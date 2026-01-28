テクノア代表が登壇 「Farmnote Summit 2026」が3月11日（水）に北海道で開催！

株式会社テクノア

株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治 以下、テクノア）の代表取締役 山崎が、2026年3月11日（水）に株式会社ファームノート（本社：北海道帯広市、代表取締役：小林 晋也）主催の「Farmnote Summit 2026」に登壇いたします。

「Farmnote Summit」は、「共創」をテーマに、食と農を起点として、ビジネスやテクノロジーの視点から社会や産業の未来を考えるカンファレンスです。農業、IT、宇宙、観光など多様な分野のリーダーが北海道・十勝に集い、「これからの食」や「地球の未来」について垣根を越えて議論を深め、社会的インパクトを生むための知恵を出し合います。

本サミットは2014年から開催され、これまでに延べ4,000人以上が参加してきました。

当社は、「縁があった企業や人々を幸せにする」という経営理念のもと、中小製造業を中心にITを活用した経営改善を支援してまいりました。本サミットでは、これまでの現場での実践を踏まえ、産業のこれからを考える視点を共有します。

■開催概要

・イベント名：Farmnote Summit 2026

・日時：2026年3月11日（水）

・会場：森のスパリゾート 北海道ホテル（〒080-8511 北海道帯広市西7条南19丁目1）

・主催：株式会社ファームノート

・登壇者：約70名

・来場予定者数：約600名

・公式サイト：https://corp.farmnote.com/summit2026/

・参加申込：https://farmnotesummit2026.peatix.com/view

■「Farmnote Summit 2026」について

「Farmnote Summit 2026」は、「共創」をテーマに、食と農を起点として社会や産業の未来を考えるビジネスカンファレンスです。一次産業の担い手や企業経営者、スタートアップ関係者など、多様な立場の参加者が集い、分野を越えた議論と交流を行います。

2026年は北海道・十勝にて開催され、全国から約600名の参加が予定されています。

■株式会社ファームノート 会社概要

・会社名：株式会社ファームノート

・所在地：〒080-0018 北海道帯広市西8条南18丁目3-4

・代表者：代表取締役 小林 晋也

・URL ：https://corp.farmnote.com/

■会社概要

会社名：株式会社テクノア

代表者：代表取締役 山崎 耕治

本店所在地：岐阜県岐阜市本荘中ノ町8-8-1

設立：1985年10月

資本金：7,280万円

社員数：357名 (2025年4月1日現在)

URL：https://www.technoa.co.jp/

事業内容：中小製造業様向けを中心に、医療機関様向け、カスタムECサイト様向けなどの各種パッケージソフトを提供。IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現に貢献。

企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする

わたしたちの夢：縁があった企業や人々へ感動サービスを提供し、日本でいちばん『ありがとうの声』が届くIT企業になること

第54回(2020)グッドカンパニー大賞 グランプリ受賞

第11回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞受賞

※その他の受賞歴

https://www.technoa.co.jp/company/awards/



