【アーカイブ配信】バズらせ不要！Z世代に選ばれる採用Instagramの法則｜SNS採用セミナー

株式会社アローリンク

セミナー内容

SNS採用に興味はあるけど、何から始めたらいいかわからない。

アカウントはあるけど、どう発信したらいいのかわからない。

定期的に発信しているのにフォロワー数が増えず苦戦している。



Instagram採用で多くの企業が失敗する理由、それは「戦略なき投稿」です。



正しい戦略さえあれば、Instagramを通じて自社の魅力を伝え、Z世代の心を掴むことが可能です。

本セミナーでは、バズり不要でZ世代の心を掴む戦略的Instagram採用の全てをお伝えします。



Z世代の価値観を理解し、彼らが本当に知りたい情報を発信することで、

「この会社で働きたい」と自然に思わせることができるのです。



成果の出ない運用は、今日で終わりにしませんか？

Z世代を惹きつける発信力を身につけ、応募者の心を掴みましょう！

このような方におすすめ

・Instagram採用に興味があるが何から始めればいいかわからない

・SNS採用に取り組んでいるが自社の魅力が伝わっていないと感じる

・限られたリソースで効果的にZ世代に自社をアピールしたい

・フォロワーが増えず、応募者の心を掴めていないと悩んでいる

・Z世代に自社の魅力を上手く伝えられずに苦戦している

登壇者情報

株式会社アローリンク

HRi事業本部 コンサルティング課 係長

針尾 みき



2015年に自社採用の採用責任者として新卒採用に従事。2020年に自社マーケティング部門を立ち上げ、自社の広報・ブランディング・インバウンドマーケティングを推進。その経験を活かし、採用特化型SNS運用へと発展させる。現在は、総フォロワー数80万人超えのアカウント運用を支援し、SNS×採用戦略のコンサルタントとして数多くの企業の採用成功を支援。

セミナー概要

タイトル：バズらせ不要！Z世代に選ばれる採用Instagramの法則

日時 ：初級編：2026年2月5日(木) 14:00-15:00

上級編：2026年2月6日(金) 14:00-15:00

会場 ：オンライン

参加費 ：無料

定員 ：20人

登壇者 ：針尾 みき

本プレスリリースに関するお問い合わせや無料相談のご利用をお待ちしております。

アローリンクは、新卒採用担当者の皆様が抱える課題解決をサポートし、効果的な採用活動の実現に貢献することをお約束いたします。