【アーカイブ配信】バズらせ不要！Z世代に選ばれる採用Instagramの法則｜SNS採用セミナー
お申込はこちら▶
https://share-na2.hsforms.com/1ae1RbAOAQO2LnPTIZtHzJA3ska1(https://share-na2.hsforms.com/1ae1RbAOAQO2LnPTIZtHzJA3ska1) （初級編）
https://share-na2.hsforms.com/15Bz-7_GURFibxhczh_d06A3ska1(https://share-na2.hsforms.com/15Bz-7_GURFibxhczh_d06A3ska1) （上級編）
セミナー内容
SNS採用に興味はあるけど、何から始めたらいいかわからない。
アカウントはあるけど、どう発信したらいいのかわからない。
定期的に発信しているのにフォロワー数が増えず苦戦している。
Instagram採用で多くの企業が失敗する理由、それは「戦略なき投稿」です。
正しい戦略さえあれば、Instagramを通じて自社の魅力を伝え、Z世代の心を掴むことが可能です。
本セミナーでは、バズり不要でZ世代の心を掴む戦略的Instagram採用の全てをお伝えします。
Z世代の価値観を理解し、彼らが本当に知りたい情報を発信することで、
「この会社で働きたい」と自然に思わせることができるのです。
成果の出ない運用は、今日で終わりにしませんか？
Z世代を惹きつける発信力を身につけ、応募者の心を掴みましょう！
このような方におすすめ
・Instagram採用に興味があるが何から始めればいいかわからない
・SNS採用に取り組んでいるが自社の魅力が伝わっていないと感じる
・限られたリソースで効果的にZ世代に自社をアピールしたい
・フォロワーが増えず、応募者の心を掴めていないと悩んでいる
・Z世代に自社の魅力を上手く伝えられずに苦戦している
登壇者情報
株式会社アローリンク
HRi事業本部 コンサルティング課 係長
針尾 みき
2015年に自社採用の採用責任者として新卒採用に従事。2020年に自社マーケティング部門を立ち上げ、自社の広報・ブランディング・インバウンドマーケティングを推進。その経験を活かし、採用特化型SNS運用へと発展させる。現在は、総フォロワー数80万人超えのアカウント運用を支援し、SNS×採用戦略のコンサルタントとして数多くの企業の採用成功を支援。
セミナー概要
タイトル：バズらせ不要！Z世代に選ばれる採用Instagramの法則
日時 ：初級編：2026年2月5日(木) 14:00-15:00
上級編：2026年2月6日(金) 14:00-15:00
会場 ：オンライン
参加費 ：無料
定員 ：20人
登壇者 ：針尾 みき
