雪と氷で大はしゃぎ「アイスデイ」開催
国営アルプスあづみの公園【大町・松川地区】では、2月7日（土）・8日（日）・11日（水・祝）・14日（土）・15日（日）の5日間、冬を楽しむイベント「アイスデイ」を開催します。家族で楽しめる多彩な雪・氷アクティビティをご用意。地域団体・事業者と連携したアウトドア体験や温かい食の振る舞いも。家族や友達と、冬の寒さを安全に楽しく満喫いただけます。
アイスデイ
◆テーマは「雪と氷の遊園地」
デイキャンプ場をメイン会場に、全長20mのミニ・アイススライダーや氷の一本橋、雪タワーづくりなどを無料で楽しめる「スノー＆アイス・アクティブパーク」を実施します。雪の中からカプセルを探す宝探しや、公園サポーターと楽しむミニゲームに加え、焚き火でチーズやウインナーを味わうアウトドア体験、ファットバイク体験、そば・豚汁の無料振る舞いも用意しています。冬のお出かけや思い出づくりに最適です。
■期 間／令和8年2月7日（土）・8日（日）・11日（水・祝）・14日（土）・15日（日）
■場 所／デイキャンプ場（メイン会場）
※天候や積雪状況によって内容変更あり
スノー＆アイス アクティブパーク（イメージ）
雪中宝探し
冬のワクワク ゲームコーナー
ファットバイクでスノーライド体験
真冬のアウトドア体験！たき火で焼き焼き♪
温かいそばの振る舞い
豚汁の振る舞い
[表: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/654_1_58cc123de03f2c65e692189dd4f958a9.jpg?v=202601281051 ]
国営アルプスあづみの公園【大町・松川地区】について
国営アルプスあづみの公園【大町・松川地区】は、北アルプス山麓の長野県大町市と松川村にまたがる自然豊かな国営公園です。四季を通じて新緑、川遊び、紅葉、雪景色など多彩な自然が楽しめるのが魅力です。園内には、鳥の目線で森を観察できる「空中回廊」、季節の料理や自然素材のクラフト体験ができる「森の体験舎」、建物全体がネットジャングルジムになっている「大草原の家」、親子で本格的なオフロード走行が体験できる「マウンテンバイクパーク」など、家族で楽しめる施設が充実しています。さらに、手ぶらで本格BBQが楽しめる「デイキャンプ場」や芝生広場、遊歩道、「林間アスレチック」など多様な設備も整っています。自然の中でリフレッシュしたい方や、家族や友人とアクティブに過ごしたい方におすすめのスポットです。
そりゲレンデ（アルプス大草原）
