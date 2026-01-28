ミルクチョコレート専門店「Murir（ミュリル）」、2月7日(土)より伊勢丹新宿店のバレンタイン催事に期間限定出店！ノワ・ドゥ・ブールとのコラボ商品も登場します。

株式会社 エーデルワイス

「おとなのミルクチョコレート」がコンセプトの、オリジナルミルクチョコレート専門店「Murir(https://shop.murir.net/)（ミュリル）」は、2026年2月7日(土)～2月15日(日)の期間、伊勢丹新宿店のバレンタイン催事に出店します。店頭では、定番の商品に加えノワ・ドゥ・ブール(https://www.noix-de-beurre.com)とのコラボ商品をご用意いたします。ミルクチョコレートの奥深さや、ほっとやすらぐおいしさをこの機会にぜひお楽しみください。

催事開催概要

【販売期間】2026年2月7日(土)～2月15日(日)

【開催場所】伊勢丹新宿店 本館地下1階 フードコレクション「バレンタイン ステーション」

※最新の営業時間は伊勢丹新宿店のホームページをご覧ください。

伊勢丹新宿店で行列の絶えない洋菓子店〈ノワ・ドゥ・ブール〉とのコラボレーション商品！

ノワ・ドゥ・ブールのパティシエがMurirのミルクチョコレートを使って仕上げた2つの焼き菓子ギフトが登場します。

フィナンシェ（ミュリル・ショコラ）マドレーヌ・ママン（ミュリル・ショコラ）

ガトーBOX〈ノワ・ドゥ・ブール × ミュリル〉

■価格：5個入 \2,376（本体価格\2,200）

■内容

フィナンシェ（ミュリル・ショコラ）×3

マドレーヌ・ママン（ミュリル・ショコラ）×2

ノワ・ドゥ・ブールの人気商品にMurirのミルクチョコレートをたっぷりと合わせた伊勢丹限定フィナンシェ（ミュリル・ショコラ）とマドレーヌ・ママン（ミュリル・ショコラ）の2種をノワ・ドゥ・ブールのシグネチャーデザインの可愛い箱に詰め合わせました。

フィナンシェ（ミュリル・ショコラ）

ノワ・ドゥ・ブールの一番人気商品である「フィナンシェ」にMurirオリジナルミルクチョコレートをあわせて焼き上げました。香り高い生地とミルクチョコレートが重なり合う深い味わいをお楽しみください。

マドレーヌ・ママン（ミュリル・ショコラ）

ノワ・ドゥ・ブールの「マドレーヌ・ママン」にMurirのオリジナルミルクチョコレートをあわせた一品。温めるとチョコがとろけ、より濃厚な味わいをお楽しみいただけます。

ケーク・オ・ミュリル

■価格：1 本入 \2,376（本体価格\2,200）

Murirのミルクチョコレートを使用したパウンド生地に、香ばしいマカダミアナッツ・ヌガーとシュトロイゼルをのせ、ミルクチョコレートでコーティングしました。異なる食感が重なり合い、ひと口、もうひと口とフォークを進めたくなるショコラケークです。

定番商品

ガトー・ショコラ

ガトー・ショコラ

■価格：1本入 \3,456（本体価格\3,200）

Murirのミルクチョコレートのやさしい味や香りを生かした、濃厚ながらしっとりと軽い口あたりのガトー・ショコラ。クランブルをのせて。ほんのりと効かせたゲランドの塩がアクセントです。

フォンダンショコラ・オ・ミュリル

フォンダンショコラ・オ・ミュリル

■価格：1個入 \918（本体価格\850）

しっとりとしたショコラ生地に、Murirのミルクチョコレートをたっぷりと閉じ込めました。電子レンジで温めていただくと、とろりとミルクチョコレートがとろけ出し、より一層Murirのおいしさをご堪能いただけます。

ミュリル・オン・ビスキュイ

ミュリル・オン・ビスキュイ

■価格：

4枚入 \1,242（本体価格\1,150

15枚入 \4,158（本体価格\3,850）

香ばしいサブレとMurirのミルクチョコレートを組み合わせた、“飽きのこない”チョコレートサブレ。発酵バターやフランス産カソナードなどこだわりの原材料で焼き上げるサブレには、ゲランドの塩をほんのりときかせることで、Murirのオリジナルミルクチョコレートのやさしく深い味わいを一層際立たせました。

クリスティアン・キャラメル・ショコラ

クリスティアン・キャラメル・ショコラ

■価格：

6枚入 \1,404（本体価格\1,300）

12枚入 \2,808（本体価格\2,600）

香ばしい食感のキャラメルナッツチョコレート。軽く煮詰めたキャラメルにローストしたアーモンドやくるみを加えてカリっと食感のヌガーに仕上げ、ミルクチョコレートをコーティングしました。なめらかでやさしい味わいのMurirのミルクチョコレートと、ほのかな塩味がアクセントのキャラメル、ナッツの組み合わせが、一度食べるとクセになってしまう、魅惑のおいしさです。

バトン・ドゥ・ミュリル

バトン・ドゥ・ミュリル

■価格：5本入 \3,348（本体価格\3,100）

※洋酒使用

素材とチョコレートの一体感にこだわった、“記憶に残る”ショコラ・バー。トンカ豆の甘く上品な香りを移したガナッシュを、しっとりと濃厚なガトーショコラに重ね、オリジナルミルクチョコレートでひとつひとつ丁寧にコーティングしました。底に忍ばせたヘーゼルナッツのプラリネの食感と、マルサラワインの芳醇な香りをアクセントに仕上げました。移ろいゆく食感や華やぐ香りを、より深く、より贅沢にお楽しみいただけます。

フィナンシェ・オ・ミュリル 〈プティ〉

フィナンシェ・オ・ミュリル 〈プティ〉

■価格：3個入 \1,458（本体価格\1,350）

Murirのミルクチョコレートのおいしさを閉じ込めたショコラフィナンシェ。ヘーゼルナッツの香ばしさとミルクチョコレートを合わせたフィナンシェ生地に、ガナッシュをしぼって焼き上げ、さらにミルクチョコレートを半分だけかけて仕上げました。濃厚でありながらも、やさしく柔らかな風味。生地、ガナッシュ、コーティングチョコレート、全てにMurirのミルクチョコレートを使用した、Murirのおいしさを堪能できるフィナンシェです。

Muri（ミュリル）について

「おとなのミルクチョコレート」がコンセプトの、実店舗を持たないオリジナルミルクチョコレート専門店。スイスの広大な敷地でのびのびと過ごし牧草のみを食べて育った牛たちから絞られたやさしく繊細で優雅な風味を持つ「メドゥミル ク」に、フローラルな香りをもつエクアドル産のアリバ種のカカオ豆をあわせたこだわりのミルクチョコレート。くちどけ、なめらかさ、力強さ、コク、香り、新鮮さ、繊細さ、余韻 ...1つ1つの要素にこだわり、ひとくちで気持ち安らぐ、心地よい時間をお届けします。

【HP】https://shop.murir.net/

【Instagram】https://www.instagram.com/murir.net_official/

【X（旧Twitter）】https://twitter.com/Murir_net

ノワ・ドゥ・ブールについて

ノワ・ドゥ・ブールは、2011年3月にオープンした株式会社エーデルワイス（本社所在地：神戸市中央区 / 代表取締役：比屋根祥行）が展開する焼き菓子を中心とした洋菓子ブランドです。パティシエたちの大切な3つの想い。つくりたてをお届けする、素材の風味を 生かす、心こめてつくることを軸に、それぞれのお菓子の一番「美味しい」瞬間をお召し上がりいただける商品を取り揃えております。

【HP】https://www.noix-de-beurre.com

【Instagram】https://www.instagram.com/noix_de_beurre_official/