3万円台で手に入る“清潔な快眠”――しっかり支える＆洗える3D構造体マットレスシリーズに、フィット感をプラスした上位モデル『3D-MAT-PREMIUM（3D-MAT プレミアム）』が誕生！

身体に合った「寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司/以下エムール）は、2026年1月27日より、高い通気性と丸洗いできる清潔性で人気の3D-MATシリーズの第三弾として、寝ころんだ際のフィット感を追求したプレミアムモデル「3D-MAT-PREMIUM(以下、3D-MAT プレミアム)」の販売を開始しました。

詳細を見る :https://emoor.jp/products/so-3dmtpre

アレルギー対策としても人気のマットレスシリーズの最上位モデル

進化したプレミアムモデル

3D-MATシリーズ第一弾は、通気性や清潔性、体圧分散性に優れる一方で、かなり硬めの寝心地が特徴でした。そのため、体重が軽い方や柔らかめの寝心地を好む方には、硬く感じられる場合がありました。そこで、シリーズ第二弾として登場した3D-MAT-DXは、わた入りキルトカバーを採用し、素材特有の硬さをやわらげることで、より快適な寝心地を実現しました。

そして、今回発売する第三弾の3D-MAT プレミアムでは、さらにインナーにベッドパッドを内蔵し、フィット感と寝心地が格段に進化。

3D-MATシリーズ ラインナップ

3D-MAT プレミアムは、3D-MATシリーズが誇る通気性と清潔性はそのままに、フィット感まで追求したシリーズ最上位モデルです。質実剛健をモットーに開発から販売まで一貫して提供するエムールだからこそ実現できた、3万円台で手に入るハイクラスの寝心地（※）をご堪能ください。

※シングルサイズ 36,300円（税込）

深い睡眠をサポート

深い睡眠に必要な「通気性」と「寝返り」

人は眠るときに、深部体温を下げることで、副交感神経が優位になり、リラックスして深い眠り（ノンレム睡眠）に入ります。マットレスの「通気性」と「寝返りのしやすさ」は、深い睡眠に必要な快適な睡眠環境のために重要な役割を担っています。

3D-MAT プレミアムは、睡眠改善インストラクター(日本睡眠改善協議会)が中心となり、人がもっている自然に眠る力を阻害しないことを目的に設計・開発されました。

眠りの深さをサポートする 体温調節機能

中材は90%以上が空気層の高通気性素材

通気性に優れた3D構造体が、睡眠中にこもりやすい余分な熱湿気を効率よく逃がし、ムレを防止。

寝汗を軽減し、季節を問わず快適な寝心地を保ちます。寝入りばなの不快感を抑えることで、深い眠りへスムーズに導き、睡眠の質向上をサポートします。

腰をしっかりサポートする高反発構造

型崩れしにくく耐久性にも優れた3D構造体で腰を支え、寝返りをサポート

3D構造体ならではのしっかりとした反発力により、楽に寝返りが打てる設計。さらに、体重が最もかかる腰部分の密度を高めた設計で、沈み込みを抑制します。高反発の特性を活かしながら、腰が沈み込みすぎない安定した寝姿勢を保ち、身体への負担を軽減しながら快適な睡眠を支えます。

これ1枚で快適な寝心地 ベッドパッド内蔵

硬めの寝心地が特徴の3D構造体に、体をやさしく受け止めるクッション層を重ねた2層構造

中材とカバーの間に3分割ベッドパッドを内蔵し、クッション性を向上。表層はやさしく体を受け止め、下層はしっかり支えるダブルレイヤー構造により、フィット感が高く、寝返りもスムーズです。

3D-MAT プレミアムは、3D構造体(3Dファイバー等)の硬さが苦手な方にもおすすめできる快適性を実現しました。

プレミアムな4層キルトカバー

肌に心地よく馴染む、ふっくら柔らかなわた入りキルト

カバーは通常の3層キルティング構造にメッシュ層を加えた4層構造。柔らかな肌触りと高い通気性を両立し、見た目にも美しいキルトデザインで高級感を演出します。また、ラグジュアリーなブランドタグがワンポイントとなり、高級ホテルのような上質感を演出します。

底面には通気性に優れたメッシュ生地に滑り止め加工を採用。フローリングに直接敷いてもズレにくく、三つ折りの折り目が広がらず快適に使えます。もちろんベッドの上でもご利用いただけます。

これ以上厚くても寝心地変化は認められなかった”9cm”

収納・移動も簡単

従来モデルより厚みを持たせた9cm構造で、底付き感を軽減。適度な反発力とクッション性をバランスよく備え、上位モデルにふさわしいプレミアムな寝心地を実現しました。また、三つ折りタイプのため、収納や移動がラクラク。和式布団としても、ベッドフレームでも使える万能設計です。毎日お布団を上げ下ろしする方にもおすすめです。

清潔に使える 丸洗い仕様

三つ折りタイプなので取り扱いやお手入れもラクラク

カバー・ベッドパッドは洗濯機で、中材はシャワー洗い可能。汗や汚れ、ホコリをため込みにくく、いつでも清潔な寝環境を保てます。カビが発生しやすい寝室環境の方や、子育て世帯やアレルギー対策を重視する方にもおすすめです。

普段のお手入れは定期的に立てかけるなどして、陰干しするだけで簡単です。

清潔性と寝心地、どちらも妥協しない

3D-MAT-PREMIUM

「清潔に、心地よく眠る」という新しいスタンダードを。3D-MAT プレミアムは、毎日の睡眠をより快適で安全な時間へと導きます。

詳細を見る :https://emoor.jp/products/so-3dmtpre

健康家具ブランドEMOORについて

健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めになりやすい価格でご提供しています。

