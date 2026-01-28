RAZER、ブラウザで即操作可能な「Synapse Web beta」を発表【Razerグローバル本社発表メディアアラート日本語抄訳】

Razer Japan株式会社

米国時間 2026年1月27日米国カリフォルニア州アーバイン発：ゲーマー向けライフスタイルブランドとして世界をリードするRazer(TM)（本社：米国カリフォルニア州およびシンガポール）は、本日Razerデバイスの基本的なカスタマイズ機能に即座にアクセスできる、新たなブラウザベースの軽量なウェブアプリケーション「Razer Synapse Web」のベータ版を発表しました。

Synapse Webは、競技シーンやモバイル環境における迅速な調整を想定して設計されており、Google Chrome、Microsoft Edge、OperaなどのChromiumベースのブラウザから、ソフトウェアのインストールを必要とせず、直接シンプルで効率的なチューニング体験を提供します。



RazerのSynapseエコシステムにおける最新レイヤーとして、Synapse Webはプロレベルのコントロールを、モダンなWebネイティブ形式で提供します。ローンチ時の対応デバイスはRazer Huntsman V3キーボードシリーズで、今後はプラットフォームの拡張とともに、対応機種を順次拡大していく予定です。

対応デバイス：

・Razer Huntsman V3 Pro 8KHz

・Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz

・Razer Huntsman V3 Pro Mini



必要な機能にフォーカスした設計



時間に余裕がない場合や、システム環境に制限がある状況では、フルソフトウェアのインストールが難しいこともあります。

Synapse Webは、Chromiumベースのブラウザを軽量なチューニングハブへと変え、素早い設定変更や大会準備、共有PC、LAN環境での使用に最適です。



スピードとシンプルさを重視して設計されたSynapse Webは、ゲーマーが最も必要とするコア機能を提供します。

即時アクセス

対応デバイスをブラウザからその場で設定可能。LANイベントやeスポーツ大会、共有システムの切り替え時にも最適です。

シンプルな操作性

主要なキー設定やChroma RGBのクイックエフェクトを、クリーンで高速、目的に集中できるUIで調整できます。

オンボードプロファイル

プロファイルの確認・編集・保存をデバイス本体のメモリに直接行うことで、どこでも一貫した設定を維持できます。



Synapse Webは、Team Razerのアスリートやeスポーツのプロフェッショナルからの直接的なフィードバックをもとに開発されており、迅速かつ確実なチューニングが求められる実際の競技ワークフローを反映しています。



柔軟性とコントロールの両立



Synapse WebはSynapse 4を補完する存在として、プレイヤーに“最良の両立体験”を提供します。Synapse Webは、フルインストールが難しい環境において活用できる軽量で実用的な選択肢である一方、Synapse 4は、複数デバイスにわたるChroma RGB同期やゲーム別プロファイル設定など、高度なカスタマイズと深いデバイス統合を実現する中核プラットフォームとして、今後も変わらず位置づけられています。

Razer Synapse Webは現在、ベータ版として以下のURLよりお試しいただけます。

https://synapse.razer.com

■スクリーンショット

Synapse Web betaSynapse Web beta

Synapse Web betaSynapse Web beta###■Razerについて

Razer(TM)は、ゲーマーのためにゲーマーによって設立された、世界的な大手ライフスタイルブランド企業で、「For Gamers. By Gamers(TM)」（ゲーマーの為にゲーマーが作る）をスローガンに掲げています。Razerのトリプルヘッド・スネーク (THS)の商標は、世界中のゲーミングコミュニティやeスポーツコミュニティで最も認知されているロゴの一つです。あらゆる大陸にファンを持つRazerは、ハードウェア、ソフトウェア、サービスで構成された、ゲーマーを対象とする世界最大のエコシステムを設計・構築してきました。Razerは、高性能ゲーミング周辺機器やBladeゲーミングノートPCといった、受賞歴のあるハードウェアを提供しています。Razer Chroma RGBやRazer Synapseなどで構成されるRazerのソフトウェアスイートは、カスタマイズ機能や照明効果機能、最適化機能を備え、2億5,000万人以上のユーザーに利用されています。またRazerは、ゲーマー、若者、ミレニアル世代、Z世代向けに、Razer Goldを使用した決済サービスを提供しています。これは、68,000を超えるゲームタイトルで利用できる、世界最大のゲーム決済サービスのひとつです。さらに、この決済サービスに連動した報酬プログラムであるRazer Silverを提供しています。

Razerは、持続可能な未来の実現に取り組んでおり、#GoGreenWithRazer活動（さまざまな取り組みを通じて環境への影響を最小限に抑えるための、10年間のロードマップ）を通じて社会的責任を果たすべく努力しています。

2005年に設立されたRazerは、カリフォルニア州アーバインとシンガポールの2か所に本拠地を構え、ハンブルクと上海に地域統括本部を置き、世界各地の19か所に事業所を展開しています。これまで数々のブランドアクティベーションを行ってきたRazerは、2025年に20周年を迎えました。詳細についてはhttps://rzr.to/20anni をご覧ください。

■Razer公式リンク

Razer日本公式サイト：https://www.razer.com/jp-jp/

Razer JP X (旧：Twitter) アカウント：https://www.x.com/razerjp

* (C)2026 Razer Inc. All rights reserved.

* 仕様、および、デザインは予告なしに変更される場合があります。

* その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



Razer - For Gamers. By Gamers.(TM)

razer.com/newsroom(http://razer.com/newsroom)