の新しい未来

株式会社あるやうむ（本社：札幌市、代表取締役：畠中博晶）が手がける「地域おこし協力隊DAO」を活用し、和歌山県橋本市のDAOマネージャーに就任したトシタナカさんが運営するコミュニティ「橋本推忍!DAO」（はしもとおすだお）。

このDAOの中核活動である「AI教室」の取り組みが、現在、市民の間で大きな話題となり、地域に新たな活力を生んでいます。

当初の予想を上回る反響により、開催会場である紀見地区公民館には新規の予約申し込みが相次ぐなど、地域のデジタル活用に対する期待の高さが伺えます。

地域のデジタル活用への期待：高まる「AI教室」への注目と反響

地域おこし協力隊でありDAOマネージャーを務めるトシタナカさんが主催する「AI教室」では、最新の画像生成AIなどを活用し、地域の住民たちが楽しみながらクリエイティブな活動に挑戦しています。その独自の取り組みは、「年齢や経験に関係なく、誰もがつくる側になれる場」として大きな注目を集めています。

AI教室の生徒さんやその周囲の口コミ、地域コミュニティでの紹介を通じて、「自分も参加してみたい」「こんなことができるなんて知らなかった」といった声が寄せられています。特に、会場である公民館への直接の問い合わせが増えており、地域におけるデジタル技術への潜在的な関心の高さが証明されました。

「冷蔵庫の余り物からレシピ」や「AIで作詞作曲」。笑顔が溢れるAI体験

トシタナカさんが手がけるAI教室は、単なるツールの操作説明に留まりません。参加者が「自分もクリエイターになれる」と実感できるような、心温まる変化や成功体験が数多く生まれています。

- 「冷蔵庫の食材からレシピ制作」 冷蔵庫の中を撮影した写真から、AIが献立を提案。主婦層の方々を中心に「これなら毎日使える！」と驚きと喜びの声が上がりました。- 「SUNO AIによる合奏」参加者全員で歌詞を出し合い、ロックや演歌などの曲調を指定。わずか1分で完成するオリジナル曲をみんなで鑑賞し、会場はいつも笑顔に包まれました。

「誰もがAIをうまく活用すれば、誰もがクリエイターになれる、ワクワクする自分になれる。そんな体験ができる教室を、これからも大切にしていきたい」とトシタナカさんは語ります。

生まれ育った橋本を「みんながクリエイターになれる街」に

トシタナカさんは、2025年10月に始動した「橋本推忍!DAO」を通じて、AIやWeb3技術を活用した地域活性化に取り組んでいます。誰もがスマホひとつで橋本の魅力を発信したり、作品を作ったりできる「みんながクリエイターになれる街」を目指し、地域の魅力をクイズ形式で学べる「橋本市検定（はしけん）」の展開など、新しい形のコミュニティ形成を進めています。

【橋本市】AIとWeb3で"推せる街"へ「橋本推忍!DAO」始動(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000236.000091165.html)

DAOマネージャー：トシタナカさんからのメッセージトシタナカさんアイコン

AIやデジタルの力を使えば、年齢や経験に関係なく、誰もが“もう一度つくる側”になれると信じています。橋本推忍!DAOや『はしけん（橋本市検定）』を通して、市内外の皆さんの“やってみたい”を集め、みんなで橋本市の魅力を育てていきたい。将来はAI作品の発表会やリアルイベントも開催し、“参加するほど好きになる街・橋本”を全国に届けていきたいです。

今後のスケジュールと参加方法

橋本推忍!DAOでは、以下の活動を通じてさらなるコミュニティ拡大を目指します。

各地域のDAOに参加しませんか？

- AI教室 開催日程場所：紀見地区公民館日程：1月29日、2月5日、2月17日、2月25日- 橋本市検定（はしけん）試験1月31日に第100問目の出題を迎え、2月中に第1回試験のオンライン開催を予定しています。- コミュニティへの参加LINEオープンチャット「橋本推忍!DAO」にて、日々の活動報告や交流を行っています。・「橋本推忍!DAO」LINEオープンチャット(https://line.me/ti/g2/EFiQfs6jazAmdFROhPNizywbboL0qDkntXkObA?utm_source=invitation&utm_medium=QR_code&utm_campaign=default)・橋本市検定「はしけん」Instagram(https://www.instagram.com/hashimotoshikentei?utm_source=qr)「橋本推忍!DAO」LINEオープンチャット橋本市検定「はしけん」Instagram

お住まいの地域や興味のある地域のDAOにぜひご参加ください！

▼ DAOへの参加リンクはこちら｜どなたでも気軽に参加できます。

https://lit.link/alywamu-dao

株式会社あるやうむについて

DAOやNFTによる地方創生を推進するため、全国の自治体向けにふるさと納税NFT／観光NFT/地域おこし協力隊DAOソリューションを提供する札幌発のスタートアップ。

地域の魅力をのせたNFTをふるさと納税の返礼品とすることや、地域でDAOを運営することを通じて、新たな財源を創出すると共に、シティプロモーションや関係人口の創出に繋げます。

社名「あるやうむ」はアラビア語で今日を意味する言葉。今日、いますぐチャレンジをしたい自治体・地域の皆様にNFTという先端技術を提供し、応援され続ける地域づくりを支援します。

