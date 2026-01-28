【イベント開催】ベンガル地方の豊かな手しごと ーノクシカタ展示・販売会ー

特定非営利活動法人シャプラニール＝市民による海外協力の会

認定NPO法人シャプラニール＝市民による海外協力の会（東京都新宿区、代表理事 村山真弓）が展開するフェアトレード活動「クラフトリンク（Craftlink）」 は、「ベンガル地方の豊かな手しごとーノクシカタ展示・販売会ー」を、2026年2月11日（水・祝）から15日（日）まで、東京都・東中野（ありかHole）にて開催します。

「ノクシカタ」とは、インド東部とバングラデシュにまたがるベンガル地方の伝統刺しゅうで、生活の中で使われてきた布（使い古した布やサリーなど）に模様や物語を刺しゅうで表現する手しごととして受け継がれてきました。ベンガル語で「ノクシ」はデザイン、「カタ」は布を意味し、その地域の人々の暮らしや地域の行事、自然や祈りなどが題材とされています。

シャプラニールでは、ノクシカタを現地の文化や生活を伝えることのできる大切なものづくりとして、1974年より、生産に携わる女性たちの生活向上を目的とした取り組みを続けてきました。「クラフトリンク」は、商品を通じて、生産者（つくる人）、活動にかかわる人（つなぐ人）と消費者（つかう人）を結び、その関係性の構築によってよりよい社会の実現をめざし、活動しています。

本展示・販売会では、シャプラニールの所蔵コレクションの中から、超大型作品をはじめ、バングラデシュの一年を通じた祝祭や行事を表現した作品を一堂に展示するほか、岩立フォークテキスタイルミュージアム所蔵の貴重な作品をお借りし、紹介します。また、講師を招いたワークショップや専門家による作品解説 ＆トークイベントも実施します。

長い時間と手間をかけて縫い上げられたノクシカタには、バングラデシュのつくり手の暮らしや物語が息づいています。 圧倒的な手しごとの力強さとともに、その背景にある文化や人々の暮らしを知ることで、より深く作品を味わっていただける展示・販売会です。

ノクシカタのファンの方はもちろん、初めてその魅力に触れる方も、ぜひこの機会にベンガル地方の手しごとの世界をご体感ください。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

【概要】ノクシカタ展示・販売会について

■開催日：2026年2月11日（水・祝）～ 2月15日（日）

■開催時間：11：00～19：30（初日11日は13:00開場、最終日15日は17:00閉場）

※初日11日（水・祝）は、刺しゅうワークショップ(要別途申し込み）開催のため、13:00開場

※14日（土）15:00～16:30は、展示作品解説＆トークイベント開催



■ 会場：ありかHole （https://www.polepoletimes.jp/arikahole）

〒164-0003東京都中野区東中野 4-4-1 ポレポレ坐ビル 7F

JR 中央・総武線 東中野駅西口 / 都営地下鉄大江戸線 東中野駅 A1 出口より徒歩2分

■入場料：300円

会期中のイベント案内

■ 五十嵐理奈さん 展示作品解説＆トークイベント「ノクシカタの生まれた道」

バングラデシュとインド西ベンガル州を含むベンガル地方の女性たちによってつくられてきた刺し子の布カタ（カンタ）が、民俗芸術として評価された後、独立後のバングラデシュでは商品化され、ノクシカタとして新しい魅力を持つようになった経緯をたどります。北星学園大学教授・萱野智篤さんもスペシャルゲストとして登壇を予定しています。

・日時：2月14日（土）15：00～16：30

・講師：五十嵐理奈さん （福岡アジア美術館／アジア近現代美術・文化人類学の専門家）

：萱野智篤さん（北星学園大学 経済学部経済学科 教授）

・参加費：入場料300円

・申し込み：不要 ※14時30分より整理券の配布します。※限られたスペースのため立ち見でのご参加になる場合や会場への入場制限する場合もございます。あらかじめご了承ください。

@Latif Hossainプロフィール／五十嵐理奈（いがらしりな）

ベンガル地方やミャンマーを中心にアジア美術の生まれる現場を文化人類学な視点で研究。1990年代末に在日バングラデシュ人たちと池袋で「バングラデシュ・フェア」を立ち上げる。1999-2000年にノクシカタ調査のため、インド国境に近いバングラデシュの村に滞在。2001年「ベンガルの刺繍カンタ」展（福岡アジア美術館）に携わり、2003年より現職。

プロフィール／萱野智篤（かやのともあつ）

北星学園大学、経済学部経済学科教授。フェアトレードタウンさっぽろ戦略会議会長。「30年以上前のバングラデシュ滞在時にスレイヤ・ラーマンデザインのノクシカタに出会い一目惚れして、帰国後大学の学生とフェアトレード団体を立ち上げ、紹介・販売を始めました。古くから、文字を知らない女性たちの言葉によらない詩・日記だったノクシカタ、それが独立後の厳しい状況に置かれた女性たちを支える大切な手段となった歴史も素晴らしい！そして、作品に込められた人々の物語は多くの大事なことを教えてくれています」

■ ノクシカタ刺しゅうワークショップ ※応募多数のため締め切りました※

コースターとしてお使いいただけるノクシカタの刺しゅうキットを使用した、初心者の方も挑戦しやすい内容です。

・日時：2月11日（水・祝）10：00～12：00

・参加費：1,200円（材料費、入場料含む）

・講師：石塚梨花さん（刺しゅう作家／インスタグラムアカウント @overstitch.exe）

・人数：先着10名様

■ 会場でのノクシカタ販売の商品について

現在販売中のノクシカタ商品に、新商品が登場します！またUSED／セカンドハンドのお買い得品も並びます。機械化が進む昨今、これからもっと希少性が高くなってくる手しごと。なかなか実際には触れる機会が少ないノクシカタ商品とのオンリーワンの出会いがあるかもしれません。詳細はこちら(https://www.shaplaneer.org/news/events/251220_clnk/)をご覧ください。（シャプラニールのウェブサイトへ遷移します）

■ シャプラニールとノクシカタ

「ノクシカタ」とは、ベンガル地方に伝わる伝統刺しゅうで、ベンガル語でノクシはデザイン、カタは布を意味します。シャプラニールは、現地の文化や生活を伝えることのできる大切なフェアトレードの商品として、ノクシカタに親しんできました。2017年にパートナー生産団体による海外輸出終了の決断がなされたため、販売が中止されていましたが、2025年に新しいパートナー団体「ポリ・クラフト」でつくられた商品の取り扱いを開始しています。