【ルタオパトス】2月1日より、ショコラとベリーの調和をお楽しみいただける、2月限定パフェ「ショコラベリーパフェ」が登場！
株式会社ケイシイシイ(本社：北海道千歲市)が展開する「ルタオパトス」では、2026年2月1日（日）より2Fカフェコーナーにて、昨年ご好評いただいた「ショコラベリーパフェ」が今年も期間限定で登場いたします。その他、人気の体験型スイーツの季節限定フレーバー「ふわとろフロマージュスフレ～ キャラメルナッティショコラ～」など、バレンタインを彩るスイーツもご用意しております。
奥深い味わいのショコラと、甘酸っぱいベリーのパフェ
ショコラベリーパフェ
ビターでコク深いグラスショコラベネズエラに、さわやかな味わいのグラス苺&フランボワーズを添えて、ショコラの深みを引き立てました。さらに、ルタオの人気チョコレート「ロイヤルモンターニュ」でコーティングしたフィアンティーヌをしのばせることで、ダージリンの紅茶の上品な香りもお楽しみいただけるパフェに仕立てました。
【商品名】ショコラベリーパフェ
【価 格】1,705円（税込）
【販売期間】2026年2月1日（日）～
2026年2月28日（土）
ほろ苦いカラメルと香ばしいアーモンドをオレンジが引き立てるスフレ
ふわとろフロマージュスフレ ~キャラメルナッティショコラ~
ふわふわで口どけの良いフロマージュスフレに、特製キャラメルシャンティを重ね、ほろ苦いカラメルソース、チョコレート、キャンディングアーモンドをトッピングすることで、香ばしい風味と奥深い味わいを演出。さっぱりとしたオレンジと一緒に召し上がることでキャラメル、ナッツ、チョコの味わいをより一層お楽しみいただけます。
【商品名】ふわとろフロマージュスフレ
~キャラメルナッティショコラ~
【価 格】1,760円（税込）
【販売期間】2025年12月1日（月）～2026年2月28日（土）
ふわとろフロマージュスフレとは
「ふわとろフロマージュスフレ」シリーズは、自分だけのオリジナルトッピングでスフレを完成させる体験型スイーツです。季節限定のフレーバー以外にも通年商品では4種のフルーツソースを使用したカラフルな「ふわとろフロマージュスフレ～パトス～」、苺のシャンティやソースと苺の果肉をふんだんに使用した「ふわとろフロマージュスフレ～いちごづくし～」もご用意しております。
世界に一つだけのスイーツを楽しく作ったあとは、ミルキーなフロマージュクリームとふわふわスフレの驚きをお楽しみください。
自分で自由にソースでデザインして・・・
フィルムを引き上げると鮮やかなスフレが完成！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=a50XfObe07g ]
店舗情報
ルタオパトス
【住所】北海道小樽市堺町5番22号
【TEL】0120-31-4521（9:00-18:00 ）
※店舗直通ではありません。
ルタオのお問い合わせダイヤルに繋がります。
※ご来店当日のご予約はできかねます。
※土日祝日のご予約はできかねます。
【営業時間】
［SHOP］9:00-18:00
［CAFE］10:00-18:00（L.O/17:30）
【定休日】なし
「小樽洋菓子舗ルタオ」について
小樽洋菓子舗ルタオは、1998年に小樽観光の中心であるメルヘン交差点にオープン。店名は、「親愛なる小樽の塔」という意味のフランス語「La Tour Amitie Otaru」の頭文字を小樽の地名に愛着を込めてアレンジし「ルタオ（LeTAO）」と名付けられました。
小樽の洋菓子舗として誕生して以来、北海道の素材にこだわり、また、世界中の厳選された素材と融合させる「Northern Sweets Manner」（北の国に生きる人々の、 お菓子を楽しむ流儀をお届けする）をテーマに、北の大地に根差したスイーツを創り続けております。
