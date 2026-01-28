予約受付開始！ 27のパーツからなる函入り小説――Ｂ・Ｓ・ジョンソン／若島正訳『不運な奴ら』が東京創元社から発売決定【受注販売商品です】
時代を先取りしていた作家、Ｂ・Ｓ・ジョンソンによる函に収められた小説『不運な奴ら』が、東京創元社から発売が決定。予約受付がスタートしました。
『不運な奴ら』書籍見本
■「最初」と「最後」以外、どの順番で読むかは読者次第。
『不運な奴ら』は、『老人ホーム 一夜の出来事』『トロール』等で知られるＢ・Ｓ・ジョンソンによるきわめて実験的な作品です。スポーツ記者である主人公の、若くして病死した親友の記憶を綴ったこの物語は、27のパーツ（小冊子、たった1ページというものもあります）を函に収めるという異色の造本で英語版、ドイツ語版が製作されました。
27の小冊子のうち、最初と最後に読むパーツは著者ジョンソンによって決められていますが、残りをどういう順番で読むかは読者の自由。読むたびに文字どおり異なる読書体験ができる、たぐいまれな小説です。
■美麗な函入り特装本
日本語版も英語版やドイツ版と同様の特装本として発売いたします。日本語版の装丁と本文設計を、数多くの小社刊行物の装丁を手がけられている柳川貴代さんにご担当いただきました。
スリーブに収められた特装函は、銀の箔押しが施されたシックなデザイン。函を開けると紙で包まれた27（+1、これは訳者によるあとがきです）のパーツが現れ、物語の扉を開くときの胸の高鳴りを感じる仕様になっています。
特装函と27+1のパーツ（小冊子）
左：スリーブ／右：特装函
特装函の表紙（銀の箔押し）
■担当編集者コメント
本作の27のパーツを読む順番は、最初と最後のみ、著者によって指定されていますがそれ以外は、どこからどんな順に読むかは読者にゆだねられています。スタイルは奇抜ではありますが、作品は決して奇をてらったものではなく、「真摯」という言葉が相応しい小説であるというのが担当編集者の抱く思いです。
スポーツ記者である書き手が、かつて親友夫妻と住んでいた町を仕事で訪れるのですが、そこでサッカーの観戦記事を書く彼の脳裏には、若くして病死した親友の思い出が切れ切れに浮かび上がります。現在と過去は同等で、その同時性、その混淆と欠落を、アトランダムに函に入れることで著者は表現しているのです。人間のもろい生を見事に描き上げた、問題作です。
■予約特典もご用意
ご予約購入の特典として、パーツを持ち運びする際に便利な「オリジナル封筒」と、読んだお話をチェックできる「既読チェックシート」をお付けします。
唯一無二の読書体験を味わえるまたとない機会です。どうぞお見逃しなく。
受注販売作品につき、ご予約の上ご購入いただくことをおすすめいたします。
■予約受付期間
2026年1月26日（月）12:00～2026年3月16日（月）23:59
■予約受付サイト（五十音順）
○紀伊國屋書店ウェブストア
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784488011536
○三省堂書店ONLINESTORE
https://ssdonline.books-sanseido.co.jp/view/item/000000000680?category
○書泉オンライン
https://shosen.tokyo/?pid=190204829
○東京創元社公式オンラインストア
https://tokyosogensha.shop/items/6971cfdcc60d691669e724b2
○丸善ジュンク堂書店ネットストア
https://www.maruzenjunkudo.co.jp/products/9784488011536
○未来屋書店オンラインストア
https://store.miraiyashoten.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9784488011536&cat=002&utm_source=tokyosougennsya&utm_medium=Referral&utm_id=EC_koushiki_huun(https://store.miraiyashoten.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9784488011536&cat=002&utm_source=tokyosougennsya&utm_medium=Referral&utm_id=EC_koushiki_huun)
○ヨドバシ・ドット・コム
https://www.yodobashi.com/product/100000009004213456/
■お届け予定
2026年4月下旬～5月上旬
販売サイトにより異なります。配達状況により遅延する場合もございますので、あらかじめご了承ください。
■書誌情報
書名：不運な奴ら（ふうんなやつら）
著者：Ｂ・Ｓ・ジョンソン
訳者：若島正
判型：特製函入り・四六判
定価：10,000円+税
ISBN：978-4-488-01153-6
装丁：柳川貴代
本文設計：柳川貴代
本文組版：キャップス
印刷：暁印刷
箔押：伸光堂
製函：岡山紙器所
製本：リアルワークス・本間製本
内容紹介：現代を先取りしていた作家、Ｂ・Ｓ・ジョンソンによる、綴じられていない27のパーツを函に収めた実験的な小説。若くして病死した親友との記憶が記された様々なページ数のパーツは、 最初と最後以外は読む順番は決められていない。サミュエル・ベケットに絶賛された作家による問題作！（28番目のパーツとして訳者あとがきが加わります）
スリーブ表面
スリーブ裏面
特装函
特装函
スリーブから特装函を出した状態
特装函をひらいた状態
■著訳者紹介
Ｂ・Ｓ・ジョンソン（B. S. Johnson）
1933年、イギリス、ロンドン生まれ。ロンドン・キングズ・カレッジ卒業。デビュー作でＴ・Ｓ・エリオットに認められ、グレゴリー賞を受賞。その後、次々に実験小説風の作品を発表し、三作目の『トロール』でサマセット・モーム賞を受賞。ジョイス、ベケットの後継者として脚光を浴びた。創作活動は、小説のみにとどまらず、戯曲や詩にも及ぶ。映画・ＴＶ作品も手がけ、自ら監督も務めた。1968年には、世界短編映画祭でグランプリを受賞。73年、ロンドンの自宅で自死。
若島正（わかしま・ただし）
1952年京都府生まれ。京都大学大学院修士課程修了。英米文学研究者。京都大学名誉教授。詰将棋作家、チェス・プロブレム作家としても有名。2002年『乱視読者の帰還』が第２回本格ミステリ大賞、04年『乱視読者の英米短編講義』が第55回読売文学賞を受賞。他にも『盤上のパラダイス』等の著書があり、訳書にナボコフ『ロリータ』等がある。アンソロジストとしても編訳書多数。
