アクアイグニス仙台ヨガ＆マルシェ【名取川リバーサイドフェス】
2026年5月2日(金)・3日(土)の2日間、アグニス仙台にて、Yoga Design Lab宮城代表アンバサダーYukariが代表を務めるヨガフェス「名取川リバーサイドフェス」を開催します。
思う存分ヨガを楽しめるほか、健康・食・交流をテーマにした多彩なブースも多数出展予定です。
誰でも気軽に参加できます。
▼アグニス仙台(会場)▼
▼Yoga Design Lab宮城県＆山形県代表アンバサダーコラボ▼
■宮城県代表：Yukari
■プロフィール
仙台市を中心にヨガ・ピラティスインストラクターをしている渡邊由香理です！サッカー・野球チームのコーチや子供たちのトレーニングスクールなどでヨガやピラティスをベースに関わりを持たせて頂いております。1人でも多くの方へヨガを、そしてヨガの可能性をよりたくさんの場所でお伝えできたらと思います。
相棒はYoga Design Labさんのcorkmat~mandala BLACK~お仕事以外でもバイクや旅行など何処へ行くにも一緒のカッコ良くて心強い相棒です！
■レッスン時間
5月2日
▶15:00-15:45
【つながるペアヨガ ～呼吸を合わせる時間～Yoga Design Labアンバサダーコラボ特別レッスン】
齋藤やよい先生＆yukar
▶17:00-17:45
【満月yoga】
５月3日
▶17:00-17:45
【明日からできる瞑想と癒しの縁yoga】
■山形県代表：やよい
■プロフィール
2007年 自身の体を知りたくpilatesの資格取得。その後はリンパケアやバランスボールを学び、伝え方や知識を増やした後に、RYT200を修了。
現在はスポーツクラブやホットヨガスタジオでレッスンをしながら、『kokokara yoga』を主宰。
yoga、pilates、筋膜リリースを主として伝えている。
今期はベーシックヨガ養成講座も開催。
47歳で前十字靭帯再建を乗り越え、
50代は、私自身も周りも、ご機嫌な、心と体でいられるよう、痛みや不調に寄り添えるレッスンをと心がけている。
健やかな人生を送る、伴走者となっていきたい。
■レッスン時間
5月2日
▶14:00-14:45
【椅子ヨガ～安定から広がる呼吸～】
▶15:00-15:45
【つながるペアヨガ ～呼吸を合わせる時間～Yoga Design Labアンバサダーコラボ特別レッスン】
齋藤やよい先生＆yukari
５月３日
▶12:00-12:45
【触れる・ほどける・親子ヨガ時間】
齋藤やよい＆佐藤由紀先生
▶14:00-14:45
【音が導くフローヨガ】
■協賛
Yoga Design Lab
エコフレンドリーで高品質なグローバルヨガブランド。世界55ヶ国で販売中。
各クラスにおいて、抽選で必ず1名様に
Yoga Design Labのヨガマット（1万～1万5千円相当）をプレゼントいたします。
※プレゼントは全16名様分をご用意しております。
当日は、Yoga Design Labのヨガマットを無料で貸し出しいたします。
また、会場内ブースにて商品の販売を行うほか、特別クーポンコードの配布も予定しております。
当日ご購入いただけなかった場合でも、後日公式ECサイトよりご購入が可能です。
■Yoga Design Labとは？
Yoga Design Lab は、2014年にカナダ人ヨギ&サーファーであるチャド・ターナーにより創設されました。 人目を引くユニークなデザインは、チャドが拠点を置く神秘的なバリ島よりインスピレーションを受けています。 『僕はバリ島に旅行に来て、あるヨガクラスの一番後ろに座っていました。周りを見渡すと大量生産された、個性のないヨガマットばかりなのに気がつきました。もっと機能的、高品質で、美的感覚のあるヨガマットが必要だと思いつきました。それがスタートでした。人々がヨガをさらに楽しめるような製品を作る決心をしたのです。 』 私達のアプローチは、美しいデザイン、革新的な機能性、再生可能な素材です。カラフルで環境に優しいエコフレンドリーなブランドとして欧米では知られ、現在55か国以上で販売中です。 ヨガマットとタオルは、再生可能な資源、またはリサイクルされた素材で製品の製造をする『クローズド・ ループ・サプライ・チェーン』を実現しています。有害な物質は使用していませんので、シャバーサナを している時のようにご安心ください。私達の製品には、道徳的な価値観と地球環境に対する意識がこめられています。 Yoga DesignR Lab は素材・機能性・デザインと共に、みなさんに愛されるような美しい製品を発信していきます。
▼イベント詳細▼
イベント開催日
2026年5月2日（金）・5月3日（土）
開催時間
10:00～18:00
※マルシェ開催時間：10:00～16:00
開催会場
アグニス仙台
〒984-0843
宮城県仙台市若林区藤塚字松の西33-3
※雨天中止
▼ヨガタイムテーブル▼
▼Instagram▼
名取川リバーサイドフェス公式：@natorigawa.riversidefes
Yoga Design Lab：@yogadesignlabjapan
Yukari:＠ykr.sgk
やよい：＠yayoi.koko331
