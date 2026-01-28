昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉で、節分に合わせて「豆まき」＆「鬼じゃんけん大会」を開催します

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する日帰り温泉・昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉（埼玉県比企郡ときがわ町）は、2026年の節分の時期に合わせて、「豆まき」＆「鬼じゃんけん大会」を開催します。

玉川温泉の隣町の嵐山町には全国でも珍しい鬼をまつる神社「鬼鎮神社（きぢんじんじゃ）」があります。「鬼じゃんけん大会」に参加して、じゃんけんで勝ち残った方には、この神社でしか手に入らないお守りをプレゼントします。

日本の伝統行事「節分」を多くの方に体験していただき、豆まきを通して邪気を払い、ご自身や家族の健康を祈る日にしていただければと思います。

◎玉川温泉 豆まきイベント

日時：2026年2月1日（日） 14時～

場所：玉川温泉 館内

内容：豆まき、鬼じゃんけん大会

参加費：無料（別途入館料が必要です）

※じゃんけんで勝ち残った方には数量限定で鬼鎮神社でしか手に入らないお守りをプレゼントします

■昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉

地下1700mから湧出するアルカリ性単純温泉（ph10）を誇る、つるつるとした肌ざわりが特長の本格的な天然温泉です。ときがわ町の、のどかな里山の中で、まるで昭和の時代にタイムスリップしたかのような雰囲気を楽しみながら、ゆったりとした時間をお楽しみいただけます。

埼玉県比企郡ときがわ町玉川3700

https://tamagawa-onsen.com/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/