コネクタートップブランドNeutrik（ノイトリック）・展示会出展 【九州プロオーディオフェア 2026】 出展のご案内

ノイトリック株式会社

リヒテンシュタイン侯国に本拠を置く、コネクターのトップブランド「Neutrik（ノイトリック）」の日本法人、ノイトリック株式会社（本社：東京都中央区東日本橋）は、2026年2月4日（水）から2月5日（木）にSAWARAPIA福岡県立ももちセンターにて開催される、「九州プロオーディオフェア 2026」に出展いたします。ノイトリックの各種新製品のご紹介をはじめ、業界の皆様に末永く支えられているメイン商材各種を展示いたします。

URL: http://www.kyushu-proaudio.com/

出展概要

ノイトリックブースでは、XLR・スピコン・パワコン・イーサーコン・オプティカルコンなどの業界スタンダートとなっている各種商品のパネル展示は勿論のこと、ホコリに強い光コネクターのFIBERFOXやDRAGONFLYの耐久試験デモ、新パワコンTRUE 1 TOPをはじめとした各種新製品などを数多く取り揃えております。

みどころ

多くのユーザー様から製品化の声が寄せられていた、USB Type-Cのレセプタクル新製品を展示します。昨年のInter BEEでも注目の商品となりました。2025年末発売開始、USB3.2 Gen1/5G/背面ケーブル25cm。

商品URL: https://www.neutrik.co.jp/jp/product/nausbc-5g

また、2025年に発売された、新DANTEインターフェースのNA-2I2O-DLINEをデモ展示いたします。NA-2I2O-DLINEは、従来モデルであるNA2-IO-DLINEと同様に、2つの入力および2つの出力を備えております。厚手のゴム製保護カバーは取り外し可能で、オプションのアクセサリーを使用することで、テーブルトップやトラス、19インチラックへの取り付けが可能です。

本新世代のDLINE製品群では、オーディオ性能がさらに向上しており、入力・出力いずれにおいても最大24 dBuのレベル、100 dBを超えるダイナミックレンジ、108 dBを超えるS/N比、ならびに出力においては20 kHz時に-100 dB、入力においては-110 dBというクロストーク性能を実現しております。また、AES67規格に準拠しております。

すでにDANTEネットワークを構築されているユーザー様に、スポット的にLine-in/Line-outを必要な場所に追加する機材として最適です。

展示会概要

会期: 2月4日（水）10時～18時、2月5日（木）10時～18時

会場: SAWARAPIA 福岡県立ももち文化センター 福岡県福岡市早良区2-3-15

入場料: 無料

