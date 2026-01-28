女王蜂のローヤルゼリー※1で、とろぉり濃密うるおい髪。「ReFa HONEY QUEEN HAIR CARE SERIES」2026年2月14日（土） ReFa GINZAにて先行発売。
株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の美容ブランド『ReFa（リファ）』は、「ReFa HONEY QUEEN HAIR CARE SERIES（リファハニークイーン ヘアケアシリーズ）」を2026年2月14日（土）に発売いたします。
今回ReFaが着目したのは、女王蜂だけが食べることを許された、希少な成分「ローヤルゼリー」。働き蜂よりも30～40倍も生きるといわれる、女王蜂。その生命力を支えるローヤルゼリーは、髪への高いダメージ補修効果でも知られています。さらに、古来からその保水効果が支持され続けているハチミツ※2はもちろんのこと、セラミドやビタミン※3まで配合したReFa独自のハニーなサイエンスで、髪に濃密なうるおいを注ぎ込むヘアケアシリーズです。
髪を芯から保水する、ハニーなサイエンス
■女王蜂のローヤルゼリー成分※1
アミノ酸、ビタミンB、ミネラルなど40種以上もの栄養素が含まれるローヤルゼリーは、まるで美容液。毛髪内部のアミノ酸との親和性が高く、補修レベルの高い保湿を叶えます。さらにセラミドとビタミン類を掛け合わせたアミノビタミン毛髪保湿成分※3をブレンド。ローヤルゼリーによって補われたうるおいをしっかりと閉じ込めます。
■とろぉりハチミツ成分※2
古代エジプト・ギリシャ時代から、賢者たちの美を支えてきたハチミツ。水分を引き寄せて抱き込む性質でうるおいのバリアを形成し、髪や肌を守ります。またポリフェノールやフラボノイドを含むため、髪のツヤとしなやかさをサポート。パサついたツヤのない印象の髪も、指通りのよい、すとんとまとまる美髪へと導きます。
ハチミツ成分※2がダメージを包み込む、“ご褒美濃密ホイップ泡” 処方
ハチミツ成分には、多く配合するほど泡立ちにくくなる性質がありますが、洗浄成分の選択にこだわった独自処方で、髪へのやさしさと泡立ちを両立しながら、もっちりとした弾力のある泡立ちを実現しています。だからパサつくダメージヘアも、至福の濃密ホイップ泡で包み込み、洗いながらうるおいをたっぷりと補給。心まで幸せで包まれるご褒美タイムを。
ハニークイーンレモンの香り
うっとりする甘さのハニーに、フレッシュなレモンをブレンド。ご褒美スイーツのような、ときめきと、ふわっと肩の力がぬけるような心地よさをもつ香り。
※1 ローヤルゼリー、加水分解ローヤルゼリーエキス、パンテノール、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP（保湿剤）、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（エモリエント剤）
※2 ハチミツ、ハチミツエキス（保湿剤）
※3 パンテノール、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP（保湿剤）、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（エモリエント剤）
■ 商品概要
商品名：ReFa HONEY QUEEN SHAMPOO（リファハニークイーンシャンプー）
販売名：リファHQシャンプー
価格：2,420円（税込）
内容量：500mL
発売日：2026年2月14日（土）
販 売：ReFa GINZAにて先行発売。
商品名：ReFa HONEY QUEEN TREATMENT （リファハニークイーントリートメント）
販売名：リファHQトリートメント
価格：2,420円（税込）
内容量：500g
発売日：2026年2月14日（土）
販 売：ReFa GINZAにて先行発売。
商品名：ReFa HONEY QUEEN OUTBATH TREATMENT（リファハニークイーンアウトバストリートメント）
販売名：リファHQアウトバストリートメント
価格：2,420円（税込）
内容量：130mL
発売日：2026年2月14日（土）
販 売：ReFa GINZAにて先行発売。
商品名：ReFa HONEY QUEEN SCALP（リファハニークイーンスカルプ）
価格：3,300円（税込）
発売日：2026年2月14日（土）
販 売：ReFa GINZAにて先行発売。
■「ReFa GINZA（リファ ギンザ）」について
「ReFa GINZA」は、2025年11月15日（土）、上質な文化が息づく銀座に誕生したReFaブランド史上最大の旗艦店です。世界的デザイナー グエナエル・ニコラ氏設計・監修のもと、自然とテクノロジーが融合する空間を実現した本店舗から、世界に向けてブランドを発信してまいります。
グランドオープンに合わせて新ロゴ・新カラーが追加導入され、4つのブランドライン・5つの商品カテゴリー・100の新アイテム※を世界最速で展開中です。
・「ReFa GINZA」公式HP：https://ginza.refa.net/
・「ReFa GINZA」公式Instagram：https://www.instagram.com/refa_ginza/
※オープンから3か月間の発売アイテム数