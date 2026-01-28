【無料アーカイブ放送】SEO×LLMOオウンドメディア戦略｜リライトによるAI Overviews引用成功率32% ━AIにも人にも選ばれる記事とは━ を2/4(水)・2/12(木)に開催

株式会社LANY

デジタルマーケティング支援を提供する株式会社LANY（東京都渋谷区、代表取締役社長：竹内渓太）は、前回ご好評いただいた無料ウェビナー「SEO×LLMOオウンドメディア戦略｜リライトによるAI Overviews引用成功率32% ━AIにも人にも選ばれる記事とは━」を2/4(水)・2/12(木)に再開催いたします。

*2026年1月開催時に大好評いただいたウェビナーを再開催いたします！

*本ウェビナーは1月開催時のアーカイブ放送でお送りします

AI検索元年。

検索行動は今まさに、大きな転換期を迎えています。

Googleの「AI Overviews」の普及やChatGPTによる情報収集の一般化により、ユーザーの行動は「検索」から「対話・探索」へと急激にシフト。

オウンドメディアからの流入数は日に日に減少し続けています。

従来のSEO対策、つまり「検索上位を取るためだけの記事制作」だけでは、AI時代の恩恵を十分に受けることはできません 。

今、オウンドメディアに求められているのは、検索エンジンとユーザーだけでなく、AI（LLM）にも正しく「学習」され、結果としてAIから「推奨」される、読者の「アクションを喚起」する資産性の高いコンテンツです。

本ウェビナーでは、『強いLLMO』などの書籍を執筆しているLANY代表の竹内が、自社メディアでのリライト検証で引用成功率32%を達成した「AI検索に対応する複合的なオウンドメディア戦略」を30分に凝縮してお伝えします。

2026年のマーケティング戦略をアップデートしたい担当者様は、ぜひご参加ください。

【参加者限定】特別トライアルプランのご案内

ウェビナー参加者限定のお得な特別プランもご用意しております。

高品質な記事制作をご検討の方はぜひこちらも合わせてご確認ください。

開催日時

１.2026年2月4日（水）12:00～12:30

２.2026年2月12日（木）14:00～14:30

ウェビナー内容

- 検索体験の激変：2026年、ユーザーはどこで情報を探しているのか？- AI検索時代の新ルール：記事をAIに「学習」させ、ブランドを「推奨」させるロジック- LANY式 記事設計Tips：AIが読み解きやすい文章構造と、読者を動かす導線設計- 検証データ：AI引用成功率32%を達成した「AIフレンドリー」なリライト事例- 参加者限定：「特別トライアルプラン」のご案内- Q&A

お申し込み方法

下記のURL下部のお申し込みフォームより、必要事項を記入の上お申し込みください。

https://www.lany.co.jp/event/2026-02-OwnedMedia

参加費

無料

定員

500名（先着順）

申込締切

１.2026年2月4日（水）11:59

２.2026年2月12日（木）13:59

参加手順

1. 上記フォームにて必要な項目を入力してお申し込みください

2. 定員を超えた場合は、抽選とさせていただきます。開催1営業日前の12時までに参加可否をご連絡いたします

3. 参加いただく方には合わせて参加方法、及び参加URLをメールにてお送りいたします

4. 当日はメールに記載された参加URLにアクセスして参加してください

注意事項

ウェビナーの録画はご遠慮ください。

同業他社の方は参加をご遠慮いただいております。

■株式会社LANYの概要

株式会社LANYは、デジタルマーケティング支援と採用支援サービスの2軸で企業の成長に伴走する「グロースパートナー」です。戦略立案から実行まで、クライアントのチームに入り込み、持続的な事業成長を見据えたマーケティングを一貫して支援します。

■会社概要

株式会社LANY（レイニー）

公式サイト：https://www.lany.co.jp/

事業内容：デジタルマーケティング支援、採用支援

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F WeWork

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

▼週に数回、国内外の最新のSEO情報を配信する無料メールマガジンの登録はこちら▼

https://www.lany.co.jp/mailmag

▼週に1回社員が持ち回りで社内の様子などを発信している、採用メールマガジンの登録はこちら▼

https://www.lany.co.jp/mailmag_recruitment

【本件の取材に関してのお問合せ】

担当者名：黒木

メール：suzuka.kurogi@lany.co.jp