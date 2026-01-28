《無料セミナー》訪日客の動向変化を捉える最新集客戦略【飲食・宿泊業界向け】

株式会社WeBridge申し込む :https://us06web.zoom.us/webinar/register/6717604099736/WN_jKWprUu-TVGTDxDsCU6GzQ#/registration

開催日時 2026年01月28日(水) 13:00～14:00

場所 オンライン（Zoom開催）

定員 100名

参加費 無料（どなたでもご参加いただけます）

【セミナー概要】

インバウンド需要が過去最高水準で推移する一方、訪日外国人の旅行スタイルは劇的に変化しています。特にかつての「爆買い」に象徴される団体観光は影を潜め、現在は自らSNSで情報を精査し、独自の体験を求める個人旅行客（FIT）が主流となりました。

こうした中で多くの事業者が、「これまでの広告やインフルエンサー施策が効かなくなった」「情報を発信しても実際の来店に結びつかない」という新たな課題に直面しています。

訪日客の行動を分析すると、出発前にSNSで目的地を決める「旅マエ」と、滞在中に周辺スポットを検索する「旅ナカ」では、利用するメディアも検索行動も全く異なります。この2つのフェーズに一貫性のある対策がなければ、認知されたとしても検討段階で他店へ流れてしまいます。

本ウェビナーでは、世界3万人以上のインフルエンサー活用を通じて「選ばれる理由」を作る戦略パートナーの株式会社LIFE PEPPERと、MEO・SEOといった検索最適化のプロフェッショナルである株式会社WeBridgeが登壇。明日から取り組める「インバウンド集客の仕組み化」について、実例を交えて解説します。

【セミナー内容】

訪日客の動向変化を捉える最新集客戦略｜SNSでの「指名検索」向上と、滞在中の「Googleエリア検索」最適化で来店を最大化する具体手法

【こんな方におすすめ】

・訪日客の集客を強化したいが、最新のトレンドや効果的な手法がわからず悩んでいる方

・インフルエンサーやWeb広告を実施したが、一過性の効果に留まり来店に繋がらなかった方

・中国や韓国、欧米など、国別の主要メディアの使い分けを知りたい方 Googleマップ等の検索結果（MEO）を改善し、店舗周辺にいる訪日客を取り込みたい方

・広告費に頼り続けるのではなく、口コミや検索を軸とした自立的な集客体制を作りたい方

【登壇者】

株式会社LIFE PEPPER 高橋 史朗

大阪出身。韓国留学経験を活かし、アジア・韓国市場向けプロモーションに従事。 YouTubeコンサルタントとして数万～100万登録規模のチャンネル支援実績を持ち、自らのチャンネルでも1万人以上のフォロワーを獲得。 韓国カルチャー・SNSの潮流に強く、インフルエンサーマーケティングを通じてブランドの成長支援に尽力。

株式会社WeBridge 船藤 建

これまでに300件以上のクライアント支援実績を持ち、MEO対策をはじめ、Web広告・集客戦略の分野で豊富な経験を有する。 年間1億円規模の広告運用実績を誇り、業種を問わず成果を上げてきた。個人事業主から医療法人まで幅広いクライアントの経営改善を支援し、特に店舗集客に強みを持つ。開業の準備から軌道に乗るまでを徹底的にサポートしてきた。 現在は、MEOを軸にしたローカルマーケティングの最新手法を提供しつつ、事業の「本質的な成長」にコミットするコンサルティングを行っている。

【参加方法】

下記からフォームから事前登録をお願いします。

※ご登録後、ウェビナー参加に関する確認メールが届きます。

【★参加者特典★】

アンケートにご回答いただくと、「Google MEO対策の専門家」によるマンツーマンでのGoogleビジネスプロフィールの無料診断を受けることが可能です。 貴院のアカウント状況や対策できる箇所、どの点を改善すれば上位表示が見込めるか、キーワードのご相談、 その他のご質問やご相談などお時間が許す限りご活用いただけます。

※録画、録音、撮影、スクリーンショットやダウンロード、資料の無断転用はご遠慮いただいております。

※セミナー終了後にアンケートのご案内もさせて頂きます。

