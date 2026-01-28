Duolingo、2025年国内で最もダウンロードされた教育アプリに！

Duolingo, Inc.

Duolingo, Inc.（本社所在地：Pittsburgh, USA）が提供する教育アプリ「Duolingo」は、米Sensor Towerによる調査において、2025年通年の日本国内におけるダウンロード数、および収益（*1）で教育アプリカテゴリーランキング1位を獲得しました。累計ダウンロード数および収益においても、日本国内でNo.1の教育アプリとなっています。

Duolingoによる2025年の取り組み

1. 新言語やチェスコースなど、新たなコースのローンチ

Duolingoは2025年、新たに148の言語コースを公開(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000069537.html)しました。日本語版UIにおいても、スペイン語、ドイツ語、イタリア語など複数の言語コースが新たに提供開始となり、より多様な学習ニーズに応えています。近年の生成AI技術の進展や共有コンテンツシステム、社内開発ツールの高度化により、これまでにないスピードで開発・公開されました。

さらに、「音楽」「数学」に続く新科目として、論理的思考力や先を読む力を養う「チェス」コースも日本語話者向けに提供を開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000069537.html)し、学習領域を広げています。

2. キャラクターを軸にしたマーケティング施策の展開

ブランドキャラクター「Duo」を単なるマスコットにとどめず、独立したIP（知的財産）として育てるマーケティング施策を日本で本格化しました。ガシャポン(R)の販売(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000069.000069537.html)や、他キャラクターを巻き込んだデュオ相撲大会(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000067.000069537.html)に加え、年末には期間限定コンビニ型ポップアップショップ「DUOMART」をオープン(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000078.000069537.html)。感情的な接点を生むIPとしてキャラクターを活用することで、オンライン・オフラインを横断したブランド体験を構築し、長期的なファン形成につなげています。

3. Duolingo English Testの日本本格展開開始

Duolingo English Testは、場所や時間に縛られず、低コストで受験できる英語能力認定試験です。海外大学進学など、英語力の証明が求められる場面で活用できる試験として、世界6,000以上の大学・教育機関に採用されています。2025年には日本市場での本格展開を発表し、教育関係者向けのリーダーシップセミナーを開催(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000071.000069537.html)。さらに、文部科学省関連プログラム(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000072.000069537.html)やワーキンググループへの参画(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000075.000069537.html)、大学向けパイロットプログラムの推進などを通じ、日本の高等教育における英語評価の選択肢拡大に取り組んでいます。

今後も「誰もが利用できる、世界最高の教育を開発する」ことを目指し、より一層サービスの改善に努めてまいります。

*1 アプリ経由の収益を集計

Duolingoについて

「誰もが利用できる、世界最高の教育を開発する」ことをミッションに、モバイル学習プラットフォーム「duolingo」、英語力認定試験「Duolingo English Test」を提供しています。

Duolingo（www.duolingo.com）は、世界で最も人気のあるモバイル学習プラットフォームであり、教育カテゴリにおいて世界で最も多くダウンロードされているアプリです。短く遊び感覚で取り組めるレッスンを通じて、言語・数学・音楽・チェスを学ぶことができます。英語だけでなく、スペイン語、フランス語、ドイツ語、韓国語など、合計250以上のコースを提供しています。

「Duolingo English Test」は、海外大学進学など英語力の証明が必要とされる場面で利用できる信頼性の高い試験です。地理的・経済的制約に縛られることなく受験することができ、現在世界6,000以上の教育機関で受け入れられています。