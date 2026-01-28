2026年2月26日「シュウマイの日(R)」に行う「シュウマイサミット」および2026シュウマイ注目ニュースのご案内

平素シュウマイおよび日本シュウマイ協会を応援いただきありがとうございます。


今年で制定から5周年を迎える「2月26日＝シュウマイの日(R)」ですが、2026年は「2026＝つつむ」イヤーでもあります。その節目を記念して、当会主催の初の「シュウマイサミット」に加え、協会会員さまを中心としたシュウマイを盛り上げるアクションを実施します。また、今年はシュウマイをテーマにした様々なイベントや企画、注目ニュースが目白押しです。シュウマイ関係者のみなさまはぜひ今後のシュウマイの事業化等の参考に、メディアのみなさまはぜひシュウマイの日当日に向けて、取材掲載等検討いただければ幸いです。



★シュウマイの日(R)2026 公式ウェブサイト　https://syumai.life/syumai_day2026/


シュウマイの日2026インデックス


１. 2月26日（木）16時～（予定）　
シュウマイの未来を語り合う世界初の「シュウマイサミット」開催


２. シュウマイの日(R)を盛り上げる2026シュウマイ記念グッズ


３. 2026シュウマイ注目ニュース


４. シュウマイ潤が振り返る2025年とシュウマイ


インフォメーション１.

シュウマイの未来を語り合う、世界初の国際会議？『シュウマイサミット2026』



昨年のシュウマイの日イベントの様子

日時 ：2026年2月26日（木）16：00～18：00（開場15：30）※変更の場合あり


場所 ：中華楼浅草橋本店（東京都台東区浅草橋３丁目３２－３）


内容 ：「2026＝つつむ」イヤーの節目の年に、これからのシュウマイの未来をさまざまなテーマで語り合う「シュウマイサミット」を行います。今回は初回ということで、協会会員および関係者、メディア関係者のみでの開催にいたします。（定員：30名前後を予定）


テーマ候補 ：「シュウマイとごはん」「シュウマイと酒」「シュウマイと調味料」（仮）


その他内容 ：恒例の「シュウマイオブザイヤー」「べストシュウマニスト」の発表も行う予定です。候補等の情報は事前にシュウマイ協会ウェブサイトに掲載いたします。 他、シュウマイ協会会員の認定式、会員のみなさまの2026年度のシュウマイアクションの発表も予定しております。


※終了後、参加者による懇親パーティを開催いたします。東京を代表する老舗中華店の一つ中華楼のシュウマイの日限定メニューを検討中です。


※詳細な募集案内は、協会ウェブサイトにて後日掲載＆ご案内いたします



インフォメーション２.

シュウマイグッズでシュウマイの日(R)を盛り上げる！シュウマイの日2026(R)記念グッズ


2026年シュウマイの日(R)に合わせて記念グッズを制作し、協会会員企業、店舗さまを中心に掲載＆配布等いたします。




・恒例「シュウマイの日(R)」ステッカー。今年はサステナブルカラー？


・こちらも恒例「シュウマイ缶バッジ」を制作。ステッカーに合わせたカラーに？


・ポスター＆フライヤーもサステナブルカラーで展開。協会会員店舗等で掲示＆配布予定


・スーツにも合う「シュウマイピンバッジ」を会員限定で提供


・協会会員さまには「シュウマイ協会認定書」を配布。「シュウマイサミット」参加のみなさまには表彰時にお渡しいたします


インフォメーション３.

「2026＝つつむ」イヤーはシュウマイ企画＆関連情報てんこ盛り！2026シュウマイ注目ニュース


日本シュウマイ協会会員企業、団体および関係企業さまの、2026年のシュウマイ関連企画をまとめました。「2026＝つつむ」イヤーは各社企画が倍増！さらに注目ニュースも目白押しです。




（1）テーマは「焼売は、宇宙デ、アル。」シュウマイ食堂開店（エームサービス）




企業や学校などの食堂運営を担う同社が、シュウマイの日(R)に合わせて


協会とコラボしてシュウマイをアレンジした特別メニューを8種開発。


今流行の麻辣担を思わせる「シュウマーラータン」など美味しく個性的です！
https://www.aimservices.co.jp/news/2026/01/15/16850/　



（2）「贅沢シュウマイ弁当」リリース（ほっかほっか亭総本部）




アツアツで味わえる弁当惣菜の大手が、いよいよ本気でシュウマイ弁当を開発！？


グループ企業でありチルドシュウマイのトップブランド


「ホソヤコーポレーション」さまのシュウマイを盛り込んだ特製弁当を販売。


定番の駅弁系のシュウマイ弁当にはない、ほっかほっかのおいしさとともに、


そのシュウマイを引き立てる和惣菜のペアリングも必食です。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000194.000024682.html　



（3）シュウマイがもっと美味しくなる！？シュウマイソース開発（高橋弥次右衛門商店）


餃子など他の料理には専用タレがあるのに、シュウマイにはない？のも、


シュウマイが広まらない要因の一つ。であれば、作ってしまおう。


ということで、シウマイのまち・栃木県鹿沼市に近い栃木県日光市に拠点のある


高橋弥次右衛門商店の協力のもと、栃木のソースで食べる文化を生かし、


シュウマイに合うオリジナルソースを開発。2月中にクラウドファンディング予定です。




（4）ぽん酢サワー×シュウマイ限定ステッカー


日本シュウマイ協会公認ドリンク「ぽん酢サワー」。「2026＝つつむ」イヤーは


本格的にその相性を訴求していく予定です。そのシンボルとして、


シュウマイとぽん酢サワーが融合したオリジナルデザインステッカーを制作！


シュウマイの日(R)リリースに合わせて完成予定です。



（5）クラフトビール×シュウマイ「トリイ堂醸造所」オープン（風間総合研究所）


シウマイのまち鹿沼に、新たなシュウマイの魅力を発信する基地が完成。


鹿沼初のクラフトビール製造所を開設。その魅力をさらに引き出すために、


名物シウマイと中華つまみを合わせました。
ありそうでなかった「シュウマイと酒」の融合は今後のシュウマイトレンド？


現在クラウドファンディング実施中です。


https://www.hokkahokka-tei.jp/news/eVageRAh　




（6）オーガニックシュウマイ誕生？


12月8日は「有機農業の日」。その日を盛り上げるべく、まだ世にない


「オーガニックシュウマイ」の開発を計画中です。




（7）元祖中国シュウマイ復刻作戦？（中華楼）


「シュウマイサミット2026」開催店舗の中華楼が、令和の今だからこそ、


日本の元祖と言えるシュウマイを復刻させるべく、開発を決意。


日本シュウマイ協会も全力で応援いたします。




（8）餃子、焼きそば、シュウマイ。大衆中華コラボ本企画発足？


会長のシュウマイ潤が、餃子専門家と焼きそば研究家と連携し、


日本の大衆中華のルーツや最新スポットをめぐる旅エッセイを企画中です。



インフォメーション４.

シュウマイ研究家が2025年シュウマイを振り返る　2025シュウマイプレイバック


協会代表理事でありシュウマイ研究家のシュウマイ潤が、2025年のシュウマイ動向を振り返ります。さらに今年は「2026＝つつむ」イヤーであるのと同時に、シュウマイ潤が本格的に研究を始めてから10周年にあたります。その軌跡を辿りながら、今日のシュウマイの盛り上がりや今後の課題などについても触れる予定です。シュウマイの日(R)当日までに発表予定。その解説を「シュウマイサミット」でも行う予定です。