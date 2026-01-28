奈良で静かにシーシャを楽しむ新しい選択肢。1920年代アメリカの隠れ酒場を再現したシーシャカフェ＆バー「SMOKE EASY CAPONE」新体制で運営開始

奈良で「落ち着いてシーシャを楽しめる場所」を求める人へ

奈良県北葛城郡広陵町にあるシーシャカフェ＆バー「SMOKE EASY CAPONE（スモーク イージー カポネ）」は、2026年2月1日より、株式会社KotoMeetが運営を引き継ぎ、新たな体制での運営を開始します。

これまで大切にされてきた空気感や思想を受け継ぎながら、1920年代アメリカのSpeakeasy（隠れ酒場）という世界観を軸に、空間設計・メニュー構成・過ごし方に至るまでを見直しました。

「奈良でシーシャを静かに楽しめる場所」というこれまでの意思を継承しつつ、より一貫した世界観と体験を提供するためのリブランディングとして、新たなスタートを切ります。

奈良のシーシャ文化に、静かな夜の選択肢を

シーシャというと、「若者向け」「賑やか」「入りづらい」といった印象を持たれることも少なくありません。

SMOKE EASY CAPONEが目指しているのは、そうしたイメージとは一線を画す、奈良という土地に合った、落ち着いた大人向けのシーシャ体験です。

騒がしさを前提とせず、一人でも、誰かとでも、夜の時間を丁寧に過ごせる場所として設計されています。

1920年代アメリカ「隠れ酒場（Speakeasy）」をモチーフにした空間

店内は、1920年代アメリカの禁酒法時代に生まれた“Speakeasy（隠れ酒場）”の思想をモチーフに、

アメリカンアンティーク家具で統一。

照明の明るさ、音楽の音量、席の間隔に至るまで細かく調整し、周囲を気にせず過ごせる空間づくりを行っています。

ジュースやビールは、当時を連想させる小瓶のまま提供。グラスに移さず、そのままのスタイルで楽しむことで、空間全体の時代感を崩さない設計としています。

奈良県内最大級のフレーバー数。初心者にも配慮したシーシャ

SMOKE EASY CAPONEでは、奈良県内でも最大級のフレーバー数を取り揃えています。

フルーツ系、スイーツ系、スパイス系、スモーキー系など、幅広いラインナップを用意。

数の多さだけでなく、吸いやすさ・香りのバランス・喉への負担まで考慮し、お客様の好みや経験に合わせてスタッフが丁寧に提案します。

「奈良で初めてシーシャを体験する」という方でも、安心して楽しめる設計です。

シーシャだけでなく、コーヒーや自家製ドリンクにも妥協しない

SMOKE EASY CAPONEでは、シーシャと同じく、ドリンクにも強いこだわりを持っています。

コーヒーは、当店専任のバリスタが豆の選定から担当。

ブレンドではなくシングルオリジンを中心に、季節や夜の空気に合う豆を選び、一杯ずつ丁寧に抽出しています。

また、自家製レモネードは、複数のスパイスを効かせたオリジナルレシピ。

甘さだけに寄らず、余韻やキレを意識し、シーシャと合わせても重くならない味わいに仕上げています。

シーシャを吸わない夜にも使える、奈良の夜カフェとして

当店はカフェ＆バーとして、シーシャを吸わずに夜カフェとして静かに過ごす利用も可能です。

仕事終わりの一杯、深夜にひと息つきたい時、考え事をしたい夜など、用途を限定しない「夜の居場所」として利用されています。

運営体制変更について

今回、株式会社KotoMeetが運営を引き継ぐにあたり、店舗の世界観や思想を尊重しながら、空間設計・オペレーション・情報発信の強化を行っています。

「奈良で、落ち着いてシーシャを楽しめる場所」という軸は変えず、より安心して訪れていただける環境づくりを進めてまいります。

店舗情報

店舗名：SMOKE EASY CAPONE

住所：〒635-0834 奈良県北葛城郡広陵町大塚52-1 KORYO MALL 2F 【mapを見る】(https://share.google/lPqtWMfGiy8EatP29)

営業時間：21:00～深夜

定休日：木曜日

新体制運営開始日：2026年2月1日

Webサイト：https://capone-hookah.com(https://capone-hookah.com/)

公式Instagram：https://instagram.com/smokeeasy_capone(https://instagram.com/smokeeasy_capone/)

会社概要

商号：株式会社KotoMeet

商号カナ：コトミート

法人番号：8130001079063

所在地：〒600-8223 京都府京都市下京区七条通油小路東入大黒町227番地 第2キョートビル402

代表取締役：藤野 暖生

【メディア・報道関係者様へ】

奈良で静かにシーシャを楽しめる、大人向けシーシャカフェ＆バー「SMOKE EASY CAPONE」。

1920年代アメリカの隠れ酒場をモチーフにした空間づくりと、シーシャ・コーヒー・自家製ドリンクへのこだわりを取材いただけます。

店内撮影や代表者インタビューのご相談も可能です。