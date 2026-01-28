豊かな味わいと心温まるデザインが共存する、新たなバレンタインデーの楽しみ。100年以上前の木型を用いたホットココアなどを発売。

chocolat笑（ショコラショー）

亀屋良長株式会社

犬の顔はココア、白い竹はスキムミルクのお干菓子となっており、カップに入れてお湯を注ぐと濃厚なホットココアをお楽しみいただけます。ココアの干菓子は、なんと100年以上前に作られた“犬型”が原型となっており、とても愛らしいフォルムです。白い“竹”の干菓子は、スキムミルクで出来ているので、ほんのりミルキーな味わいに。

100年以上前の図面と木型。

竹と犬の組み合わせは「笑」という字に似ていることから、古くから縁起の良い組み合わせとされています。菓銘は、フランス語でココアの意である「chocolat chaud (ショコラ ショー)」と掛け合わせ、「chocolate 笑」と名付けました。ほっこりとした犬の表情に癒されてください。

スライスようかん CACAO

chocolat 笑(ショコラショー) 1組 864円(税込)スライスようかん CACAO 2枚入 648円(税込)

亀屋良長の大人気商品「スライスようかん」の冬季限定のカカオ味です。1枚で、小倉バター羊羹と、カカオ羊羹の2つの味が楽しめます。

丹波大納言小豆を使用した小倉羊羹にはケシの実を、フルーティで酸味のあるカカオを使用したカカオ羊羹にはカカオニブをトッピングしています。中央には焦がしバター羊羹をのせました。

食パンにのせてトーストすると、ようかんがトロっと溶け出し、まるで出来立てのあんバタートーストと、フォンダンショコラのようなリッチな味わいに。

カカオニブとケシの実の食感、焦がしバター羊羹の塩味がアクセントになり、満足感のある食べ応えです。

カカオ豆羊羹

カカオ豆羊羹 9個入 1,944円(税込)

京都のショコラトリー「dari K」とのコラボレートにより誕生した、ひと口サイズの羊羹です。

波照間島産の黒糖を使用した羊羹に、カカオ豆・マカデミアナッツ・沖縄の塩を合わせた〈黒糖羊羹〉と、羊羹にカカオ豆・マカデミアナッツ・オレンジピール・和歌山産みかんの花の蜂蜜を合わせた〈小豆羊羹〉の2つのお味をお詰めしました。

カカオ豆のフルーティーで爽やかな香り、濃厚ながら軽やかな後味が特徴です。カカオ豆とナッツの食感がたのしく、ビターなお味でお酒のおともにもピッタリです。

他にも、バレンタインデーやホワイトデーにもおすすめの和菓子を多数ご用意しております。

https://kameya-yoshinaga.com/c/recommend/valentine

【商品情報】

chocolat 笑（ショコラショー）

商品URL

https://kameya-yoshinaga.com/c/recommend/valentine/sf7_00801_01p

価格：864円（本体価格800円）

お日保ち：30日

販売期間：3月中旬まで

【販売情報】

亀屋良長本店、公式オンラインストア、亀屋良長ジェイアール京都伊勢丹店（～3月中旬まで）

高島屋 京都店 、阪急うめだ本店 B1F「日本銘菓催」（2月4日～2月14日まで）

スライスようかん〈CACAO〉

商品URL

https://kameya-yoshinaga.com/c/recommend/valentine/ky7_00304_01p

1袋（2枚入り）

価格：648円（本体価格600円）

お日保ち：14日

販売期間：2月下旬まで

【販売情報】

亀屋良長本店、公式オンラインストア、亀屋良長ジェイアール京都伊勢丹店、

高島屋 京都店、大丸 京都店（～2月下旬まで）

日本橋三越本店 本館7階「あんこ博覧会」（2月5日まで）

阪急うめだ本店 B1F「日本銘菓催」（2月4日～2月14日まで）

カカオ豆羊羹

商品URL

https://kameya-yoshinaga.com/c/recommend/valentine/ky7_03701_09b

1箱（9個入）

価格：1,944円（本体価格1,800円）

お日保ち：14日

販売期間：3月中旬まで

【販売情報】

亀屋良長本店、公式オンラインストア、亀屋良長ジェイアール京都伊勢丹店（～3月中旬まで）

バレンタインデーを彩る、とっておきの手づくり体験。

亀屋良長の体験教室は、生菓子を2種（練り切りときんとん）をお作りいただき、職人による干菓子の実演もお楽しみいただける充実の内容となっております。

2月13日(金)・14日(土)の2日間は、バレンタインデーに因んだ意匠をご用意いたしました。濃厚なカカオきんとんの「ときめき」は、温かいお抹茶と共にお召し上がりいただきます。愛らしいハートの練り切り「こころ」はお持ち帰りいただきますのでプレゼントにも。

生菓子をお作りいただいた後は、季節に合わせた和三盆の実演をご覧いただき、お客さまに実食いただきます。出来立ての和三盆の口どけをお愉しみください。和三盆の意匠はお任せとなります。

ぜひ、皆さまのご参加をお待ちしております。

亀屋良長 京菓子手づくり体験教室

詳細・ご予約

https://kameya-yoshinaga.com/f/tedzukuri

開催日、時間：

月曜日～土曜日の14：00より約1時間程度

料金：

・大人 / 3,300円(税込)

・学生(高校生以下の方) / 2,750円(税込)

・お付き添い / 770円(税込)

※お抹茶つき

【亀屋良長について】

1803年、京菓子の名門と謳われた菓子司・亀屋良安から暖簾分けするかたちで、京都・四条醒ヶ井にて創業。以来約220年にわたり、店先から湧き出る「醒ヶ井水」を材料のひとつとして、京菓子づくりに励んでおります。伝統的を大切にしながら、時代のニーズにあわせた新商品の開発を積極的に取り組んでいます。



■会社概要

会社 ：亀屋良長株式会社

所在地 ：〒600-8498 京都府京都市下京区四条通油小路西入柏屋町17-19

代表者 ：吉村 良和

創業 ：1803年

設立 ：1989年

URL ：https://kameya-yoshinaga.com/

Instagram：https://www.instagram.com/kameyayoshinaga/?hl=ja

X ：https://twitter.com/yoshimura0303 (八代目店主)

https://twitter.com/YuikoYoshimura (女将)

https://twitter.com/MoyuruShibata (デザイン室)